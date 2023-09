Tem chip da Vivo? Veja apps que você pode usar de graça

📝 iPhone é dual chip? Veja no Fórum do TechTudo

O diferencial do Vivo Pós Selfie é a possibilidade de incluir uma assinatura de serviço de streaming na mensalidade do plano. Fazendo isso, é possível acessar a plataforma escolhida, sem custo adicional. Há opção de incluir assinatura do Amazon Prime Video, Globoplay, Spotify, Netflix, Disney+, Telecine ou Premiere. Além disso, todas as opções do Vivo Pós Selfie têm WhatsApp ilimitado.