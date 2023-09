Transformar o celular em maquininha: 6 opções para receber pagamentos

A tecnologia Tap on Phone permite que pequenas e grandes empresas transformem celulares Android e iPhone ( iOS ) em terminais de pagamento móvel, acabando com a necessidade de adquirir as tradicionais maquininhas de cartão. Com isso, na hora do pagamento de produtos e serviços, basta que o cliente aproxime um cartão de crédito ou débito da parte traseira do celular do comerciante para que o processo seja concluído de maneira simples e o valor cairá na conta imediatamente. Na lista a seguir, veja seis diferentes plataformas que oferecem o serviço e confira as taxas e maneiras de utilizá-las.

Lista reúne seis diferentes plataformas que transformam celulares em maquininhas de cartão; confira maiores detalhes a seguir — Foto: Divulgação/Apple

📝iPhone sem notificações do WhatsApp: como resolver? Veja no Fórum TechTudo

1. Tap to Pay

O Tap to Pay é um recurso da Apple que possibilita pagamentos por aproximação utilizando celulares iPhone, ou seja, não é necessário usar maquininhas ou terminais adicionais. O funcionamento é simples: o comerciante deverá instalar um app de pagamentos compatível com o Tap to Pay e, no momento da transação, solicitar que o cliente faça a aproximação do cartão ou de um celular com sistema iOS ou Apple Watch. Dessa maneira, o consumidor poderá escolher diferentes formas de pagar, como Apple Pay ou cartões de crédito e débito que contenham a tecnologia NFC.

O serviço está disponível a partir do iPhone XS ou nos modelos posteriores, com a versão mais recente do sistema operacional da Apple. Em relação aos aplicativos parceiros, a expectativa é que as principais plataformas de pagamento façam a integração da ferramenta, permitindo que o recurso seja usado por empresas de todos os portes.

Com o Tap to Pay, não é necessário usar maquininhas ou terminais adicionais; basta ter um iPhone para receber pagamentos — Foto: Divulgação/Apple

2. Tap On

Tap On é uma ferramenta desenvolvida pelo PagBank. Através dela, é possível fazer vendas usando celulares ou tablets, sem uma maquininha de cartão. Para isso, é necessário que os aparelhos tenham o sistema operacional Android com versão igual ou superior a 8.1, ou tecnologia NFC. O vendedor deverá instalar o aplicativo PagVendas no celular e realizar o cadastro. No momento da transação, o cliente deverá aproximar o seu cartão, celular ou relógio para concluir o pagamento, que é confirmado imediatamente.

A ferramenta da PagBank é válida para compras pagas em crédito e débito, à vista ou parceladas. Além disso, são aceitas as bandeiras Visa, Mastercard, Elo e Amex. Além da praticidade, um benefício do recurso é a ausência de taxas cobradas no uso – existem, somente, taxas de intermediação aplicadas automaticamente nas transações.

Tap On foi desenvolvido pelo PagBank e permite pagamentos através de dispositivos Android, dispensando o uso de maquininhas de cartão — Foto: Divulgação/PagBank

3. Cielo Tap

A ferramenta Cielo Tap é mais uma opção que transforma celulares em equipamentos de pagamento. Pertencente à Cielo, a solução está disponível para aparelhos Android, aceitando as bandeiras Visa, Mastercard e Elo. O funcionamento é semelhante às alternativas anteriores: no momento da transação, o portador deve aproximar seu cartão de débito ou crédito (ou outros dispositivos dotados de NFC) do celular do vendedor, que também deve conter a tecnologia NFC, dispensando o uso de maquininhas de cartão.

Para usar o Cielo Tap, é necessário ter um celular com Android 9, ou versões superiores, e fazer a instalação do app “Cielo Gestão”. Além disso, é preciso ter um faturamento mensal de até R$ 10 mil no negócio. É importante destacar, também, que não há mensalidade. A única cobrança ocorre nas taxas de transação, somente quando a ferramenta for utilizada.

Cielo Tap é uma ferramenta da Cielo que transforma celulares em equipamentos de pagamento; opção está disponível para Android — Foto: Divulgação/Cielo

4. Point Tap

A Point Tap é uma solução de pagamento pertencente ao Mercado Pago, que está disponível para qualquer pessoa física ou jurídica, em todo tipo de negócio. Para começar a utilizar, basta baixar a versão mais recente do aplicativo em seu celular Android, criar uma conta e selecionar a opção “Cobrar com Point Tap”. Em seguida, instale a “Extensão Point Tap”, gratuita na Google Play Store. Depois do processo, basta aproximar seu celular de cartões (ou outros dispositivos com tecnologia NFC) para receber os pagamentos, que cairão instantaneamente em sua conta.

A ferramenta permite pagamentos no crédito ou débito com as bandeiras Visa e Mastercard (desde que tenham a logo NFC na frente), além de carteiras digitais (Google Pay, Apple Pay e Samsung Play) e celulares, tablets ou smartwatches com tecnologia NFC. As vendas no débito possuem taxa de 1,89% e, no crédito, de 4,59%.

Com a Point Tap, solução de pagamentos do Mercado Pago, você transforma seu celular em maquininha de cartão e recebe os valores na hora — Foto: Divulgação/Mercado Pago

5. NuTap

NuTap é a tecnologia do Nubank para receber pagamentos através do celular, seja no débito ou crédito, à vista ou parcelado. A facilidade está disponível para celulares Android que contenham a versão 8.1 do sistema operacional, ou superiores. Além disso, é necessário possuir uma conta PJ na fintech. A solicitação pode ser realizada na página inicial do app, sem taxas de adesão ou aluguel. Os valores serão cobrados somente no momento do uso: 1,79% no débito, 3,59% no crédito à vista e taxas variáveis em compras parceladas, que podem chegar até 12,79%.

O uso é simples, sem complicações: o banco deverá aprovar o cadastro do comerciante e, em seguida, ele já poderá receber seus pagamentos aproximando um cartão de crédito ou débito na parte traseira de seu celular. Vale destacar, também, que o processo poderá ser feito por carteiras digitais cadastradas em celulares ou relógios smart.

NuTap é a ferramenta do Nubank para receber pagamentos utilizando o celular — Foto: Divulgação/Nubank

6. Tap Ton

O Tap Ton se trata de um aplicativo disponível para Android cujo objetivo também é transformar celulares em maquininhas. Desse modo, os clientes podem fazer pagamentos aproximando seus cartões ao smartphone do comerciante, de maneira prática. A ferramenta não possui mensalidade e aceita transações no débito, com taxa de 1,39% a cada compra, e crédito, com taxa de 3,29%. Além dessas tarifas, há um custo fixo de R$ 0,40 por venda.

Para usar, basta fazer o download do aplicativo em seu celular e criar uma conta na plataforma. Em seguida, verifique se função “Venda por Tap Ton” estará liberada para você no app. No Android, é preciso ter a versão 9 do sistema operacional, ou superiores, visto que é necessária a incorporação de NFC. No iPhone, por sua vez, a ferramenta está disponível a partir do modelo 7 – contudo, vale destacar que a plataforma não possui suporte para iOS.

Aplicativo Tap Ton pode ser usado para receber pagamentos utilizando celulares Android; taxas são de 1,39%, no débito, e 3,29%, no crédito — Foto: Divulgação/TapTon

Com informações de PagBank, Mercado Pago, Nubank e Cielo.

Veja também: 6 funções básicas que todo usuário de iPhone deveria saber fazer