Tem Chip da TIM? Veja apps que você pode usar de graça

A TIM disponibiliza algumas opções de planos no formato Pré-Pago, que fazem parte da categoria do TIM Pré-Top. Ao contratar um desses planos, os clientes têm acesso à assinatura do Amazon Prime Video na versão para o celular e conta ainda com os serviços dos aplicativos da Deezer Go, do WhatsApp e do Aya Minibooks, um serviço de leitura.