Usa Spotify? Veja 5 sites divertidos que revelam coisas sobre o seu gosto

Várias plataformas podem adicionar recursos interessantes ao Spotify . Os sites permitem, por exemplo, analisar as músicas do aplicativo e gerar insights divertidos sobre as faixas, artistas, gêneros e playlists mais escutadas. São exemplos disso o Judge My Spotify, Moodify e MusicTaste. As possibilidades vão desde gerar novas listas de músicas até mostrar quais são os padrões musicais do usuário. O TechTudo reuniu cinco sites com propostas interessantes, que podem revelar diferentes aspectos do seu gosto no Spotify. Confira quais são a seguir e saiba como usá-los.

Descubra seus hábitos no Spotify com essas 5 ferramentas de análise de dados — Foto: Reprodução/Unsplash/sgcdesignco

1. Judge My Spotify

O Judge My Spotify (https://pudding.cool/2020/12/judge-my-spotify) utiliza um código para fazer piadas com base nos artistas, álbuns e músicas encontrados na playlist do usuário. Para ter o seu gosto musical julgado pelo site, basta acessar a página e clicar em “Find Out” para fazer login com o Spotify. O site também funciona com Apple Music.

A interface do Judge My Spotify “envia” mensagens enquanto analisa os dados da conta. Ao final, ele oferece uma lista das músicas mais ouvidas, bandas favoritas, década predominante e até mesmo o quão básico é o seu gosto musical. Além de julgar playlists, o site também interage com o usuário. É possível responder perguntas da ferramenta, escolher entre uma seleção de artistas e outros.

Interface do Judge My Spotify — Foto: Reprodução/Millena Borges

2. MusicTaste

O MusicTaste (https://musictaste.space/) tem como proposta descobrir o quão compatível é o seu gosto musical com o de seus amigos. Além disso, o site também oferece outras análises sobre o perfil, como humor das músicas favoritas, gêneros musicais mais escutados, canções mais ouvidas durante a pandemia e outros.

Para acessar, o usuário deve clicar em “Sign in With Spotify” para fazer login. Em seguida, clique em “Go To Dashboard” para ver as opções. Para conferir a compatibilidade, é necessário digitar o código do perfil de seu amigo na aba “Compare With Others”.

O MusicTaste oferece análise mais descritiva dos dados do Spotify — Foto: Reprodução/MillenaBorges

3. Stats for Spotify

O Stats for Spotify (https://www.statsforspotify.com/) é um site que oferece informações sobre as músicas, artistas e gêneros favoritos do seu Spotify. Ele analisa a partir de períodos, divididos entre quatro semanas, seis meses ou desde o início do uso do app.

Ainda, quando selecionada a opção de top tracks (faixas mais populares), é possível criar uma playlist com todos os resultados obtidos. O site também permite ver as músicas ouvidas recentemente, com informações sobre nome, artista e dia e horário em que a música foi tocada.

Stats for Spotify mostra artistas, músicas e gêneros mais escutados — Foto: Reprodução/Millena Borges

4. Zodiac Affinity

O Zodiac Affinity (https://zodiacaffinity.tech/) é uma ferramenta mais simples - isto é, quando em comparação às outras. O objetivo dele é mostrar quais das músicas escutadas recentemente combinam mais com o seu signo.

Para descobrir, basta fazer o login no Spotify, selecionar o signo e clicar em “Next”. O site irá mostrar as quatro músicas que mais combinam com o signo escolhido.

No Zodiac Affinity, é possível descobrir quais 4 músicas combinam mais com o seu signo — Foto: Reprodução/Millena Borges

5. Moodify

No Moodify (https://moodify.toasted.ai/), é possível descobrir novas músicas com base na faixa que você está escutando no momento. Basta conectar o site ao aplicativo e, em seguida, dar play em uma canção. O site irá sugerir outras faixas semelhantes e criar uma playlist com elas. Para adicioná-la ao seu perfil, é só clicar no botão “Add Moodified Playlist to Spotify”.

Caso deseje trocar de música, uma nova playlist será gerada em poucos segundos. O site também muda de cor a cada atualização.

Descubra músicas semelhantes às suas faixas favoritas com o Moodify — Foto: Reprodução/Millena Borges

