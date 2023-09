Teclados gamer é um acessório indispensável para os jogadores de computador, já que eles podem ajudar no desempenho das partidas ao mesmo tempo que oferecem conforto. Empresas como Corsair , Redragon , Logitech e T-Dagger disponibilizam modelos por valores a partir de R$ 192 , como é o caso do Redragon Fizz ‎K617-RGB-B-PT-BLUE, que possui uma estrutura mecânica e conta de iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outro destaque é o Logitech G Pro, que promete compatibilidade tanto para computadores, quanto para videogames, vem com cabo destacável e está disponível por aproximadamente R$ 399. Já o Corsair K65 ‎CH-9194011-NA conta com um design retroiluminado, possui tecnologia anti-ghosting, que permite que mais de três teclas sejam apertadas ao mesmo tempo e pode ser obtido por cerca de R$ 439. Veja a seguir cinco teclados gamer para comprar no Brasil.

Teclado gamer: 5 modelos melhorar a sua jogatina por a partir de R$ 192 — Foto: Fernando Braga/TechTudo

1. Redragon Fizz ‎K617-RGB-B-PT-BLUE – a partir de R$ 192

O Redragon Fizz ‎K617-RGB-B-PT-BLUE é a opção mais barata desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este acessório possui um layout ABNT2, iluminação RGB com 11 efeitos diferentes e confecção em plástico ABS. Além disso, o tamanho compacto pode ser ideal para os que não dispõe de muito espaço no setup. O teclado é vendido por preços que começam em R$ 192.

Na parte de conectividade, o teclado é conectado por um cabo USB-C, que pode ser removido sempre que o dispositivo não estiver em uso. No site da Amazon, o produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a qualidade do material e definem o item como bom custo-benefício. Mas, por ser mecânico, alguns consumidores indicam que ele é barulhento.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: não é recomendado para quem busca por um teclado silencioso

O T-Dagger T-TGK315-BL pode ser outra alternativa para melhorar o desempenho nos jogos. Segundo a marca, este modelo oferece um sistema de iluminação RGB individual por tecla, que permite customização manual ou via software. Este item também dispõe de conexão USB e acompanha um cabo removível de 2 metros. O produto está disponível a partir de R$ 218.

Outras especificações apontadas pela fabricante é que o modelo é confeccionado em plástico ABS, possui estrutura mecânica, altura ajustável e sistema de anti-ghosting. O dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores relatam que as teclas são confortáveis e que o material é de qualidade.

Prós: cabo USB removível

cabo USB removível Contras: não há

3. Redragon Dark Avenger K568-2 – a partir de R$ 249

O Redragon Dark Avenger K568-2 é mais uma escolha que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, o dispositivo oferece 19 modos de iluminação RGB, o que inclui um modo de personalização individual de teclas, que permite várias possibilidades. Este teclado vem com 12 teclas de atalho multimídia e pode ser adquirido por cerca de R$ 249.

A fabricante reforça que o teclado possui um layout ABNT2 e pode ser conectado via cabo USB tipo A. Este dispositivo não conta com a sessão numérica. Avaliado com 4,8 de 5 estrelas, os compradores elogiam a qualidade das teclas e o software de apoio. Porém, alguns alegam que ele pode ser um pouco barulhento durante o uso.

Prós: 19 modos de iluminação RGB, que permite personalizar cada tecla de maneira individual

19 modos de iluminação RGB, que permite personalizar cada tecla de maneira individual Contras: alguns consumidores reclamam que o teclado é barulhento

4. Logitech G Pro – a partir de R$ 399

Outra opção para as jogatinas é o Logitech G Pro. Segundo as especificações da fabricante, este modelo conta com iluminação em RGB, que pode ser personalizada por meio do software G Hub, disponível para download no site da Logitech e compatível com Windows e macOS. O dispositivo dispõe de uma porta USB e acompanha um cabo removível.

É possível comprar o produto por cerca de R$ 399. O teclado também vem equipado com três pés de borracha, que permitem posicionar o acessório em até três ângulos diferentes.

Prós: permite um ajuste em até três ângulos

permite um ajuste em até três ângulos Contras: não há

5. Corsair K65 ‎CH-9194011-NA – a partir de R$ 439

O Corsair K65 ‎CH-9194011-NA é o item mais caro desta lista. De acordo com a marca, o modelo possui um formato que visa se encaixar em qualquer setup e conta com uma iluminação de fundo em RGB. A fabricante reforça que o teclado é silencioso e promete alta durabilidade. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 439.

O teclado possui um total de 61 teclas e pode ser conectado por cabo USB. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam a qualidade do material e da iluminação. Por outro lado, alguns reclamam do fato do dispositivo utilizar um cabo USB-C.

Prós: modelo promete ser silencioso

modelo promete ser silencioso Contras: preço elevado

