Starfield: veja 9 dicas começar a jogar o game e mandar bem no espaço

Starfield finalmente foi lançado nesta quarta-feira (6), mas alguns jogadores já tem acesso ao game desde sexta-feira passada (1º) por conta do acesso antecipado. O game da Bethesda , estúdio responsável pelos títulos Fallout 4 , Redfall e entre outros, promete uma jornada cheia de mistérios e com uma narrativa imersiva, além da liberdade de explorar os mil planetas disponíveis.

Pensando nisso, o TechTudo traz uma lista com nove dicas para ajudar os viajantes espaciais a explorarem esse mundo da melhor forma e se darem bem na gameplay. O jogo estará disponível para Xbox Series S, Xbox Series X e PC (via Steam), além de estar incluso no Xbox Game Pass.

Starfield é o grande lançamento do Xbox em 2023 e promete liberdade na hora de jogar — Foto: Divulgação/Bethesda

1. Característica e histórico dos personagens

Como em quase todos os jogos de RPG da Bethesda, você pode personalizar seu personagem em Starfield. Porém, diferentemente de Skyrim, aqui as classes são chamadas de histórico, no qual as lembranças definem as aptidões astronauta. De acordo com a sua escolha, é possível ter diferentes habilidades na hora da sobrevivência ou combate desde o início do game, mas com o passar dos níveis os jogadores podem usar pontos para se desenvolver em diferentes áreas.

Além disso, os usuários podem escolher até três características, bônus opcionais que oferecem vantagem em uma área e desvantagem em outra. Por exemplo, o Alien DNA oferece maiores níveis de saúde e oxigênio, mas a cura e os alimentos não são tão eficazes. É importante ter em mente que você não precisa escolher nenhuma delas, mas caso precise você pode removê-las no decorrer da jornada -- mesmo que a tarefa seja difícil.

Crie seu personagem a partir da sua imaginação e dê caracteristicas a ele — Foto: Reprodução/Bethesda Softworks

2. Viagens espaciais

A viagem espacial desempenha um papel importante em Starfield, mas pode ser um pouco confusa no começo. Você pode acessar seu Mapa Estelar de qualquer lugar fazendo uma pausa, na qual é possível visualizar qualquer sistema ou viajar rapidamente para outro local importante que já encontrou. As viagens rápidas são o único meio para quem deseja explorar o universo do game, já que não é possível ir de forma manual com sua nave até os planetas.

Starfield traz bastante liberdade ao jogador para explorar seus planetas — Foto: Divulgação/Bethesda

3. Encontre sua tripulação

Em todo o universo de Starfield, você encontrará vários companheiros para entrarem na sua tripulação. Alguns se unirão a você devido à história, enquanto outros podem se juntar de acordo com suas habilidades e persuasão. Os membros do grupo que são recrutáveis normalmente possuem aptidões que podem complementar sua equipe de várias maneiras. Por isso, fique atento à quantidade de companheiros recrutados, pois cada nave pode carregar um número limitado de peso.

Ter a sua tripulação é excencial para uma boa jogabilidade em Starfield — Foto: Divulgação/Bethesda

4. Combustível em Starfield

O combustível em Starfield atua como um limitador da dobra gravitacional, uma espécie de viagens rápidas entre os planetas. Com isso, é necessário melhorar alguns pontos na sua árvore de habilidades ou comprar espaço no tanque para ampliar o alcance da sua nave, o que evita que você tenha que fazer um voo intergalático com escalas. Porém, sua nave se reabastece após cada salto, então a falta de gasolina não será um grande problema.

Starfield tem combustivel 'infinito' para explorar a galáxia — Foto: Divulgação/Bethesda

5. Explore os planetas

O jogador pode pousar nos mil planetas disponíveis em Starfield. A partir daí, você ganhará pontos de experiência por escanear seus recursos naturais, como flora e fauna, e poderá vendê-los. Existem várias aptidões que podem reduzir drasticamente o tempo necessário de exploração, então é importante pensar nisso na hora de escolher seu histórico ou usar seus pontos de habilidade.

Por exemplo, a topografia é uma habilidade inicial que expande o raio do seu scanner, tornando muito mais fácil localizar recursos. Além disso, é importante saber que cada planeta tem suas próprias características, que podem ser acessadas no menu de digitalização ou pela interface do seu scanner.

Nova Atlântida é a cidade principal em Starfield — Foto: Reprodução/Steam

6. Não se preocupe tanto com a munição

Em Starfield, você encontrará muitos recursos pelo caminho, sendo a munição uma das mais abundantes. Ao abater um inimigo, muitas vezes ele soltará uma arma e alguns cartuchos específicos para você recarregá-la, então não precisa se desesperar na hora do combate.

Ainda assim, também é uma boa opção visitar lojas de suprimentos nas principais cidades e postos avançados, já que uma hora ou outra você encontrará um equipamento ideal para você e que irá requirir um tipo de munição próprio -- que talvez não seja encontrada no chão com tanta facilidade.

Munições podem ser compradas em postos nas principais cidades de Starfield — Foto: Reprodução/Bethesda

7. Tome cuidado com o excesso de peso

Starfield tem um sistema de armazenamento de peso no seu personagem, então é preciso estar atento à sobrecarga. Coletar diversos itens pelo caminho pode parecer tentador, mas o excesso pode limitar sua capacidade de correr e fará você liberar CO2 mais facilmente, o que pode fazer seu personagem cansar até desmaiar. Para verificar o peso dos seus itens, basta abrir a tela do seu inventário e verificar no canto inferior esquerdo.

Uma das maneiras de lidar com o peso dos itens é armazená-los em sua nave ou compartilhá-los com seus companheiros. Para fazer isso, inicie uma conversa e informe que deseja compartilhar os itens, permitindo que você distribua o peso entre os membros da tripulação. Essa estratégia pode ser útil para manter pronto para enfrentar os desafios que o universo de Starfield apresenta.

Starfield tem um limite de massa para cada jogador, tome cuidado para não exceder esse peso — Foto: Reprodução/Steam

8. Não tenha medo de pesquisar na Internet

Starfield é um game com muito conteúdo, o que significa que há muitas coisas para serem exploradas e descobertas. No entanto, é praticamente impossível que você explore tudo sem ter ao menos uma ajuda de outros usuários -- mesmo que o jogo seja completamente offline. Por isso, saiba que buscar informações na Internet não é vergonha nenhuma, sendo aconselhável conversar com outros jogadores ou assistir a vídeos no YouTube. Quanto mais informações você adquirir, mais envolvido você estará neste universo intergaláctico.

Starfield recebe primeira gameplay com ação e exploração espacial — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

9. Tenha paciência para aprender

Starfield definitivamente não é um jogo intuitivo, muito por conta de suas mecânicas que podem parecer confusas no início. No entanto, ao se dedicar para explorar suas funcionalidades, o jogo te mostra todo o potencial que o fez ser tão esperado. Ter paciência é fundamental, já que com o passar do tempo as ações ficarão mais automáticas e a experiência de viajar o universo irá fluir melhor.

Starfield ganha data de lançamento para 6 de setembro no Xbox Series X/S e PC — Foto: Reprodução/Xbox

Com informações de PC Gamer e GameSpot

