Trollar no WhatsApp: veja apps para áudio falso, mensagens fakes e mais

O WhatsApp pode ser usado em conjunto com outros apps para "enganar" os amigos e deixar as conversas mais divertidas. Os aplicativos para Android e iPhone ( iOS ) permitem que os usuários mudem a voz nas mensagens de áudio, enviem vídeos engraçados, personalizem memes e até criem conversas falsas para trollar amigos e familiares.

O uso é indicado para quem deseja saber como trollar a mãe, o pai, o amigo, o namorado e outros contatos em conversas no mensageiro. Para manter viva a essência engraçada dos brasileiros, o TechTudo reúne abaixo sete apps gratuitos que prometem tornar as conversas no WhatsApp bem mais criativas, confira.

Entre os apps divertidos, é possível criar figurinhas, áudios falsos e mais — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

Veja todos os aplicativos que serão abordados na lista a seguir:

1. Vídeos e imagens para WhatsApp

Vídeos e imagens para o WhatsApp é gratuito para Android — Foto: Divulgação/Google Play

Disponível em dispositivos Android, o app conta com um grande acervo de vídeos engraçados, mensagens de bom dia, fotos para trollar amigos no WhatsApp, além de piadas e outras zoações que são separados nas categorias: "Novos", "Mais compartilhados" e "Aleatórios".

O app é inteiramente em português, tem uma interface semelhante à do WhatsApp e possui um atalho que permite publicar vídeos e imagens diretamente em suas redes sociais. O único ponto negativo é que o aplicativo ainda não está disponível para usuários de iPhone.

2. Sons Engraçados para WhatsApp

Sons Engraçados para WhatsApp tem mais de 1 milhão de downloads realizados — Foto: Divulgação/Google Play

A plataforma faz sucesso entre os brasileiros e já soma mais de 1 milhão de downloads realizados no país. O aplicativo traz várias frases engraçadas, jargões de personagens famosos e os maiores memes da internet.

Disponível em dispositivos Android, o app dá acesso a mais de 200 arquivos de áudio que podem ser escutados diretamente na plataforma. Além de gratuito, o app promete uso fácil e tem interface inteiramente em português. Também é possível encontrar músicas para trollar o crush no WhatsApp.

3. Muda voz com efeitos

Muda voz com efeitos é um gravador de áudio — Foto: Divulgação/Google Play

O aplicativo é um gravador de áudio, com recursos especiais e que possibilita aos usuários brincar com a voz, utilizando personagens ou situações engraçadas. São mais de 50 efeitos, que vão desde "hélio" (gás nobre muito utilizado em festas e que afina a voz de quem o inspira), passando por "robô", "gigante", "alien", "zumbi", "bêbado" e mais. O app está disponível nos celulares que tenham Android a partir da versão 2.3 e aceita até 30 segundos de gravação.

4. WhatsFake

WhatsFake serve para quem deseja montar conversas falsas — Foto: Divulgação/Google Play

Criado por desenvolvedores brasileiros, o aplicativo conta com mais 100 milhões de downloads realizados na Google Play Store. O programa é indicado para pessoas que buscam criar um contato falso, incluindo nome de usuário, foto de perfil, status e, assim, poder fazer várias conversas fakes.

Disponível apenas para usuários Android, o app é de fácil uso e permite o envio de prints para as redes sociais. Muitos memes que viralizam no Instagram, TikTok e em outras redes são feitos usando este tipo de app.

5. Meme Generator

Meme Generator ajuda a criar novos memes — Foto: Divulgação/Google Play

Com mais de 10 milhões de downloads realizados na Google Play Store e nota 4,3 na App Store, o Meme Generator está disponível para usuários de dispositivos Android e iOS. O programa promete uso simples, onde o usuário consegue pegar os principais memes disponíveis na biblioteca do aplicativo e editar o texto, mudar a cor da fonte, a espessura da linha, além de compartilhar diretamente em suas redes sociais ou no WhatsApp. O programa é indicado para os fãs de memes que desejam deixar a diversão ainda mais personalizada.

6. Ghost Lens

Ghost Lens é uma opção para quem quer brincar e dar um susto — Foto: Divulgação/Apple Store

Através do aplicativo Ghost Lens é possível aplicar efeitos assustadores em fotos e vídeos e, logo em seguida, mandar para seus contatos pelo WhatsApp. No app, os usuários podem inserir fantasmas nas imagens, criar ilusões em vídeos como flutuar, trocar partes do corpo, além de adicionar música, texto e fazer colagens.

O aplicativo suporta até 60 minutos de gravação, é gratuito, e está disponível na App Store para iPhone, porém, possui planos pagos que custam a partir de R$ 29,90 por mês.

7. Selfie with Ronaldo

Selfie with Ronaldo te deixa ao lado do jogador de futebol — Foto: Divulgação/Google Play

Com o app Selfie with Ronaldo é possível estar ao lado de um dos maiores jogadores de futebol do mundo. O app conta com um banco de imagens do Cristiano Ronaldo em situações corriqueiras, em formato PNG e que podem ser aplicadas às suas fotos. Basta usar a criatividade e caprichar na pose. Mesmo com a interface inteiramente em inglês, o app é intuitivo e fácil de mexer, permite compartilhamento nas redes sociais e está disponível em dispositivos Android.

