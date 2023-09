The Office: confira 12 participações especiais de atores famosos na série

The Office (US) é uma das sitcoms mais populares de todos os tempos e costuma ser uma grande referência para as séries de comédia da atualidade. A adaptação da obra original britânica, de Ricky Gervais (After Life) e Stephen Merchant (Jojo Rabbit), apresenta o cotidiano de funcionários que vendem papel no escritório fictício Dunder Mifflin, na Pensilvânia (EUA). A série está atualmente disponível na Netflix , Amazon Prime Video , HBO Max , Paramount+ e Oi Play .

Com nove temporadas lançadas entre 2005 e 2013, The Office é protagonizada por Steve Carrell (O Paciente) e outros nomes como John Krasinski (Jack Ryan), Jenna Fischer (Passe Livre) e Rainn Wilson (Megatubarão). Com o seu sucesso, alguns atores e atrizes de Hollywood fizeram participações especiais em alguns episódios da série, como Amy Adams, Idris Elba e Jim Carrey. Você consegue lembrar de outras aparições icônicas na sitcom? A seguir, confira 12 participações especiais de nomes famosos em The Office - contém spoilers.

The Office: Bob Odenkirk foi um dos nomes notáveis que participaram da sitcom, com uma aparição na última temporada da série — Foto: Reprodução/NBC

Amy Adams

Katy Moore, a personagem de Amy Adams na série, fez sua primeira aparição no sexto e último episódio da primeira temporada, denominado "Hot Girl". Inicialmente ela é apresentada como uma vendedora de bolsas, mas volta a participar da segunda temporada como a namorada de Jim Halpert (John Krasinski). O casal não dura muito tempo, já que ele é apaixonado pela Pam Beesly (Jenna Fischer).

Amy Adams foi uma das únicas estrelas a participar de The Office enquanto a sitcom ainda dava os seus primeiros passos, em 2005. A atriz ainda estava iniciando seus trabalhos no período e sua carreira decolou após o filme Retratos de Família (2005), quando foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2006. Depois disso, ela esteve em longas como Dúvida (2008), Homem de Aço (2013), Trapaça (2013), A Chegada (2016) e Vice (2018).

Na sua participação em The Office, Amy Adams interpreta a personagem Katy Moore, que aparece em três episódios da sitcom — Foto: Reprodução/NBC

Idris Elba

Presente em sete episódios de The Office, Idris Elba fez sua primeira aparição no episódio "New Boss", o 20° da quinta temporada, de 2009. Charles Miner, personagem do ator, foi apresentado como o novo vice-presidente da região nordeste da Dunder Mifflin, após a demissão de Ryan Howard (B. J. Novak). No entanto, Charles deixaria o cargo pouco tempo depois e seria demitido em meio à aquisição da empresa pela Sabre.

Nesse período, Idris Elba já era conhecido pela suas atuações na série The Wire (2002-2008) e no longa Extermínio 2 (2007). Após sua passagem em The Office, ele esteve em filmes como Círculo de Fogo (2013), Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw (2019) e venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Minissérie pela trabalho em Luther (2010-2019), que esse ano ganhou um filme pela Netflix. Além disso, o ator fez parte dos filmes do super-herói Thor, como o personagem Heimdall, e do filme Esquadrão Suicida (2021), no papel de Bloodsport.

Idris Elba atua como Charles Miner em sete episódios de The Office, os últimos da quinta temporada da série — Foto: Reprodução/NBC

Evan Peters

Evan Peters esteve presente no primeiro episódio da sétima temporada de The Office, denominado "Nepotism", em 2010. No enredo, o ator interpreta Luke Cooper, o sobrinho de Michael Scott e novo estagiário da Dunder Mifflin. No entanto, o rapaz se mostra bastante incompetente e desleixado, o que desperta a ira dos funcionários. Depois de muita relutância, Michael só demite o garoto depois de passar várias situações constrangedoras no escritório.

Na época, Evan Peters ainda não havia atingido o estrelato dos tempos atuais, apesar de ter atuado em Quebrando Regras (2008), Kick-Ass (2010) e na série One Three Hill (2003-2012). O ator ganhou popularidade pela série antológica American Horror Story (2011-presente) e pelo personagem Mercúrio nos filmes do X-Men. Logo depois, ele conquistou prêmios do Emmy e Globo de Ouro pelas atuações nas séries Mare of Easttown (2021) e Dahmer: Um Canibal Americano (2022).

Quando interpretou o sobrinho de Michael Scott, Evan Peters tinha apenas 23 anos e seu nome só ganharia repercussão anos depois — Foto: Reprodução/NBC

Ricky Gervais

Ricky Gervais é um dos criadores da versão original de The Office e seu personagem na série era David Brent, gerente de uma outra empresa e uma figura equivalente ao Michael Scott. Ele tem duas breves aparições em dois episódios da sétima temporada: no 14° episódio, "The Seminar", quando David e Michael se encontram por alguns segundos, e no último episódio da temporada, "Search Committee", em que o personagem é um dos concorrentes a ocupar o cargo deixado por Michael na Dunder Mifflin.

Com sua atuação e produção em The Office (UK), Ricky Gervais venceu dois prêmios no Globo de Ouro 2003 - Melhor Ator em Série de Comédia e Melhor Série de Comédia. Ele também participou como produtor da versão estadunidense, que conquistou o Emmy de Melhor Série de Comédia em 2006. Além disso, Gervais também desenvolveu a série Extras, onde venceria o Emmy de Melhor Ator em Série de Comédia em 2007.

Ricky Gervais é um dos criadores do The Office (UK) e também esteve envolvido na produção da versão estadunidense — Foto: Reprodução/NBC

Jim Carrey

Um dos rostos mais conhecidos do cinema também realizou uma breve aparição na sétima temporada de The Office. Assim como David Brent, o personagem de Jim Carrey era um dos concorrentes à vaga de gerente regional da Dunder Mifflin, após Michael Scott anunciar sua saída. Ele é creditado como "O cara de Finger Lakes" e participa do último episódio da season.

A carreira de Jim Carrey dispensa apresentações. O astro canadense ficou conhecido pelos seus filmes cômicos, como Ace Ventura (1994), O Máskara (1994) e Debi & Loide (1994). Por outro lado, o ator também foi muito elogiado pelas atuações nos longas dramáticos Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (2004), O Mundo de Andy (1999) e O Show de Truman (1998) - com o último, venceu a categoria de Melhor Ator em filme dramático no Globo de Ouro de 1999.

The Finger Lakes Guy: Jim Carrey interpreta um personagem enigmático que aspirava ao cargo vago da Dunder Mifflin — Foto: Reprodução/NBC

Will Arnett

Will Arnett foi mais um nome famoso de Hollywood que participou do célebre episódio "Search Committee" de The Office. Fred Henry, personagem de Arnett, foi outro concorrente ao cargo de gerente regional da Dunder Mifflin. Apesar disso, Fred demonstrou não estar tão interessado na função, visto que havia esquecido rapidamente o nome do escritório.

O ator canadense é conhecido principalmente pela série Arrested Development (2003-2019), sendo indicado para o Emmy por interpretar o personagem Gob Bluth. Em seguida, Will Arnett se destacou em produções de comédia, com participações especiais em 30 Rock (2006-2013) e Parks and Recreation (2009-2015), além de ser a voz de BoJack, personagem principal da animação BoJack Horseman (2014-2020).

Fred Henry, o personagem de Will Arnett, foi mais um dos candidatos entrevistados para a função de gerente regional da Dunder Mifflin — Foto: Reprodução/NBC

Kathy Bates

Após a aquisição da Dunder Mifflin pela Saber, na sexta temporada de The Office, o local passa a ser administrado pela CEO da empresa, Jo Bennett, interpretada por Kathy Bates. A personagem esteve na série durante oito episódios entre a sexta e sétima season, até vender a Dunder Mifflin-Saber para Robert California (James Spader) na oitava temporada, permanecendo somente como uma acionista.

A carreira de Kathy Bates decolou nos anos 90, principalmente pela sua atuação como Annie Wilkes no filme Louca Obsessão (1990), baseada na obra de Stephen King, que valeu a estatueta de Melhor Atriz no Oscar de 1991. Depois disso, a atriz esteve em longas como Segredos do Poder (1998), As Confissões de Schmidt (2002) e O Caso Richard Jewell (2019), sendo indicada para o Oscar nas três produções.

Kathy Bates dá vida a Jo Bennett, uma das CEOs da Dunder Mifflin-Saber e considerada intimidante por muitos funcionários no escritório — Foto: Reprodução/NBC

Will Ferrell

Antes da função de gerente regional da Dunder Mifflin ficar vaga, Deangelo Vickers chegou a estar no cargo por um curto período de tempo. O personagem interpretado por Will Ferrell esteve em quatro episódios da sétima temporada: "Training Day", "Michael's Last Dundies", "Goodbye, Michael" e "The Inner Circle". Ele posteriormente seria afastado do cargo por causa de um acidente fatal no escritório.

Will Ferrell ficou famoso por seus papéis em longas de comédia. Em sua carreira, ele atuou nos filmes Os Estragos de Sábado à Noite (1998), Dias Incríveis (2003), Mais Estranho que a Ficção (2006), Os Outros Caras (2010) e Pai em Dose Dupla (2015). Além disso, ele também está presente em Barbie (2023), sucesso da diretora Greta Gerwig.

Conhecido por participar de filmes de comédia, Will Ferrell interpretou Deangelo Vickers em The Office, sendo um breve substituto de Michael Scott — Foto: Reprodução/NBC

Timothy Olyphant

Timothy Olyphant fez duas aparições na série, em dois episódios da sétima temporada: "The Sting" e "Costume Contest". Seu personagem é Danny Cordray, conhecido por ser o melhor vendedor da cidade de Scranton. Antes de começar seu relacionamento com Jim, Pam chegou a ter dois encontros com Danny, mas ele nunca voltou a ligar para ela.

Em sua carreira, Timothy Olyphant teve papéis em filmes como Pânico 2 (1997), Show de Vizinha (2004), Hitman - Assassino 47 (2007) e A Lei da Guerra (2008). O ator é especialmente conhecido por interpretar o personagem Joel Hammond, na série Santa Clarita Diet (2017-2019). Recentemente, ele esteve presente em Daisy Jones & The Six (2023).

Após ser desafiado por Michael Scott, o personagem de Timothy Olyphant foi contratado pela Dunder Mifflin, mas não ficou por muito tempo — Foto: Reprodução/NBC

Stephen Colbert

No quinto episódio da última temporada, "Here Comes Treble", um ex-colega de universidade e membro do grupo à capela de Andy Bernard (Ed Helms) faz uma aparição na série. O personagem é Broccoli Rob, interpretado por Stephen Colbert. Nessa história, ele e Andy entram em conflito e reivindicam o crédito de várias músicas e a criação da banda do colegial.

Embora tenha trabalhado em algumas produções como BoJack Horseman, Stephen Colbert é mais conhecido por ser um apresentador, escritor e produtor de programas de sátira estadunidenses, como o The Daily Show e The Colbert Report. Desde 2015, ele apresenta o talk show The Late Show with Stephen Colbert.

Stephen Colbert interpretou um antigo colega musical de Andy Bernard e apareceu em uma transmissão pela TV — Foto: Reprodução/NBC

Bob Odenkirk

Bob Odenkirk também foi outra estrela a fazer uma aparição em The Office. Seu personagem Mark Franks está presente no 16° episódio da nona temporada, "Moving On", como uma figura idêntica à de Michael Scott. Curiosamente, antes de Steve Carell ser escolhido para o interpretar o gerente regional da Dunder Mifflin, Odenkirk fez um teste e chegou a ser considerado para o papel.

A carreira de Bob Odenkirk atingiu o ápice com o personagem Saul Goodman/Jimmy McGill nas séries Breaking Bad (2009-2013) e Better Call Saul (2015-2022), sendo uma das figuras mais populares do universo criado por Vince Gilligan e Peter Gould. Diante disso, Odenkirk atuou em filmes marcantes da última década, como Nebraska (2013), The Post (2017) e Adoráveis Mulheres (2019). Ele também participou das séries How I Met Your Mother (2005-2014), Fargo (2014-presente) e The Bear (2022-presente).

Bob Odenkirk foi anteriormente avaliado para o papel de Michael Scott e anos depois, interpretaria um personagem bastante parecido com o protagonista de The Office — Foto: Reprodução/NBC

Dakota Johnson

Justamente no último episódio de The Office, "Finale", Dakota Johnson faz uma participação especial como uma contadora que substitui Kevin Malone (Brian Baumgartner), demitido anteriormente por Dwight Schrute (Rainn Wilson) - que havia sido promovido para gerente regional da Dunder Mifflin. A personagem aparece em poucas cenas e se chama Dakota, mesmo nome da atriz.

Dakota Johnson já havia participado de alguns longas nesse período, como A Rede Social (2010) e Anjos da Lei (2012), mas ainda iniciava sua carreira. A fama da atriz veio com a personagem Anastasia Steele, do filme Cinquenta Tons de Cinza (2015). A adaptação da obra homônima de E. L. James continuou com mais dois filmes: Cinquenta Tons Mais Escuros (2017) e Cinquenta Tons de Liberdade (2018). Ela também atuou nos filmes Suspiria (2018) e A Filha Perdida (2021).

A participação de Dakota Johnson em The Office geralmente passa despercebida, por ela ter atuado em poucas cenas do último episódio — Foto: Reprodução/NBC

Bônus: Jessica Alba, Jack Black e Cloris Leachman

Em meio à uma situação de estresse entre Jim e Pam, Andy decide acalmá-los com um filme pirata que ele havia baixado na Internet. O longa fictício apresentado na série se chama "Mrs. Albert Hannaday" e o enredo é estrelado pelos atores Jessica Alba, Jack Black e Cloris Leachman. A história acontece no episódio "Stress Relief", o 14° da quinta temporada, um dos mais famosos da sitcom.

Cloris Leachman é famosa pelo filme A Última Sessão de Cinema (1971), que lhe rendeu a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar 1972. Jessica Alba tem em seu currículo os longas Sin City (2005) e Quarteto Fantástico (2005). Enquanto isso, Jack Black é conhecido principalmente pelo personagem Dewey Finn, em Escola de Rock (2003).

Jack Black, Jessica Alba e Cloris Leachman interpretam personagens fictícios em um filme assistido por Jim, Pam e Andy na série — Foto: Reprodução/NBC

Com informações de Collider e IMDb.

