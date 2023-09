Super Bomberman: relembre todos os jogos da série "Super" da franquia

Super Bomberman, franquia criada pela Hudson Soft e hoje pertencente à Konami , recebeu mais um capítulo em sua história. A sequência Super Bomberman R 2 chegou para PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ), Xbox One , Xbox Series X / S e Nintendo Switch . A série obteve notoriedade nos anos 90, e fez a alegria dos fãs no Super Nintendo . Ao longo do tempo, porém, a Hudson Soft decidiu focar em jogos de marcas como Bomberman Jetters e Bomberman Land, além de relançamentos e ports para diversos consoles.

O nome Super Bomberman só retornou anos depois, em 2017, com Super Bomberman R — já com a Konami como responsável. Aproveitando do lançamento de mais um jogo da franquia, o TechTudo reuniu uma lista com todos os títulos lançados até hoje. Confira a seguir.

Veja todos os jogos com a marca "Super Bomberman" lançados até hoje; novo jogo Super Bomberman R 2 foi lançado em 13 de setembro — Foto: Divulgação/Hudson Soft

👉 Quais os 3 melhores jogos do Super Nintendo ? Opine no Fórum do TechTudo

1. Super Bomberman (1993)

O primeiro game da série Super foi lançado em 1993, para o Super Nintendo. O título chegou sem grandes inovações se compararmos a outros lançados na mesma época para o PC Engine (TurboGrafx-16 no ocidente), console que pertencia à própria desenvolvedora Hudson Soft.

Entretanto, Super Bomberman possuía uma grande vantagem: as vendas. Havia muito mais jogadores no Super Nintendo, o que facilitou o aumentou da popularização, principalmente do Battle Mode. O modo servia para os amigos competirem entre si, e especialmente com o acessório multitap, que permitia que mais de dois usuários jogassem juntos.

Super Bomberman teve um Normal Game, o modo aventura, sensacional, mas o destaque fica para seu Battle Mode, que ajudou a popularizar a competição na franquia — Foto: Reprodução/NintendoComplete YouTube

Super Bomberman também se destacou por seu Normal Game, o modo aventura principal, que trazia uma receita perfeita para agradar a todos. O jogador controla o White Bomber ou o Black Bomber (segundo jogador) em pequenos cenários labirínticos. Assim como em outros jogos da franquia, é necessário usar bombas para eliminar inimigos e derrubar paredes frágeis até achar a saída, um portal azul.

A história tem como vilões Carat Diamond e Dr. Mook, que criam um torneio de robôs para sequestrar o verdadeiro Bomberman e roubar suas habilidades. Porém, White Bomber e Black Bomber se unem para impedi-los.

2. Super Bomberman 2 (1994)

Com o sucesso do primeiro jogo da série para o Super Nintendo, a Hudson Soft não demorou para lançar Super Bomberman 2 em 1994. Logo de cara, era possível notar melhorias gráficas e um carinho maior em relação ao level design do game. Algumas fases também deixaram de ser apenas um quadrado na tela e ganharam novas formas e desafios diferentes, além de ficarem maiores.

Outra mudança está no protagonista. Dessa vez, o jogador controla o Bomberman original, que precisa encarar os Five Dastardly Bombers e impedi-los de conquistar o universo. Isso também faz com que o Normal Game seja jogado com apenas com um jogador.

Super Bomberman 2 teve um modo história um pouco menos atraente, mas o multiplayer conseguiu compensar — Foto: Reprodução/NintendoComplete YouTube

Além de não ser possível jogar com um amigo, o modo história também era complexo e punitivo, com desafios muito mais complicados e frustrantes do que os vistos no Super Bomberman. Por isso, as atenções se voltaram um pouco mais para o modo Battle Game. Honrando o legado do antecessor, Super Bomberman 2 assegurou uma experiência ótima para se jogar entre amigos, principalmente se o usuário do Super Nintendo possuísse o acessório multitap.

3. Super Bomberman 3 (1995)

Para o Super Bomberman 3, a Hudson Soft não cometeu o mesmo erro e voltou a permitir a jogatina com dois jogadores no modo história. Apenas essa decisão já seria impactante para a sequência chamar a atenção dos fãs, mas a desenvolvedora fez ainda mais. Para começar, apesar da maior simplicidade dos gráficos, as cores ficaram muito vivas nos cenários e deram um charme ao game.

Ideias de Super Bomberman 2 foram vistas, com destaque para o retorno dos Five Dastardly Bombers como vilões. Mas a dificuldade mais justa e a chegada das montarias, os Louies, diretamente de Bomberman'94 de PC Engine, deixaram a experiência do Normal Game ainda mais cativante.

Super Bomberman 3 entregou ótimos modos de aventura e multiplayer, um pacote completo para os fãs — Foto: Reprodução/World of Longplays YouTube

Sem surpresas, a Hudson Soft não deixou o Battle Game para trás e o manteve com a receita do sucesso. A única diferença grande para os dois jogos anteriores foi que Super Bomberman 3 foi o primeiro da série no Super Nintendo a permitir até cinco jogadores no Battle Game via multitap.

A má notícia ficou para o fechamento da Hudson Soft dos Estados Unidos na época. Isso porque o ocidente só pôde contar com o lançamento de Super Bomberman 3 na Europa para televisores PAL, sem disponibilidade para os tradicionais NTSC das américas.

4. Super Bomberman 4 (1996)

No ano de 1996, os jogadores no ocidente já começavam a virar suas atenções para a próxima geração de consoles, com PlayStation, Nintendo 64 e Sega Saturn. Contudo, no Japão, o Super Nintendo se mostrava muito forte e com vendas atingindo números expressivos, levando em consideração a aproximação do fim da era 16-bits. Por isso, a Hudson Soft decidiu seguir aproveitando o potencial de sua franquia e lançou, exclusivamente para o país, o Super Bomberman 4.

Em comparação com Super Bomberman 3, há diferenças como os Louies sendo substituídos por uma variedade muito maior de montarias, e a adição de mais dois modos de jogo, o Champion Mode e o Maniac Mode. Super Bomberman 4 também apresenta uma aventura mais convidativa para novos jogadores e aqueles menos hardcores. A história segue a simplicidade de sempre, tendo dessa vez o Great Bomber como vilão principal, além dos capangas Four Bomber Kings.

Super Bomberman 4 ficou limitado ao Japão e contou com boas ideias, incluindo uma aventura com dificuldade mais justa em comparação aos jogos anteriores — Foto: Reprodução/NintendoComplete YouTube

5. Super Bomberman 5 (1997)

Em 1997, os consoles da quinta geração já estavam no mercado. Mesmo assim, os 16-bits ainda tinham fôlego para mais. Então, a Hudson Soft lançou o Super Bomberman 5, acreditando que seria o último jogo da série com a marca "Super". Por isso, a desenvolvedora fez um excelente trabalho para entregar um jogo digno de encerramento de ciclo.

Uma das razões por Super Bomberman 5 ser uma homenagem a todos os jogos anteriores, foi por trazer cenários e muitos inimigos já conhecidos. Ao mesmo tempo, foi o projeto mais ambicioso da desenvolvedora no Super Nintendo — console também conhecido como Super Famicom.

Super Bomberman 5, também exclusivo do Japão, foi ambicioso e levou uma aventura enorme que homenageou todos os jogos anteriores — Foto: Reprodução/NintendoComplete YouTube

Para começar, Super Bomberman 5 foi o primeiro a não apresentar um modo história linear. Ou seja, você poderia fazer seu próprio caminho pelo enorme mapa apresentado. Além disso, dependendo de suas escolhas, chegaria ao Good Ending ou ao Bad Ending, o que tornava o fator replay fantástico. Com um Battle Mode na medida certa, Super Bomberman 5 foi a versão definitiva de tudo o que se conhecia sobre a saga no Super Nintendo.

6. Super Bomberman R (2017)

Duas décadas após o lançamento de Super Bomberman 5, a série fez um surpreendente retorno. Em 2017, a marca Bomberman já pertencia à Konami, famosa por sucessos como Castlevania e Metal Gear. Em vez de chamar o game de Super Bomberman 6, a Konami o batizou de Super Bomberman R, uma espécie de reboot da saga.

Entre os destaques da sequência, estavam a adição de mais personagens jogáveis ao modo aventura, além dos já conhecidos White Bomber e Black Bomber, e a escolha por gráficos 3D para os personagens e cenários, que contaram com uma visão isométrica para lembrar mais os clássicos.

Super Bomberman R apresentou uma nova fase, tanto da série Super como da franquia como um todo — Foto: Divulgação/Konami

Super Bomberman R não teve a recepção esperada em seu lançamento, mas boa parte dos problemas foram resolvidos graças a atualizações. Seu Battle Mode também agradou bastante os fãs mais competitivos, em especial com seu modo online, com até oito jogadores simultâneos, que possibilitou a formação de uma comunidade maior.

7. Super Bomberman R Online (2020)

Os fãs do modo batalha de Bomberman ficaram eufóricos com a chegada de Super Bomberman R Online em 2020. A Konami prometeu, além da gameplay semelhante ao do Super Bomberman R original, que o jogo seria gratuito. O potencial era enorme com o Battle Mode clássico, com modo de jogo para até 64 jogadores, a possibilidade de personalizar seu personagem, o sistema de temporadas para adicionar mais conteúdo, entre outros.

Infelizmente, a Konami cometeu um erro crítico logo no começo de vida de Super Bomberman R Online: a necessidade de pagar por um "Online Pass" para jogar com os amigos. Ou seja, apesar de o título em sí ser gratuito, um de seus principais recursos era pago, o que decepcionou muitos jogadores.

Por essa e outras razões, o jogo não garantiu uma maior cena competitiva e foi encerrado no dia 1° de dezembro de 2022. Vale ressaltar, no entanto, que muitas de suas ideias foram utilizadas no desenvolvimento de Super Bomberman R 2.

Super Bomberman R Online tinha um potencial gigantesco, mas a necessidade de paga pelo Online Pass fez o jogo não cair nas graças de um público maior — Foto: Divulgação/Konami

8. Super Bomberman R 2 (2023)

Na última quarta-feira (13), chegou ao mercado o novo Super Bomberman R 2 para PC (Steam), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e Nintendo Switch. A sequência se comprometeu em trazer mais conteúdo do que qualquer outro jogo da franquia, com diversos modos de batalha, um aprimorado modo história e a possibilidade de criar e compartilhar suas próprias arenas.

Super Bomberman R 2 traz novos modos de jogo e muito conteúdo para os fãs do game — Foto: Reprodução/Steam

Com informações de Tired old hack e Steam

Veja também: Jogos de Playstation 2: os melhores títulos de todos os tempos