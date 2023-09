Já o Acer Predator Triton 300 apresenta display de 16 polegadas com taxa de atualização de 240 Hz e resolução Quad HD por valores que partem de R$ 10.200. Outra opção é o Asus ROG Zephyrus, que traz Intel Core i9 12900H e SSD de 1 TB por cerca de R$ 21.999. Veja a seguir cinco notebooks para jogar Starfield disponíveis no Brasil.

Starfield: 5 notebooks gamer para jogar o novo RPG da Bethesda — Foto: Divulgação/Bethesda

1. Lenovo IdeaPad Gaming 3 – a partir de R$ 6.269

O Lenovo IdeaPad Gaming 3 é um modelo que conta com um display Full HD de 15,6 polegadas e tem como um de seus diferenciais um visual mais sóbrio, deixando assim de lado a extravagância visual de alguns de seus concorrentes. O modelo conta com um processador AMD Ryzen 7 5800H, que é um chip com oito núcleos e 16 threads que entrega frequências de até 4,4 GHz. O produto pode ser encontrado por valores a partir de R$ 6.269.

A placa de vídeo, é a RTX 3060, da Nvidia, que oferece 6 GB de memória de vídeo e é um modelo compatível com tecnologias como Ray Tracing, que aprimora a iluminação e DLSS, que é um recurso que otimiza o desempenho da GPU de maneira inteligente. O notebook conta ainda com 16 GB de memória RAM, o que tem sido uma exigência de jogos atuais, além de armazenamento em SSD de 512 GB, o que vai proporcionar muito mais agilidade para abertura de programas e jogos. O equipamento aparece com avaliações com cinco estrelas por parte de 67% dos consumidores, que destacam principalmente o custo-benefício do modelo.

Prós: custo mais baixo, bom desempenho, bom volume de RAM e VRAM

custo mais baixo, bom desempenho, bom volume de RAM e VRAM Contras: visual mais simples

O Lenovo Legion 5i, como o nome sugere com o “i”, é um notebook equipado com processador Intel. O processador é o Intel Core i7 12700H, que é um chip que traz núcleos de performance (6), núcleos de eficiência (8) e um total de 20 threads tendo clock que pode chegar aos 4,7 GHz. Este laptop aparece por valores que partem de R$ 9.099.

O Legion 5i é mais um modelo com display Full HD de 15,6 polegadas, que com a RTX 3060 da Nvidia, promete oferecer uma experiência muito adequada, até por conta dos 6 GB de VRAM que a placa de vídeo da linha RTX oferece. Assim como outras placas da família RTX, a RTX 3060 também é compatível com Ray-Tracing e DLSS. O notebook gamer da Lenovo tem um visual mais moderno e oferece ainda 16 GB de memória RAM, além de armazenamento de 512GB em SSD de alto desempenho. Assim como a maioria dos notebooks do segmento gamer, o Legion 5i também é oferecido com sistema operacional Windows 11.

Prós: bom desempenho, bom volume de RAM e VRAM, visual moderno

bom desempenho, bom volume de RAM e VRAM, visual moderno Contras: tela apenas Full HD

O Predator Triton 300 é um notebook que além de contar com um visual mais agressivo, promete entregar uma experiência mais avançada para os jogadores. Ele traz um display de 16 polegadas com tecnologia IPS, taxa de atualização de 240 Hz e resolução Quad HD. Nas demais especificações, o notebook acaba sendo parecido com alguns de seus concorrentes, sendo mais um modelo equipado com processador Intel Core i7 12700H, 16 GB de memória RAM e placa de vídeo RTX 3060 da Nvidia. O produto surge por valores que partem de R$ 10.200.

Já para o armazenamento, o notebook oferece um SSD NVMe com 1 TB de capacidade, o que é um diferencial muito interessante atualmente, uma vez que jogos modernos como Starfield exigem mais de 100 GB de armazenamento. O notebook da Acer conta ainda com teclado retroiluminado e evidentemente é mais um modelo que conta com sistema operacional Windows 11, que atualmente é o mais adequado para quem quer jogar no PC.

Prós: tela maior, tecnologia do display, taxa de atualização, bom desempenho

tela maior, tecnologia do display, taxa de atualização, bom desempenho Contras: preço elevado

4. Asus TUF Gaming A15 – a partir de R$ 10.234

O Asus TUF Gaming A15 é um notebook com design mais robusto e que promete oferecer uma experiência ainda melhor que seus concorrentes. O notebook conta com um display de 15,6 polegadas com taxa de atualização de 300 Hz, o que vai proporcionar mais fluidez principalmente em jogos competitivos. O modelo é visto por valores que partem de R$ 10.234.

O A15 conta com um processador AMD Ryzen 7 6800H, que oferece oito núcleos e 16 threads com frequências que em modo boost podem chegar aos 4,7 GHz segundo a fabricante. O notebook, que tem um índice de avaliação intermediário na Amazon, oferece ainda 16 GB de memória RAM com tecnologia DDR5 e armazenamento de 512 GB em SSD. A placa de vídeo também é a RTX 3060, que tende a oferecer uma boa experiência com Starfield. O notebook da Asus ainda oferece suporte ao Wi-Fi 6, que é o padrão mais moderno atualmente para redes sem fio, além de sistema operacional Windows 11.

Prós: taxa de atualização mais alta, memória DDR5, bom desempenho, Wi-Fi 6

taxa de atualização mais alta, memória DDR5, bom desempenho, Wi-Fi 6 Contras: SSD de apenas 512 GB

5. Asus ROG Zephyrus – a partir de R$ 21.999

Como um notebook da linha Republic of Gamers da Asus, o Zephyrus é mais um modelo que promete entregar o que há de melhor quando o assunto é um notebook gamer. O equipamento conta com um display Quad HD com taxa de atualização de 165 Hz e 16 polegadas, o que deve proporcionar um desempenho extremo e uma qualidade de imagem superior. O produto aparece por valores a partir de R$ 21.999.

O processador é o Intel Core i9 12900H que é um poderoso chip com 14 núcleos, sendo seis de performance e oito de eficiência, tendo ainda 20 threads e clock de até 5 GHz. A placa de vídeo é a RTX 3070 Ti da Nvidia, que com 8 GB de VRAM promete oferecer um desempenho ainda mais avançado que outras soluções. O notebook conta ainda com 16 GB de memória RAM no padrão DDR5, que é o mais avançado atualmente, além de SSD de 1TB com interface PCIe e suporte a Wi-Fi 6, tendo ainda conectividade Thunderbolt. O modelo é o mais completo da lista, o que também acaba fazendo com que seja o mais caro.

Prós: GPU mais potente, RAM DDR5, SSD maior, processador de ponta, taxa de atualização da tela

GPU mais potente, RAM DDR5, SSD maior, processador de ponta, taxa de atualização da tela Contras: custo muito elevado

