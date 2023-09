Tela do celular piscando? Veja o que pode ser e possíveis soluções

Tela do celular piscando é um dos problemas que podem aparecer em smartphones Android e iPhone ( iOS ). Esse tipo de falha surge por diversos motivos, que podem envolver desde software até o hardware do aparelho. Para resolver essa questão, é possível colocar em prática algumas soluções simples, como reiniciar o celular, atualizar o sistema operacional ou fazer um hard reset.

Nesta matéria, o TechTudo entrevistou o diretor comercial da Conserta Smart & Conserta Eletro, João Paulo Alves, que compartilhou informações sobre as possíveis causas e soluções para problemas da tela piscando no celular. Confira, nas linhas a seguir, o que pode ocasionar o defeito e como resolvê-lo.

Problema da tela piscando pode aparecer em celulares Android e iPhone (iOS) — Foto: Reprodução/Unsplash

📝 Como recuperar dados de um celular quebrado? Veja no Fórum TechTudo

Por que a tela do celular fica piscando?

Em entrevista ao TechTudo, João Paulo Alves explicou que a tela do celular piscando pode ser causada por várias razões, desde problemas de hardware até questões de software. Os problemas de software, por exemplo, podem estar relacionados a algum bug no sistema operacional do celular. Isso pode acontecer após atualizações malsucedidas ou por causa de aplicativos instalados no celular que podem estar causando conflitos e gerando a tela piscante. Já os defeitos de hardware podem aparecer quando há algum problema com o display, com o cabo flat que o liga à placa-mãe do celular ou com o circuito integrado de vídeo.

Falhas no sistema operacional a até aplicativos podem causar o problema da tela piscando — Foto: Reprodução/Unsplash

Como resolver?

Existem algumas soluções que podem resolver o problema da tela do celular piscando. Alves, inclusive, compartilhou algumas informações que complementam as etapas das possíveis soluções. Veja algumas possibilidades abaixo.

1. Reiniciar o celular

Alves explicou que, em muitos casos, basta reiniciar o celular para que o problema desapareça. O procedimento pode ser suficiente para corrigir falhas temporárias no sistema. No entanto, se o problema persistir, pode ser necessário investigar mais a fundo. Uma opção é verificar se há atualizações de software disponíveis que possam corrigir a falha. Além disso, pode ser útil verificar se o problema ocorre apenas em um aplicativo específico ou se é mais generalizado.

Se for específico de um aplicativo, pode ser necessário desinstalá-lo e reinstalá-lo. Outra opção é verificar se o dispositivo está sobrecarregado com dados desnecessários ou se há espaço de armazenamento suficiente disponível. Por fim, se nenhuma dessas soluções funcionar, pode ser necessário entrar em contato com o suporte técnico do fabricante para obter assistência adicional.

2. Atualizar o sistema operacional do celular

Se o problema for causado por um bug no software, é possível que uma atualização do sistema resolva a situação. Verifique se existe uma nova versão disponível e faça o update. Caso não haja atualizações disponíveis, você pode tentar fazer uma limpeza no sistema para descartar a possibilidade de conflitos de software ou arquivos corrompidos.

Além disso, pode ser útil verificar se as configurações do sistema estão corretas e se não há nenhum ajuste que possa ser feito para melhorar o desempenho do software. Outra opção é entrar em contato com o suporte técnico do desenvolvedor do software para obter ajuda na resolução do problema.

3. Fazer um hard reset

Se as soluções anteriores não funcionarem, pode ser necessário fazer um hard reset no celular. É importante lembrar que essa operação apaga todos os dados do aparelho, incluindo fotos, contatos, mensagens e aplicativos instalados. Portanto, certifique-se de fazer um backup de tudo antes de realizar essa operação.

Além disso, é sempre recomendável consultar o manual do usuário ou entrar em contato com o suporte técnico do fabricante antes de realizar qualquer operação que envolva a modificação das configurações do aparelho.

4. Entrar no celular pelo modo de segurança

Segundo João Paulo Alves, outra opção é entrar no celular pelo modo de segurança. Isso limita o acesso aos aplicativos instalados, o que pode ajudar a identificar se algum deles está causando conflitos e gerando a tela piscante. Se o problema não acontecer no modo de segurança, pode ser necessário desinstalar um ou mais aplicativos para corrigi-lo.

5. Desativar o brilho automático

Em alguns casos, o brilho automático pode estar causando a tela piscante. Desative essa função e veja se o problema desaparece.

6. Levar o celular a uma assistência técnica

Se nenhuma das soluções anteriores funcionar, pode ser necessário levar o celular a uma assistência técnica para avaliar se há um problema no hardware e fazer os reparos necessários.

Com informações de Make Use Of.

🎥 Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos