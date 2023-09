Van Damme em Mortal Kombat? 9 fatos curiosos da saga que pouca gente sabe

Muitas das referências utilizadas pela Midway foram descobertas pelos próprios jogadores, enquanto outras foram confirmadas pela própria empresa. Por exemplo, é sabido que um dos personagens teve como inspiração Jean-Claude Van Damme. Mas você sabia que o ator quase fez parte do jogo? Confira, a seguir, essa e outras curiosidades sobre Mortal Kombat.

Mortal Kombat: veja 9 fatos curiosos da saga que pouca gente sabe; informações surpreendentes vão desde a produção até campanhas e personagens

1. Jean-Claude Van Damme iria fazer parte do jogo

Antes da ideia de Mortal Kombat surgir, quase houve um acordo para a Midway fazer um jogo baseado no filme "Soldado Universal", estrelado por Jean-Claude Van Damme e lançado em 1992. De acordo com o co-criador de Mortal Kombat, John Tobias, os próprios produtores do filme foram até a a empresa conversar sobre a possibilidade.

Embora não tenham recusado a proposta, os desenvolvedores acreditaram que seria mais interessante licenciar Van Damme e colocá-lo em um título baseado em outro filme estrelado por ele: "O Grande Dragão Branco", de 1988.

Johnny Cage é uma bastante óbvia referência ao ator Jean-Claude Van Damme — Foto: Divulgação/Midway

No fim, não houve um acordo entre a Midway e os produtores, mas a ideia de um jogo de artes marciais foi para frente com o projeto Mortal Kombat. A empresa também não queria deixar de colocar Jean-Claude Van Damme no game e, por isso, criou um personagem idêntico a ele, o icônico Johnny Cage.

O lutador conta com as mesmas inicias (J. C.) e ainda é um ator de Hollywood, como Van Damme. Por sinal, um dos golpes de Cage — o espacate seguido por soco na virilha —, é o mesmo utilizado por Frank Dux, personagem do astro no filme "O Grande Dragão Branco".

2. O primeiro jogo foi feito em só 10 meses

É comum vermos hoje em dia os jogos demorarem anos ou até superarem uma década de desenvolvimento para serem lançados. Sejamos justos em lembrar que Mortal Kombat de 1992 é um jogo simples em comparação a outros, mas, apesar de tudo, é impressionante saber que uma marca tão popular surgiu com apenas 10 meses de desenvolvimento.

Vale destacar que a primeira versão de demonstração de Mortal Kombat não contava com sua única personagem feminina, Sonya Blade. Ela apareceu no elenco após a Midway gostar tanto do projeto e tomar a decisão de liberar mais tempo e dinheiro para os funcionários. Assim, houve recursos para a excelente inclusão da lutadora na franquia.

Personagens femininas de Mortal Kombat vieram em títulos posteriores; jogo foi desenvolvido em apenas 10 meses — Foto: Divulgação/Midway Games

3. Personagens eram feitos por atores (menos o Goro)

Não é nenhuma novidade que os personagens de Mortal Kombat ganharam vida graças à captura de movimentos de atores reais. Em resumo, eles ficavam posicionados na frente de uma câmera própria para a realização de capturas, faziam as posturas de luta e executavam os movimentos desejados pelos produtores. O resultado foi excelente no final das contas, mas, havia uma dúvida: como foi a captura de movimentos da criatura Goro?

Em resumo, ele foi o único personagem a não passar pelo processo, e por boas razões. Goro ficou popular por ser o penúltimo desafio do jogador em Mortal Kombat (1992), antes de chegar ao chefe final, Shang Tsung. O inimigo é um híbrido de humano com dragão, que conta com quatro braços. Para colocá-lo no jogo, a Midway optou por utilizar uma escultura, criada pelo artista Curt Chiarelli, e aplicar a técnica de stop motion, que usa sequências de fotografias para produzir movimentos.

Goro, personagem de Mortal Kombat, ganhou vida graças à técnica stop motion aplicada em escultura — Foto: Reprodução/DSO Gaming

4. Versões diferentes nos consoles (alguns não tinham sangue)

Nos anos 90, mais especificamente durante a quarta geração de consoles, eram comuns as comparações de desempenho de um mesmo jogo em videogames diferentes. Isso era especialmente frequente entre Mega Drive e Super Nintendo, uma das maiores rivalidades da história dos consoles.

Fãs mais fervorosos de SEGA e Nintendo sempre buscavam por argumentos para explicar as razões de seu console favorito ser superior. Contudo, quando falamos do port do primeiro Mortal Kombat para os dos videogames, os fãs de Super Nintendo não têm uma boa lembrança.

A versão de Mortal Kombat para Super Nintendo foi bastante criticada na época por conta da falta de sangue e de violência — Foto: Divulgação/Midway

A questão gráfica e de som varia de gosto pessoal, mas havia um detalhe na versão de Super Nintendo que a deixou atrás da versão de Mega Drive: o sangue. Por conta das políticas da Nintendo, o sangue foi substituído por suor e outros golpes violentos foram censurados. Enquanto isso, a versão de Mega Drive contava com toda a violência vista no Mortal Kombat para fliperamas, embora fosse necessário um código para ativar o sangue. A partir Mortal Kombat II, a Nintendo optou por seguir aquilo que os jogadores queriam.

5. A origem do “Toasty!”

A partir do Mortal Kombat II (1993), a Midway adicionou um curioso visitante que aparecia sem avisar durante as lutas, no canto inferior direito da tela. Com um tom mais agudo em sua voz, o homem dizia: "Toasty!". Eventualmente, os jogadores descobriram que o "Toasty" aparecia quando era executado o golpe universal do jogo, o "Uppercut", ou gancho, após uma sequência de golpes. Na arena chamada de "Portal", se o jogador pressionasse "Baixo + Start" no momento que o Toasty aparecesse, seria possível encarar um dos inimigos secretos, Smoke.

Mas, afinal, quem é "Toasty"? Em resumo, ele é o programador de som e compositor musical Dan Forden, o homem que acabou sendo o alvo das brincadeiras de seus companheiros na Midway e colocado como easter egg no jogo. Dan ainda fez aparições semelhantes em Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3, Mortal Kombat 4, Mortal Kombat: Shaolin Monks, Mortal Kombat (2011) e Mortal Kombat 11.

"Toasty" foi uma brincadeira que deu muito certo em Mortal Kombat — Foto: Reprodução/Gizmodo

6. Foi um dos motivos pela criação da ESRB (Entertainment Software Rating Board)

Ao mesmo tempo que fazia muito sucesso entre os gamers, Mortal Kombat também acumulava polêmicas. O sangue na tela e a quantidade exagerada de violência, principalmente nos Fatalities, fez com que muitos políticos norte-americanos se preocupassem com a influência negativa que o jogo poderia representar para crianças. Foi algo tão absurdo na época, que políticos chegaram a afirmar que Mortal Kombat e outros games, como Doom e Lethal Enforcers, podiam transformar jovens em psicopatas.

O assunto foi tema de discussão e resultou na criação, em 1994, da ESRB (Entertainment Software Rating Board). A organização ficou responsável por realizar uma análise e definir a classificação etária de cada jogo lançado na América do Norte. Por conta de toda a popularidade alcançada por Mortal Kombat no período, é seguro afirmar que o game foi um dos principais responsáveis pelo surgimento da ESRB.

Violência em Mortal Kombat foi uma das razões para a criação da ESRB — Foto: Divulgação/Warner Bros. Games

7. Referências curiosas nos nomes de personagens

Alguns personagens contam com nomes que possuem origens curiosas. Um deles é Ermac, que fez sua estreia em Ultimate Mortal Kombat 3 (1995). O ninja vermelho foi criado devido a um menu de manutenção nas primeiras versões de Mortal Kombat (1992) para fliperamas. Esse menu era chamado "ERMACS", abreviação para "Error Macro". Como esse menu estava acima de um contador de batalhas encontradas contra o Reptile, um inimigo secreto que aparecia abaixo da arena "The Pit", jogadores acreditaram que "Ermac" poderia ser um lutador secreto também.

Entretanto, tudo foi apenas uma lenda urbana, que cresceu ainda mais por causa de uma foto com um suposto glitch, que fazia a cor da roupa do Scorpion ficar vermelha. Infelizmente, logo foi descoberto que se tratava de uma foto editada, visto que ninguém conseguiu replicar o erro. No final, apenas Reptile era um lutador secreto de Mortal Kombat (1992), mas a Midway soube aproveitar de toda essa lenda para adicionar um ninja vermelho em Ultimate Mortal Kombat 3 com o nome de Ermac.

Noob Saibot e Ermac contam com origens interessantes de seus nomes — Foto: Divulgação/NetherRealm Studios

Outro lutador com um nome curioso é Noob Saibot. Trata-se de um easter egg que fãs de Mortal Kombat descobriram sem muitas dificuldades quando encontraram o ninja pela primeira vez em Goro's Lair, no Mortal Kombat II. Afinal, basta ler seu nome ao contrário: Tobias Boon. Ou seja, são basicamente os nomes de John Tobias e Ed Boon, os criadores originais da franquia.

8. Inspirações do filme "Os Aventureiros do Bairro Proibido"

Além de Jean-Claude Van Damme e do filme "O Grande Dragão Branco", Mortal Kombat também teve inspirações de outra produção para os cinemas: o longa-metragem "Os Aventureiros do Bairro Proibido", de 1986. É um divertido filme de ação, que ficou muito popular no final dos anos 80 e nos anos 90 na televisão aberta. O longa envolve uma batalha sobrenatural no submundo de Chinatown, onde os heróis precisam encarar LoPan, um feiticeiro com mais de 2 mil anos de idade.

Dois personagens de Mortal Kombat contam com ideias de alguns violões presentes em Os Aventureiros do Bairro Proibido. Raiden, com seu chapéu e poderes elétricos, teve como inspiração o trio de assassinos conhecido como "Três Tempestades". Já o design do antagonista LoPan, serviu como base para a criação de Shang Tsung.

Raiden e Shang Tsung tiveram seus designes baseados em personagens do filme Os Aventureiros do Bairro Proibido — Foto: Reprodução/Mortal Kombat

9. Mortal Monday

Um ano após o primeiro Mortal Kombat ser lançado para os fliperamas, a Midway estava pronta para dar mais um passo e levar seu jogo para os consoles. Mais especificamente, Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy e Game Gear.

No dia 13 de setembro de 1993, uma segunda-feira, ocorreu o "Mortal Monday". Foi nesse dia que ocorreu o lançamento de todas as quatro versões para consoles, tudo ao mesmo tempo. Foi uma enorme campanha de marketing, que superou as expectativas da desenvolvedora.

Mortal Monday foi uma campanha de marketing que marcou o lançamento de Mortal Kombat para quatro plataformas diferentes ao mesmo tempo — Foto: Divulgação/Midway

Com informações de TheGamer e Mental Floss

