O teclado ABNT2 é um periférico que traz caracteres usados em português. Empresas como Logitech , Geonav , C3Tech e OEX oferecem modelos ideais para trabalho por valores a partir de R$ 23 , como é o caso do C3Plus KB-15BK, que possui um layout com 107 teclas e conectividade via cabo USB . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outro destaque é o Logitech MK235, que é sem fio, é alimentado por pilhas AAA, acompanha um mouse e é visto por aproximadamente R$ 130. Já o OEX TC504 conta com um design slim, possui um LED para indicar o nível de energia, funciona via conexão Bluetooth e pode ser adquirido por cerca de R$ 169. Acompanhe a lista com cinco teclados ABNT2 disponíveis no Brasil,

Teclado ABNT2: 5 modelos para trabalho por a partir de R$ 23 — Foto: Divulgação/Unsplash (Axville)

O C3Plus KB-15BK é o modelo mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este item vem com cabo USB 2.0 de 1,2 m, oferece um sistema em membrana, conta com um total de 107 teclas e permite que o usuário ajuste a altura por meio dos pezinhos localizados na parte traseira. O teclado pode ser encontrado por valores que se iniciam em R$ 23.

A marca aponta que o modelo é compatível nos sistemas Windows e também em computadores Mac. O produto é avaliado com 4,1 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores destacam que as teclas são silenciosas e que o equipamento está de acordo com o preço cobrado. Porém, alguns relatam que as teclas não são confortáveis.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns compradores relatam que as teclas são duras

Gostou do produto? Compre aqui ECONÔMICO C3Plus KB-15BK R$ 22,88 IR À LOJA

2. Geonav OFTCW01 – a partir de R$ 99

O Geonav OFTCW01 é uma opção para quem busca algo abaixo dos R$ 100. Segundo a fabricante, este modelo dispõe de um design ABNT2, possui um formato alfanumérico de 108 teclas, permite inclinação e pode ser conectado via tecnologia sem fio, por meio de um receptor USB de 2,4 GHz. O produto está disponível a partir de R$ 99.

Outra característica é que este modelo vem com teclas multimídia que permitem aumentar ou diminuir o volume. O teclado é alimentado por duas pilhas no formato AAA. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores se mostram satisfeitos com o dispositivo. No entanto, alguns reclamam que as teclas não são silenciosas.

Prós custo-benefício

custo-benefício Contras: os consumidores indicam que o modelo não é silencioso

Gostou do produto? Compre aqui TECLAS MACIAS Geonav OFTCW01 R$ 99,00 IR À LOJA

O Logitech K400 Plus TV é mais uma alternativa para o uso em escritórios. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo possui sistema de conexão sem fio, alimentado por duas pilhas AA e que promete uma autonomia de 18 meses. Diferente dos outros modelos desta lista, este não vem com a parte numérica. O teclado pode ser adquirido pela economia de R$ 114.

Uma das características que diferencia este modelo, é que ele possui uma área de touchpad, que permite gerenciar o ponteiro do mouse. O item é compatível com notebooks, computadores, tablets e celulares. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,7 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o funcionamento do touchpad, a leveza do produto e o tempo de resposta. Porém, alguns indicam que o material é frágil e que as teclas são muito próximas umas das outras.

Prós: vem com touchpad

vem com touchpad Contras: não possui teclado numérico

Gostou do produto? Compre aqui COM TOUCHPAD Logitech K400 Plus TV R$ 122,61 IR À LOJA

4. Logitech MK235 – a partir de R$ 130

O Logitech MK235 é outra escolha que pode agradar os usuários. Segundo a marca, este teclado possui um design ABNT2, com material resistente a derramamentos de líquidos, vem com 15 teclas de função, 10 teclas dedicadas à parte numérica e promete uma resistência de até cinco milhões de pressionamentos. O item é vendido por aproximadamente R$ 130.

A marca ressalta que este produto também acompanha um mouse sem fio, alimentado por uma pilha AA. Já o teclado, exige duas pilhas AAA e, ambos os dispositivos devem ser conectados por um único receptor USB. O kit é avaliado com 4,7 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores alegam que as teclas são macias e que os produtos são construídos com material de qualidade. Contudo, alguns reclamam que o teclado não possui chave para ligar ou desligar.

Prós: o kit acompanha um teclado e um mouse

o kit acompanha um teclado e um mouse Contras: os consumidores apontam que o teclado não vem com chave para ligar ou desligar

Gostou do produto? Compre aqui USB Logitech MK235 R$ 135,00 IR À LOJA

5. OEX TC504 – a partir de R$ 169

O OEX TC504 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este teclado conta com um design ABNT 2 e formato slim, que pode agradar os que não possuem muito espaço na mesa do computador. Além disso, o dispositivo possui conexão via Bluetooth 5.0, que visa funcionar em uma distância de 10 m. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 169.

Na parte superior, o teclado dispõe de teclas multimídias, que permitem aumentar ou diminuir o volume das músicas, além de avançar ou retroceder as faixas. Este modelo é compatível em sistemas Windows, Android, MacOS e iOS. Avaliado com 3,9 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores destacam positivamente a conexão Bluetooth. Por outro lado, alguns compradores comentam que o dispositivo possui teclas fora do padrão ABNT2.

Prós: formato compacto

formato compacto Contras: preço elevado

Gostou do produto? Compre aqui SLIM OEX TC504 R$ 172,42 IR À LOJA

