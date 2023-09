Teclado mecânico Redragon: 6 modelos gamer por a partir de R$ 185

Um teclado mecânico da Redragon pode ser uma opção interessante para quem procura otimizar o dia a dia de gamers. Com seu principal diferencial nos switches individuais, que proporcionam mais conforto, precisão e durabilidade, os modelos ainda oferecem iluminação RGB, teclas personalizáveis e mais diferenciais que auxiliam na jogatina por valores a partir de R$ 185 , como é o caso do Redragon Dark Avenger K568R, que traz formato TKL e switch azul. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Para quem procura modelos compactos, o Redragon Fizz pode interessar. Na cor branca, ele acompanha iluminação RGB individual com 11 efeitos diferentes e confecção em plástico ABS por R$ 199. Já o Redragon Surara Pro K582RGB-Pro entrega um layout Full Size com controle multimídia, 21 modos e efeitos de iluminação, além de switches ópticos por preços que partem de R$ 430. Confira a seguir seis teclados mecânnicos da Redragon para comprar no Brasil.

Modelos como Kumara, Dark Avenger, Fizz, Pro e Mitra são vendidos por a partir de R$ 185; confira — Foto: Divulgação/Redragon

1. Redragon Dark Avenger K568R – a partir de R$ 185

O Redragon Dark Avenger K568R é uma opção interessante para quem procura um teclado mecânico pequeno, possuindo apenas 40 x 22 x 4 cm. O seu formato é em TKL, resultando em mais espaço na mesa para o movimento do mouse. O switch azul emite som durante a digitação e não é tão macio como outras alternativas, mas pode ser ideal para games mais lentos ou para trabalho. Em relação ao RGB, a versão também é iluminada com formato rainbow sem personalização.

O periférico também acompanha double-injection, uma tecnologia que promete que o desenho das letras dure por mais tempo. Ainda sobre as teclas, existe uma especial para bloquear o Windows, sem a necessidade de abrir o “Iniciar” do computador e fazer o processo manualmente. Sua conectividade é feita pelo cabo USB-A e o preço do teclado fica a partir de R$ 185. Os usuários da Amazon deram 4,8 de 5 estrelas para o modelo, com 100% em 87%. Muitos comentários destacam a ótima qualidade e indicam a compra dessa versão. As reclamações são referentes às teclas frágeis.

Prós: qualidade e fácil instalação

qualidade e fácil instalação Contras: teclas frágeis

2. Redragon Dark Avenger Lunar White K568W-R – a partir de R$ 189

O Redragon Dark Avenger Lunar White K568W-R é um teclado mecânico que não possui a seção numérica, o que o torna uma opção para gamers que buscam um modelo compacto. O periférico possui teclas multimídias, iluminação RGB Redragon Chroma MK2 e é configurado no padrão ABNT2. Ele também conta com teclas flutuantes, o que facilita a manutenção e promete maior durabilidade. O teclado conta com 250 avaliações de compradores na Amazon, classificação de 4,8 estrelas e 87% de nota máxima.

Os usuários destacam o conforto, precisão e a presença das teclas multimídias como pontos fortes. O nível de ruído do teclado durante o seu funcionamento foi um quesito em que o periférico deixou a desejar, de acordo com alguns clientes. Construído em plástico ABS, o teclado apresenta dimensões 4 x 38 x 15 cm, de acordo com informações do fabricante. O modelo aparece por cerca de R$ 189.

Prós: conforto, precisão e design branco

conforto, precisão e design branco Contras: nível de ruído deixou alguns usuários desconfortáveis

3. Redragon Fizz – a partir de R$ 199

O Redragon Fizz é mais uma opção de teclado compacto. De acordo com as especificações da fabricante, este acessório possui um layout ABNT2, iluminação Redragon Chroma Mk.II individual por tecla com 11 efeitos diferentes e confecção em plástico ABS. O teclado é vendido por preços que começam em R$ 199 na Amazon.

Na parte de conectividade, o teclado é conectado por um cabo USB-C, que pode ser removido sempre que o dispositivo não estiver em uso. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores destacam a qualidade do material. Porém, por ser mecânico, alguns consumidores indicam que ele é barulhento.

Prós: iluminação RGB em cada tecla

iluminação RGB em cada tecla Contras: não é recomendado para quem busca por um teclado silencioso

4. Redragon Mitra K551 – a partir de R$ 244

O Redragon Mitra K551 é um modelo de alto desempenho, como afirma a marca. Segundo a fabricante, o modelo dispõe de conexão por fio, via cabo USB, iluminação RGB On-The-Fly personalizável, na cor vermelha, e 12 teclas de atalho para controle multimídia. Este produto é confeccionado em metal e plástico ABS. O dispositivo está disponível a partir de R$ 244.

A marca destaca que o teclado possui um layout ABNT2 e é indicado para o público gamer. O modelo é compatível tanto em desktops como em notebooks, devido à conexão USB-A. O produto é avaliado com 4,8 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores apontam que as teclas são confortáveis. No entanto, alguns relatam que ele é bastante barulhento.

Prós: iluminação personalizável

iluminação personalizável Contras: relatam que o teclado é barulhento

5. Redragon Kumara K552RGB-1 – a partir de R$ 274

O Redragon Kumara K552RGB-1 é um teclado que se destaca pela qualidade de construção. O modelo é desenvolvido em plástico ABS, assim como outros mencionados na lista, o que promete oferecer mais resistência e durabilidade ao equipamento. O produto tem iluminação RGB e apresenta teclas personalizáveis.

Aprovado por 86% dos seus compradores, com destaques para as teclas que oferecem mais precisão e conforto. Já os seus switches, segundo a fabricante, são de uma qualidade superior. Além disso, o item ainda traz resistência a respingos de água. O periférico é comercializado por cerca de R$ 274.

Prós: teclas personalizáveis e com precisão

teclas personalizáveis e com precisão Contras: sem apoio para o pulso

6. Redragon Surara Pro K582RGB-Pro – a partir de R$ 430

O Redragon Surara Pro K582RGB-Pro entrega um layout Full Size em ABNT2, controle multimídia, 21 modos e efeitos de iluminação, além de switches ópticos, o que torna o teclado imune a double clicks. Por se tratar de um teclado da linha Pro, é de se esperar que o periférico ofereça tudo que jogadores e entusiastas procuram, além de o dobro de vida útil. Este modelo é vendido por preços a partir de R$ 430.

Sua conexão é feita via USB 2.0 e possui altura ajustável para um uso mais confortável. O periférico conta com um índice de aprovação de 86%, consumidores destacam a qualidade de construção e visual do equipamento, pontos que são normalmente considerados pelos gamers. No entanto, uma parte dos compradores relatam que as teclas param de funcionar após um determinado tempo de uso.

Prós: sistema mecânico, visual e recursos extras

sistema mecânico, visual e recursos extras Contras: teclas costumam para de funcionar

