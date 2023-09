Vale a pena pagar o ChatGPT? 6 coisas que você deve saber antes de assinar

O ChatGPT , inteligência artificial (IA) da OpenAI , tem uma versão paga, que libera novas possibilidades de uso e a versão mais recente do modelo de linguagem. O serviço custa US$ 20 (R$ 100, em conversão direta) mensais - um valor salgado quando convertido para o Real brasileiro. Por isso, alguns usuários se perguntam: será que vale a pena adquirir a versão premium do ChatGPT? O TechTudo reuniu alguns pontos que você deve ponderar na hora de decidir se assina ou não o chatbot - como, por exemplo, os recursos oferecidos e as características das plataformas. A seguir, confira a lista completa e saiba se vale a pena para você assinar no ChatGPT hoje.

— Foto: Reprodução/Freepik

Ponto 1: Precisão de resposta

Chatbots nem sempre encontram as melhores respostas e, nesses casos, podem acabar gerando informações confusas ou falsas. O fenômeno, chamado de alucinação de IA, pode ocorrer quando o usuário envia prompts muito longos e complexos, ou caso a informação precisa não esteja disponível na base de conhecimento da ferramenta. No caso do ChatGPT, esse ponto é ainda mais importante porque, na versão gratuita, o chatbot só tem acesso a informações até 2021 - o que limita as suas possibilidades de resposta.

Embora diversas empresas de tecnologia trabalhem para reduzir esse tipo de falha, ainda não há indícios de que o problema possa ser eliminado definitivamente. Apesar disso, a versão paga do ChatGPT tem o GPT-4, que apresenta retornos mais precisos. Por isso, caso você busque uma ferramenta com uma qualidade maior de respostas, assinar o chatbot da OpenAI talvez dê conta do recado.

— Foto: Reprodução/Shantanu Kumar/Unsplash

Ponto 2: Compreensão do contexto

O entendimento do contexto geral dos comandos diferencia chatbots de IA dos mecanismos de busca tradicionais, que trabalham apenas com a identificação de palavras-chave em links indexados. O nível de compreensão dos bots varia de acordo com o modelo de linguagem utilizado e com a maneira como a ferramenta foi treinada.

Quando assistentes virtuais têm dificuldade de assimilar o contexto dos prompts, podem acabar alucinando e gerando feedbacks desconexos ou equivocados. Atualmente, o ChatGPT Plus é um dos bots pagos com melhor detalhamento de respostas.

— Foto: Reprodução/OpenAI

Ponto 3: Segurança e privacidade

Apesar da rápida popularidade, chatbots de IA são ferramentas relativamente novas. Não se sabe ao certo quais dados são armazenados durante o treinamento dos robôs e de que maneira essas informações serão utilizadas a longo prazo. Por isso, o ideal é utilizar plataformas com boas políticas de privacidade e que não coletem dados informações pessoais ou privadas.

O ChatGPT já permite que usuários vetem o uso de suas conversas no treinamento do assistente virtual, mas aconteceram algumas polêmicas sobre vazamento de dados da plataforma. A Itália, inclusive, já chegou a banir o chatbot por esse motivo. Por isso, é importante ter em mente que, entre as IAs do mercado, o ChatGPT é, sim, seguro, mas não está imune a fragilidades.

— Foto: Reprodução/Rupixen.com

Ponto 4: Base de conhecimento

A maioria dos chatbots é treinada com uma base de dados limitada. Esse é um problema conhecido do ChatGPT, que está restrito a informações disponíveis até setembro de 2021. Uma das formas de superar esse inconveniente e gerar feedbacks mais relevantes e atualizados é garantir que as ferramentas tenham acesso à internet - e isso só acontece na versão Plus do ChatGPT.

Por isso, se você deseja um chatbot com informações mais atualizadas e em tempo real, para fazer isso com o ChatGPT, é preciso assiná-lo. Porém, vale dizer que há plataformas gratuitas que têm esse tipo de funcionamento - como o Bard, chatbot do Google.

— Foto: Reprodução/Caspar Camille Rubin/Unplash

Ponto 5: Modelo de linguagem

A principal diferença entre os chatbots de IA são os seus modelos de linguagem — ou Large Language Models (LLM), em inglês. Esses sistemas de inteligência artificial são projetados por meio de técnicas de aprendizagem, capazes de gerar respostas semelhantes as dos seres humanos. Atualmente, a versão gratuita do ChatGPT usa a GPT-3, que é mais limitada do que a versão do plano pago. Na versão premium, usa-se a GPT-4, que é treinada por meio de uma base maior de dados e tem melhor compreensão contextual.

— Foto: Reproducão/ Clément Hélardot/Unplash

Ponto 6: Suporte de idiomas

Um dos melhores recursos do ChatGPT é a capacidade de interagir em diferentes idiomas. A plataforma inclusive pode ser usada para aprender novas línguas, desde o inglês até japonês, dando dicas de expressões, testando seus conhecimentos e mais. Isso é interessante porque, mesmo na versão gratuita, o chatbot consegue ter um bom entendimento de vários idiomas.

A principal diferença entre a versão premium e a grátis é que, na primeira, o ChatGPT tem um melhor domínio das línguas em que ele é treinado. Isso acontece por causa do próprio modelo de linguagem do chatbot - que, como dito anteriormente, é mais robusto no Plus. Por isso, caso você precise de recursos mais avançados nesse sentido, fazer a assinatura pode ser interessante.

— Foto: Reprodução/Freepik

Afinal, vale a pena assinar o ChatGPT?

Decidir se vale a pena ou não assinar o ChatGPT é algo que varia de usuário para usuário. Isso porque, apesar do chatbot realmente ser mais eficiente, preciso e inteligente na versão paga, o valor talvez não compense para todas as pessoas. Além disso, embora o Bard seja um pouco mais limitado do que a versão premium do chatbot da OpenAI, a IA do Google consegue fazer gratuitamente várias coisas que o ChatGPT não consegue, e por isso pode ser um substituto interessante.

No final, apenas você poderá decidir se, no seu caso, vale a pena pagar a assinatura. Tudo depende de qual plataforma de IA é a sua favorita e que tipo de capacidades você precisa que ela tenha.

