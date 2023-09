SnapTube é seguro? Tire dúvidas sobre app para baixar vídeos no celular

O SnapTube é uma APK de download disponível para celulares Android que permite fazer downloads de vídeos do YouTube . Muitos usuários têm dúvidas sobre a segurança no uso da APK, uma vez que a plataforma não é oficial e já foi envolvida em casos de contaminação por malwares, envio de anúncios suspeitos e registro de dados sensíveis de usuários sem autorização. Assim, é preciso ter cuidado caso seja preciso fazer o download de arquivos na aplicação. Além disso, o app, que é gratuito, também se tornou alvo de questionamentos por ter feito compras irregulares da sua versão premium para usuários. Confira a seguir as respostas para todas as dúvidas sobre o SnapTube.

Aplicativo Snaptube pode gerar riscos à privacidade de usuários — Foto: Raquel Freire/TechTudo

O que é e para que serve o SnapTube?

O SnapTube é uma APK utilizada por internautas para fazer o download de diversos vídeos da internet, principalmente do YouTube, diretamente para smartphones. A plataforma, que é gratuita, facilita a forma de usuários assistirem conteúdos no aplicativo, pois permite que, mesmo sem acesso à Internet, os vídeos possam ser vistos a qualquer hora após salvos. Entretanto, o app, que é extra-oficial, não está disponível na Google Play Store e, por isso, precisa ser instalado por fora da loja.

Snaptube faz o download de vídeos do YouTube para Android em diferentes formatos — Foto: Reprodução/Snaptube

Como baixar o SnapTube no celular?

Como o app não faz parte dos que são disponibilizados na loja oficial, quem deseja baixar precisa fazer isso utilizando outros meios. É possível encontrá-lo para download em diferentes sites na Internet atualmente. Porém, ele pode ser baixado diretamente no aparelho Android através do site oficial da APK (https://www.snaptubead.com/pt). Vale reiterar, no entanto, que instalar apps terceiros coloca o usuário sujeito a riscos.

O SnapTube é seguro?

Apesar de ser bastante popular, o SnapTube possui um histórico de instalação de malwares, como o Trojan Triada. Inclusive, internautas já registraram nas redes que seus dispositivos foram contaminados com vírus e que a ferramenta utilizou anúncios fraudulentos para divulgar aplicações maliciosas, como o YoWhatsApp.

O site SMEX divulgou recentemente que, além da instalação de arquivos suspeitos, a APK transmitiu anúncios invisíveis para que usuários assinassem a sua versão premium sem consentimento. Além disso, o SnapTube pode utilizar dados pessoais sensíveis como localização e arquivos externos ao aparelho, o que pode aumentar o risco à privacidade. Por isso, a instalação do app não é recomendada, além de ressaltar a importância da instalação de aplicativos que estão disponíveis apenas nas lojas oficiais Android e iOS.

SnapTube pode transmitir malwares para dispositivos Android — Foto: Getty Images/SOPA Images

É possível baixar vídeos do YouTube no celular de forma segura?

Sim, é possível fazer o download de vídeos do YouTube de forma simples e segura. Isso pode ser feito com o YouTube Premium, que permite baixar qualquer vídeo de interesse do usuário e assisti-lo até 29 dias depois de realizado o procedimento. Para isso, além da assinatura, será necessário apenas um login com a conta cadastrada.

Também é possível fazer o procedimento através de sites de terceiros, como o CatchVideo e o ClipConverter, que geralmente exigem a inserção do link do vídeo desejado do YouTube diretamente nele para finalizar o processo. Porém, ainda assim, não é possível garantir a completa segurança do arquivo para o usuário.

Vídeos do YouTube podem ser baixados em sites de terceiros — Foto: Reprodução/Canva

Com informações de Google, Kapersky, SMEX e TechCrunch

