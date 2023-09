TVs 4K baratas são ideais para quem quer assistir a filmes e séries com qualidade de cinema em casa sem gastar muito. Além disso, as televisões com esta resolução costumam oferecer mais recursos em comparação com modelos Full HD. Empresas como LG , Philco , Philips , TCL e Samsung oferecem televisores por preços a partir de R$ 1.809 , como é o caso da LG 43UR781C0SA, que conta com suporte a tecnologia HDR e som Dolby Digital. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Smart TV 4K: conheça sete opções disponíveis no Brasil por até R$ 2.000 — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

A LG 43UR781C0SA é um modelo que pode ser adequado para ambientes menores ou para usuários que não demandam de tanta performance. O item traz um display com taxa de atualização de 60 Hz, o que é comum no segmento e tende a não ser a melhor opção para quem quer jogar com consoles modernos. O modelo conta ainda com suporte a tecnologia HDR, que promete proporcionar uma melhor qualidade de imagem com cores mais vivas e maior contraste. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 1.809.

O sistema de som da TV, assim como a maioria dos equipamentos do segmento, oferece 20 W RMS, sendo ainda um sistema compatível com som Dolby Digital, que é um recurso que visa proporcionar mais imersão para os usuários com som surround. Assim como outros modelos da marca, a TV utiliza o sistema operacional webOS, que promete ser uma alternativa de fácil uso e compatível com os principais serviços de streaming.

Prós: suporte a HDR mesmo em um modelo de entrada, sistema de fácil utilização

A LG 43UQ751COSF oferece basicamente os mesmos recursos do equipamento apresentado anteriormente, tendo também resolução 4K, taxa de atualização de 60 Hz, sistema operacional webOS e sistema de som com 20 W RMS de potência. O modelo pode ser encontrado por valores a partir de R$ 1.819.

A principal diferença em relação ao modelo com menor custo, é que a TV 43UQ751COSF conta com um design um pouco mais refinado, que se destaca principalmente pelas bordas do display mais discretas. O equipamento é muito bem avaliado na Amazon, com mais de 81% de consumidores avaliando com cinco estrelas, com comentários destacando a qualidade de imagem e facilidade de uso.

Prós: sistema de fácil utilização, design mais moderno, recursos

A Philips 50PUG7406/78 apresenta Android TV é uma solução que promete oferecer muita versatilidade com o sistema operacional do Google e bons recursos, sendo um equipamento compatível com tecnologias como Dolby Atmos e HDR. O televisor aparece com boas avaliações na Amazon, com comentários que destacam principalmente o bom custo-benefício. O produto surge por valores a partir de R$ 1.988.

A TV da Philips tem um visual bem moderno, com bordas finas e base discreta, além de sistema de som que assim como boa parte das concorrentes, oferece 20 W RMS de potência. A TV conta ainda com quatro entradas HDMI, duas USB e conectividade Wi-Fi e Bluetooth 5.0, o que pode oferecer compatibilidade com sistemas de som sem fios.

Prós: visual moderno, recursos, sistema versátil, quatro portas HDMI

A TV de 43 polegadas da LG é mais um modelo que promete oferecer boa qualidade de imagem sendo compatível com recursos como HDR10 e HGL, além de trazer recursos para apreciadores da sétima arte como o modo Filmmaker, que desabilita filtros e processamentos da imagem a fim de oferecer uma experiência como foi pensada pelos diretores de filmes e produções audiovisuais. O produto pode ser visto por cerca de R$ 1.899.

O sistema operacional é o webOS, que oferece compatibilidade com assistentes virtuais, além de suporte ao controle remoto Smart Magic da marca, que permite que os usuários utilizem um ponteiro na tela como uma espécie de mouse. O sistema de som também é de 20W RMS com compatibilidade com o Dolby Audio. Apesar das poucas avaliações na Amazon, 100% são de cinco estrelas.

Prós: visual moderno, bons recursos

A TV PTV50G70R2CSGBL, da Philco, é o primeiro e único item da lista que conta com o sistema operacional Roku TV, que assim como Android TV, Google TV, webOS ou mesmo Tizen, oferece compatibilidade com os principais serviços online. O modelo tem um design bem moderno, com destaque para as bordas laterais e superior que são bem finas, além de um suporte elegante. A TV da Philco tem avaliação com cinco estrelas por parte de 81% dos usuários da Amazon, o que é um bom número com destaques como custo baixo e boa usabilidade para o sistema operacional. O modelo aparece por cifras que partem de R$ 1.899.

Com 50 polegadas, o televisor da Philco traz suporte ao Dolby Audio apesar da potência nominal da TV ser de apenas 12W RMS, o que fica abaixo do que concorrentes do mesmo segmento podem oferecer, sendo assim um fator que pode não agradar quem busca mais potência para utilizar a TV em ambientes maiores, por exemplo. As conexões disponíveis são quatro portas HDMI, duas USB, além de saída P2 e óptica para áudio. O equipamento conta ainda com integração com a assistente Amazon Alexa.

Prós: 50 polegadas, quatro portas HDMI

A Samsung CU7700 tem controle com botões exclusivos para serviços de streaming — Foto: Carolina Torres/TechTudo

A Samsung CU7700 oferece bons recursos, sendo um dos modelos compatíveis com o Gaming Hub. O recurso gamer do televisor permite jogar diretamente da TV sem exigir um console ou PC, permitindo acessar os jogos do Xbox Game Pass ou de bibliotecas da Steam, Epic Games e outros serviços de jogos de PC por meio de streaming de jogos com os serviços Nvidia Geforce Now e Xbox Cloud Gaming.

Assim como outros modelos da linha, a CU7700 conta com sistema operacional Tizen, que é bem moderno e fácil de utilizar, tendo ainda compatibilidade com o HDR, sistema que promete aprimorar o framerate (taxa de quadros por segundo) em jogos, sistema de som de 20W RMS em dois canais, Wi-Fi integrado e modo Filmmaker. A TV da Samsung também é muito bem avaliada, com aprovação máxima por parte de 88% dos consumidores que adquiriram o modelo na Amazon.

Prós: muitos recursos, permite jogar sem console ou PC (requer assinatura), visual moderno, modelo popular

A TV P635, da TCL, é uma solução com Android TV que promete entregar bom desempenho, sistema de som de qualidade e a tradicional versatilidade que o sistema operacional do Google pode proporcionar. A TV tem suporte a HDR, comandos de voz, Wi-Fi integrado, três portas HDMI e taxa de atualização de 60 Hz, sendo assim uma solução de entrada interessante considerando o preço e tamanho. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.999 para comprar o produto.

O visual da TV é bem sóbrio, tendo um display com bordas finas e bom acabamento. O modelo oferece 19 W RMS de potência em dois canais. A TV é totalmente compatível com o Google Assistente, assim como oferece um Chromecast embutido, o que permite o compartilhamento de tela e mídia de seu smartphone ou dispositivo Android, assim como espelhamento de tela com navegadores baseados no Chromium (Google Chrome e Microsoft Edge, por exemplo).

Prós: sistema versátil, suporte a HDR, bom tamanho (50 polegadas)

