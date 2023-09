Vasco da Gama e versão PS5: confira os mods de Starfield para você baixar

Starfield foi lançado para Xbox Series X , Xbox Series S e PC, e já está disponível para os assinantes do Xbox Game Pass . O título da Bethesda é um RPG com temática espacial e, em poucos dias, já conta com várias modificações lançadas, na versão para Windows . Alguns destes mods trazem momentos engraçados e inusitados para o game, como uma suposta “versão PS5 ” ou até mesmo uma skin do time Vasco da Gama para o robô também chamado Vasco. Outras são úteis e impactam positivamente na jogabilidade, deixando a visualização menos complexa ou os gráficos melhores. A seguir, confira as principais modificações já disponíveis para Starfield.

Robô Vasco vira torcedor em mod de Starfield — Foto: Reprodução/X

1. Vasco da Gama

Vasco é um robô que auxilia o jogador na exploração espacial de Starfield. Por conta de seu nome curioso para os brasileiros, um modificador conhecido como “metalzinho” usou a inspiração para brincar e criar um visual do ser robótico com o time Vasco da Gama.

Com isso, ele ganhou símbolos temáticos, como a famosa Cruz de Malta, oito estrelas de campeão, o escudo do clube, ícone da Torcida Jovem e também a frase “Gigante da Colina”, que faz alusão a um dos gritos da torcida da equipe no mundo real. “O Vasco é gigante, o Vasco é do povo e o Vasco é do espaço!”, escreveu o autor na descrição da sua modificação.

Vasco da Gama está representado em um mod de Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

2. Starfield no PS5

Starfield é um jogo exclusivo da Microsoft, sendo lançado apenas no Xbox Series X/S e Windows. Porém, uma modificação transforma o game em uma “versão PS5”, ou mais ou menos isso. O mod conhecido como "DualSense – PS5 Icons" troca todos os ícones de botões que aparece no jogo e usa os ícones e comandos do controle do PlayStation 5 (PS5). Apesar de parecer inútil, esta modificação pode servir para ajudar usuários que jogam no PC, mas que usam o controle DualSense ou DualShock 4 nas suas jogatinas, já que eles também são compatíveis com computador.

É possível colocar botões de PS5 em Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

3. Oxigênio infinito… mais ou menos

Dentro de Starfield, seu personagem pode correr de forma limitada, caso contrário ele fica sem ar. O mod Unlimited Sprint permite que o jogador se movimente sem limites, como se ele tivesse oxigênio infinito. É uma modificação que deixa o game sem realismo, é verdade, mas que pode facilitar a vida de quem quer aproveitar sem muitos desafios. O mod esclarece que apenas destrava a corrida infinita, sem tirar a limitação de oxigênio – por isso não serve para outras finalidades.

Mod de Starfield te deixa correr sempre sem perder o ar — Foto: Divulgação/Bethesda

4. Tela minimalista

Antes de Starfield ser lançado, o jogo virou meme na rede social X, antigo Twitter, sobre sua tela inicial ser minimalista até demais – apenas a logo do jogo com algumas opções e nada mais. Com a modificação Cleanfield isso fica ainda mais expansivo, indo além do minimalismo. O mod foi feito com base no meme e retira quase tudo da tela, inclusive a logotipo do game, da produtora Bethesda e qualquer outro aviso, deixando apenas as opções de iniciar a jogatina, configurações e galeria de fotos do menu principal.

Tela minimalista de Starfield tira todas as logotipos do jogo — Foto: Reprodução/NexusMods

5. Itens quase infinitos

Starfield te deixa construir itens para ampliar sua exploração e sobrevivência, porém é necessário encontrar os materiais necessários para isso. Com a modificação All The Materials, este problema não existe mais, já que o mod permite que os jogadores criem objetos na sua bolsa com apenas alguns cliques rápidos, sem dor de cabeça e sem ficar procurando no mapa. Até mesmo aqueles que são mais raros, como o Vanadium, podem ser criados com facilidade.

Mod permite que os jogadores criem sem limitações de materiais em Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

6. Naves personalizadas

Os jogadores de Starfield já compartilharam diversos vídeos e imagens de criações de naves. Essa não é uma modificação em si, mas sim criações que alteram completamente o game e fazem os usuários trabalharem sua criatividade ao máximo. Entre as que já foram vistas em redes sociais estão a Enterprise da série Star Trek e uma X-Wing da saga Star Wars. Como o game acabou de ser lançado, as criações vão se proliferar adiante e se tornarem cada vez mais elaboradas.

A nave Enterprise pode ser criada em Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

7. Personagens únicos

A criação de personagens em Starfield também é um dos pontos altos do jogo. A ferramenta permite que o jogador crie seu próprio personagem inédito ou replique outros famosos. Entre alguns já vistos em redes sociais estão Luke Skywalker (Star Wars), Walter White (Breaking Bad), Ripley (Alien), Buzz Lightyear (Toy Story) e até mesmo Todd Howard, um dos designers do jogo e o rosto famoso do estúdio Bethesda.

Walter White, personagem principal de Breaking Bad, em Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

8. Lanterninha do Phil Spencer

Phil Spencer é o diretor da linha Xbox na Microsoft e um dos grandes responsáveis por Starfield ser exclusivo dos consoles da empresa. Por isso, muitos fãs “veneram” o executivo como um grande visionário e um homem de negócios de respeito. Como forma de homenageá-lo, o mod Phil Spencer Flashlight foi criado. Como o nome em inglês diz, é uma “Lanterna do Phil Spencer”. Usando esta modificação, a lanterna do usuário passa a exibir a imagem do executivo. Não altera em nada a jogabilidade e serve como meme.

Lanterna de Phil Spencer em Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

9. Melhor visualização

Com o mod BetterHUD, Starfield se torna uma experiência visual mais agradável de se vivenciar. O game da Bethesda apresenta uma série de elementos visuais para que o jogador se guie, como informações sobre armas e habilidades. Porém, em muitos momentos o excesso de informação pode confundir o usuário. O BetterHUD não elimina estes elementos mas os organiza da melhor forma, modificando seus tamanhos e posicionamentos. Isso deixa a aventura com melhor visualização e facilita para quem tem dificuldade de jogar com muitos itens aparecendo na tela ao mesmo tempo.

O mod BetterHUD melhora a visualização em Starfield — Foto: Reprodução/NexusMods

10. Melhores visuais

Starfield já é considerado um dos jogos mais bonitos da geração, mas pode ficar ainda melhor. A modificação Deep Space Reshade faz com que o game ganhe ainda mais um ar de ficção científica. Ela modifica as cores, sombras e transforma a ambientação. Assim, a aventura lembra filmes Sci-Fi de antigamente, como Alien ou Exterminador do Futuro. Isso não transforma totalmente os gráficos e não modifica a forma que seu computador vai processar o visual do título, mas melhora consideravelmente a experiência para alguns.

Com a modificação Deep Space Reshade, Starfield fica com melhor visual — Foto: Reprodução/NexusMods

Vale mencionar que os mods listados aqui estão disponíveis para download grátis e seguro no NexusMods.

Com informações de Gamerant, StarfieldDB, RockPaperSHotgun

