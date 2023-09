Usuário de Android? Veja 8 erros que você não pode cometer com seu celular

Usuários do Android , principalmente os menos experientes, podem cometer alguns "erros" clássicos nos dispositivo. Há o risco de deixar de lado algumas funcionalidades muito legais dos aparelhos ou criar hábitos não tão saudáveis com os celulares . Não configurar o Google Assistente , por exemplo, prejudica a experiência. Por outro lado, permitir que o Android tenha acesso a dados desnecessários pode facilitar o risco de vazamento de informações. Baixar APKs também é um erro comum, mas que pode ter consequências bem desagradáveis. Pensando nisso, o TechTudo separou oito erros que devem ser evitados por quem tem Android.

Confira dicas de como evitar erros na hora de usar um celular Android — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Fechar apps com frequência

É importante evitar fechar aplicativos em dispositivos Android com frequência. Usuários desse sistema operacional costumam fazer isso para evitar o consumo de bateria em razão dos processos em segundo plano que ocorrem enquanto estão abertos. Porém, o que acontece é justamente o contrário. Ao encerrar os aplicativos, o dispositivo precisa usar ainda mais energia para abri-los novamente. Interromper a execução deles não tornará a utilização do app em primeiro plano mais rápida. É interessante deixar que o próprio sistema operacional gerencie as aplicações em segundo plano, uma vez que ele já foi configurado para fazer isso.

Um erro comum de donos novatos de Androids é fechar os aplicativos em segundo plano o tempo inteiro — Foto: Marlon Câmara/TechTudo

2. Dar permissões desnecessárias no Android

Outro erro cometido por alguns usuários do Android é dar permissões desnecessárias aos aplicativos. Existem riscos relacionados ao procedimento, como o acesso de dados sensíveis sobre o usuário, envio persistente de anúncios e até mesmo espionagem. As permissões são solicitadas pelos apps sempre após serem baixados, com a finalidade de fornecer serviços personalizados. Porém, é válido verificar quais dos pop-ups recebidos é, de fato, necessário aprovar para ter a melhor experiência de uso e evitar situações de fraude. Também é recomendado sempre manter as permissões restringidas, como acontece na opção “Somente uma vez” para serviços de localização, que pode ser ajustada através das configurações do Android.

É possível restringir permissões de acesso à localização para aplicativos do Android — Foto: Reprodução/Gisele Souza

3. Deixando apps inúteis instalados

Usuários de Android geralmente não sabem que podem remover aplicativos instalados no dispositivo, inclusive aqueles que já estão presentes nele antes mesmo da compra do aparelho — os chamados bloatwares. O sistema operacional muitas vezes tem aplicações de fábrica que não possuem utilidade, além de ocupar espaço de armazenamento que poderia ser usado para outros recursos importantes. Além disso, esses apps consomem a bateria do celular rapidamente. Assim, alguns deles podem ser desinstalados, enquanto outros podem apenas ser desativados. Ambos os procedimentos são feitos através das configurações do Android.

4. Não customizar a tela inicial

Deixar de customizar a tela inicial do seu dispositivo Android também pode ser um erro. O sistema operacional permite que usuários façam o download de aplicativos de terceiros que podem acrescentar inúmeras funções à tela inicial do dispositivo. O app Nova Laucher, por exemplo, permite a mudança do tema, inserção de modo noturno e modo de visualização de elementos como data, hora e notificações tanto na vertical quanto na horizontal.

Aplicativos da Play Store podem personalizar a tela inicial do Android e torná-la ainda mais funcional — Foto: Reprodução/Unsplash

5. Não buscar por atualizações nos apps

Um dos principais erros cometidos por pessoas que têm celulares Android, sem dúvida, é deixar de atualizar aplicativos instalados. Caso o procedimento não seja efetuado, as aplicações podem apresentar bugs e mal funcionamento, o que pode pôr em risco a integridade da segurança de informações como dados bancários. É possível autorizar nas configurações a atualização automática dos apps. A ação garante que as plataformas continuem em dia ainda que o usuário esqueça de realizar manualmente a verificação por atualizações disponíveis.

Busca por apps para atualização na Play Store pode evitar a ocorrência de bugs — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Não explorar as opções de desenvolvedor

Caso usuários do Android não utilizem as opções de desenvolvedor do sistema operacional, eles vão abrir mão de uma série de recursos legais em fase de teste para o sistema. Recursos como ativar instantaneamente o modo escuro em todos os apps instalados, alterar a velocidade das animações de alteração de telas ou mesmo desativá-las e mudar a localização do aparelho no GPS para qualquer parte do mundo são alguns exemplos.

Opções de desenvolvedor do Android permanecem ocultos e podem ajudar usuários com recursos personalizados — Foto: Helito Bijora/TechTudo

7. Instalar aplicativos de fontes desconhecidas

Não é recomendado fazer a instalação de aplicativos de fontes terceiras no Android por diversos motivos. O download dessas APKs, que são softwares conhecidos por serem externos à loja oficial do sistema operacional, geralmente é feito quando algum recurso não está disponível de forma nativa no celular ou em algum app na loja oficial, a Google Play Store. O principal problema com as APKs é que elas são instaladas no dispositivo sem passar pelas verificações de segurança de costume, que ocorrem para os demais programas disponíveis na loja oficial do Android.

Também não é possível ter certeza sobre o que a aplicação faz com as informações obtidas sobre usuários, ou se elas serão usadas estritamente para fins de melhoria na experiência do usuário. Assim, para manter a segurança e evitar a contaminação por vírus, o mais correto a se fazer é evitar fazer instalações de apps de fontes desconhecidas.

A instalação de APKs em aparelhos Android pode ocasionar riscos de segurança e privacidade — Foto: Paulo Alves/TechTudo

8. Não configurar o Google Assistant

O assistente oficial do Android, o Google Assistant, pode ser muito útil para realizar chamadas, obter informações atualizadas sobre condições climáticas, definir lembretes diários de tarefas, traduzir e ler em voz alta textos e diversas outras funções que podem ser executadas através de simples comandos de voz. Ou seja, o usuário do Android que não utiliza a ferramenta deixa de ter acesso a esses e muitos outros recursos interessantes desenvolvidos especificamente para o sistema operacional.

O Google Assistant no Android pode ser acionado na tecla "Home" e tem recursos que facilitam o manuseio do aparelho — Foto: Fernando Telles/TechTudo

Com informações de How-To Geek e MakeUseOf

