Teclado mecânico pode ser a alternativa certa para quem busca um perfiérico com mais durabilidade para o dia a dia ou maior precisão para jogos. A lista a seguir reúne modelos de empresas como T-Dagger, Redragon , AOC , Razer e Logitech por preços a partir de R$ 130 , como é o caso do T-Dagger TGK315, que conta com switches azuis e sistema anti-ghosting. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Redragon Dark Avenger Lunar White K568W-R apresenta iluminação RGB e padrão ABNT2 por valores que partem de R$ 199. Outra opção é o Logitech G613 Lightspeed, que traz switch marrom e durabilidade estimada de 70 milhões de acionamentos por cerca de R$ 837. Veja a seguir sete teclados mecânicos para comprar no Brasil.

Teclado mecânico: 7 modelos para usar no seu PC gamer

O T-Dagger TGK315 é um modelo que pode agradar usuários que procuram um modelo compacto e com preço acessível. O teclado traz padrão tenkeyless, ou seja, não possui teclas numéricas, o que pode ser bom para quem visa ocupar espaço e conta com um cabo USB removível com 2 metros de comprimento para facilitar a sua portabilidade. O modelo conta com switches azuis e sistema anti-ghosting N-key rollover que faz com que o TGK315 seja capaz de reconhecer cada tecla mesmo que todo teclado esteja pressionado, detalhe que pode ser um diferencial para games que exigem agilidade. Ele surge por cifras a partir de R$ 130.

O teclado possui design minimalista e estiloso com seu desenho de teclas flutuantes. O padrão do teclado é ABNT2. O TGK315 já foi avaliado por 778 compradores e tem classificação de 4,8 estrelas, com 87% de nota máxima no site da Amazon. O custo-benefício, conforto, funcionamento silencioso e design foram alguns dos pontos em que o modelo recebeu mais elogios. A ausência de teclado numérico foi algo que alguns clientes relataram sentir falta nos comentários.

Prós: custo-benefício, conforto e funcionamento silencioso

custo-benefício, conforto e funcionamento silencioso Contras: não possui teclado numérico

2. Mancer Shade MK2 - a partir de R$ 145

Outra opção de periférico compacto e valor acessível é o Mancer Shade MK2. Tenkeyless com padrão ABNT2, o teclado utiliza switches vermelhos, mais silenciosos que os azuis e o torna uma boa opção também para o trabalho, em especial em áreas que envolvem digitação e programação. Ele possui recurso anti-ghosting para 25 teclas, que aumenta sua eficiência para responder a múltiplos comandos. O modelo possui iluminação RGB com 12 padrões de customização para combinar com diferentes setups. Sua conexão é feita sem a necessidade de instalação de software ou drives (plug and play) por meio de um cabo USB de 1,5 m. O produto pode ser visto por valores que partem de R$ 145.

O MK2 possui 76% de notas máximas e classificação de 4,7 estrelas com base em 31 avaliações no site da Amazon. A qualidade do teclado e seu baixo valor o tornam uma boa opção custo-benefício, segundo os comentários. No entanto, alguns comentários apontam que o cabo do Mancer Shade poderia ser melhor construído.

Prós: custo-benefício e switches mais silenciosos

custo-benefício e switches mais silenciosos Contras: qualidade do cabo deixou a desejar para alguns usuários

3. Fortrek Pro K7 - a partir de R$ 192

O Fortrek K7 é uma possibilidade interessante para quem prefere teclados com seção numérica. O periférico conta com 106 teclas, entre elas três de função programável e mais quatro controladores multimídia. O K7 conta com iluminação RGB com 22 modos de iluminação, 13 deles personalizáveis. Tanto o nível das luzes quanto o volume podem ser controlados pelo seu Knob de dupla função. O teclado de switches azuis promete ser um produto robusto e de durabilidade por conta do seu corpo em alumínio e teclado resistente a respingos. Para que o seu uso seja mais confortável, o modelo acompanha um apoio para pulso magnético e removível. Ele é encontrado por cifras que partem de R$ 192.

O K7 possui um cabo de 1,7 m com conector USB e é de utilização plug and play. O teclado da Fortrek conta com mais de mil avaliações no site da Amazon, onde é classificado com 4,5 estrelas e 77% de nota máxima. Os comentários dos compradores destacam que o custo-benefício, design com cores variáveis, durabilidade e conforto o tornam uma boa opção tanto para o dia a dia quanto para games. Já o ruído é um fator que pode incomodar quem não está acostumado com teclados mecânicos ou busca por uma opção silenciosa.

Prós: custo-benefício, durabilidade e conforto

custo-benefício, durabilidade e conforto Contras: nível de ruído pode incomodar

4. Redragon Dark Avenger Lunar White K568W-R - a partir de R$ 199

O Redragon Dark Avenger é mais um teclado mecânico que não possui a seção numérica, o que o torna uma opção para gamers que buscam um modelo compacto. Um dos diferenciais do teclado é a sua tecnologia anti-ghosting, que evita o acionamento de comandos falsos durante o acionamento de teclas simultâneas. O Dark Avenger possui 12 teclas multimídias, iluminação RGB com 19 modos de série e possibilidade de customização por meio do software da Redragon e é configurado no padrão ABNT2. Ele também conta com switches removíveis, o que facilita a manutenção e promete maior durabilidade. O modelo aparece por cerca de R$ 199.

O teclado conta com 246 avaliações de compradores na Amazon, classificação de 4,8 estrelas e 87% de nota máxima. Os usuários destacam o conforto, precisão e a presença de switches extras como pontos fortes do Redragon Avenger. O nível de ruído do teclado durante o seu funcionamento foi um quesito em que o periférico deixou a desejar, de acordo com alguns clientes. Construído em plástico ABS, o teclado apresenta dimensões (L x A x P) de 37 x 15 x 3 cm, de acordo com informações do fabricante.

Prós: conforto, precisão e acompanha switches extras

conforto, precisão e acompanha switches extras Contras: nível de ruído deixou alguns usuários desconfortáveis

5. AOC GK500 - a partir de R$ 239

A opção de teclado mecânico da AOC é o GK500. O modelo utiliza switches azuis, padrão ABNT2, seção numérica e suporte magnético para pulso. O modelo oferece quatro teclas de função programável, iluminação RGB customizável e armazenamento de diferentes perfis de usuários. Essas funcionalidades podem ser acessadas e gerenciadas por meio da plataforma AOC G-menu. Esta opção pode ser adquirida por cifras a partir de R$ 239.

O GK500 já foi avaliado por 49 compradores e possui 82% de nota máxima com classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon. O teclado da AOC se destacou positivamente por conta do seu conforto, estilo e design facilmente customizável. Alguns comentários relataram que o modelo apresentou problemas com aproximadamente um ano de uso. O teclado é conectado ao computador via cabo USB.

Prós: conforto, estilo e facilidade de customização

conforto, estilo e facilidade de customização Contras: pode apresentar problemas ao longo do tempo

6. Razer Huntsman Tournament - a partir de R$ 778

O Huntsman Tournament da Razer se apresenta como um modelo para jogadores de nível profissional. O tenkeyless conta com switches vermelhos de ativação óptica que proporcionam respostas instantâneas e suaves. O seu cabo USB-C removível é outro recurso que auxilia na portabilidade do teclado. O modelo conta com iluminação RGB, customizável em cores, padrões e efeitos pelo Razer Chroma. A memória integrada do teclado suporta até cinco perfis de usuários. O periférico é visto por valores que partem de R$ 778.

O Razer Huntsman conta com 59 avaliações de compradores, 92% de nota máxima e classificação de 4,8 estrelas no site da Amazon. Entre os pontos positivos do modelo estão a sua construção robusta, precisão, tempo de resposta e conforto. O preço elevado, no entanto, é um aspecto que acaba por afastar os gamers deste teclado. Os switches tem durabilidade estimada de 100 milhões de cliques, segundo o fabricante.

Prós: construção robusta, conforto, velocidade e precisão

construção robusta, conforto, velocidade e precisão Contras: valor elevado

7. Logitech G613 Lightspeed - a partir de R$ 837

A conexão sem fio do G613 Lightspeed da Logitech o torna uma opção atraente para usuários que gostam de utilizar o computador com liberdade de movimentação ou em posições pouco usuais. O modelo possui switch marrom — um intermediário entre a suavidade do vermelho e a velocidade do azul — com durabilidade estimada de 70 milhões de acionamentos e conta com com sete teclas programáveis dedicadas. O G613 também pode se conectar a outros dispositivos com apenas um toque no seu botão Bluetooth. Por meio da tecnologia LIGHTSPEED, o periférico oferece tempo de resposta semelhante a teclados com fio de alto rendimento. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 837 para comprar o produto.

O G613 já foi avaliado por quase 700 compradores, recebeu 82% de avaliação máxima e é classificado com 4,6 estrelas no site da Amazon. A conexão sem fio aliada com a construção robusta, resposta rápida e autonomia das pilhas são os principais atrativos do Logitech Lightspeed. Entre as características que deixaram a desejar no modelo estão o seu preço elevado e a ausência de iluminação nas teclas. O teclado acompanha duas pilhas AA e um cabo extensor USB

Prós: construção robusta, resposta rápida e autonomia das pilhas

construção robusta, resposta rápida e autonomia das pilhas Contras: valor elevado e ausência de iluminação

