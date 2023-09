Veja 10 filmes que ganharam o Annie Awards, o “Oscar da animação”

O Annie Awards , conhecido como o “Oscar da animação”, é uma premiação que existe desde 1972 com o intuito de celebrar as contribuições dos profissionais da indústria de animação. Concedido pela ASIFA-Hollywood, ele foi reformulado em 1992, quando passou a premiar trabalhos individuais, criando a categoria de Melhor Animação. Desde então, o troféu se tornou o mais importante do evento e foi entregue a longa-metragens de prestígio como A Viagem de Chihiro, do estúdio Ghibli , e Viva – A Vida é uma Festa, da Pixar.

Para relembrar alguns dos filmes que foram destaque no Annie Awards, atualmente com 37 categorias e mais de 50 anos de história, o TechTudo preparou uma lista com 10 filmes que ganharam a principal estatueta do evento. Abaixo, você confere detalhes da sinopse e repercussão entre a crítica e o público, e em quais plataformas de streaming estão disponíveis.

A Viagem de Chihiro (Netflix) é considerado pelo The Guardian um dos cem melhores filmes do século XXI — Foto: Reprodução/IMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Grande vencedor do Annie Awards de 2021, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas é um filme de animação computadorizada produzido pela Sony Pictures Animation. Dirigido pelo estreante Mike Rianda, o filme conta a história de uma família que se torna a salvação da humanidade quando os dispositivos eletrônicos do mundo ganham vida e se rebelam.

Com vozes de Maya Rudolph (Missão Madrinha de Casamento) e Olivia Colman (A Favorita), o título ganhou no total oito estatuetas do Annie Awards, além de ter sido indicado a Melhor Animação do Oscar. A produção, que é uma parceria da Netflix com a Sony Pictures Animations, tem 97% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,6 do público no IMDb.

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas teve seus direitos comprado pela Netflix, que o lançou em sua plataforma em abril de 2021 — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Homem-Aranha no Aranhaverso

Protagonizado pelo herói homônimo dos quadrinhos, Homem-Aranha no Aranhaverso é uma produção de 2018 da Marvel em parceria com a Columbia Pictures e Sony Pictures Animation. Na trama, após ganhar habilidades iguais às do Homem-Aranha, o adolescente Miles Morales encontra o super-herói durante uma de suas missões e descobre a existência de dimensões paralelas.

Disponível no Disney+, o filme ganhou na categoria de Melhor Animação no Annie Awards, Oscar, Globo de Ouro e BAFTA. Dublado por Hailee Steinfeld (Gavião Arqueiro) e Mahershala Ali (Moonlight), o longa conseguiu 97% (selo “fresco”) de validação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 8,4 dos fãs no IMDb.

Homem-Aranha no Aranhaverso (Disney+) ganhou uma sequência, que estreou nos cinemas em abril de 2023 — Foto: Reprodução/IMDb

Viva – A Vida é uma Festa

Produzido pela Pixar, Viva – A Vida é uma Festa foi a grande estrela do Annie Awards de 2017. Dirigido por Lee Unkrich (Toy Story 3) e Adrian Molina (Elio), o filme conta a história de Miguel, um garoto mexicano que sonha em seguir os passos de seu cantor preferido. Um desejo que o leva para uma reunião familiar em plena terra dos mortos.

Vencedor de onze Annie Awards, dois Oscars, um Globo de Ouro e um BAFTA, Coco (em inglês) foi um tremendo sucesso comercial, arrecadando uma bilheteria global de US$ 814,3 milhões. Disponível no Disney+, ele tem 97% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,4 do público no IMDb.

Viva – A Vida é uma Festa (Disney+) presta uma grande homenagem à cultura mexicana — Foto: Reprodução/IMDb

Detona Ralph

Animação da Disney, Detona Ralph tem direção de Rich Moore (Zootopia). Lançado em 2012, o título segue os passos de Ralph, o vilão de um jogo de arcade chamado Fix-it Felix Jr. Cansado do papel que desempenha há 30 anos, Ralph decide que é hora de mudar e de provar aos outros personagens do jogo que também pode ser um herói.

Com vozes de John C. Reilly (Quase Irmãos), Jane Lynch (Glee) e Mindy Kaling (The Office), o filme ganhou ao todo cinco Annie Awards. Disponível no Disney+ – assim como sua sequência, WiFi Ralph: Quebrando a Internet (2018) –, o longa tem 87% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,7 no IMDb.

Detona Ralph (Disney+) traz uma série de referências aos clássicos jogos de videogame — Foto: Reprodução/IMDb

Kung Fu Panda

Animação de 2008 da DreamWorks, Kung Fu Panda tem direção de John Stevenson (A Arca e o Aardvark) e Mark Osborne (O Pequeno Príncipe). Ambientado na China Antiga, o título acompanha um jovem panda desajeitado, que após ser apontado como o grande herói de uma antiga profecia precisa treinar com os seus cinco maiores ídolos do kung fu.

Disponível no HBO Max, Amazon Prime Video , Telecine (via Globoplay) e Paramount+, o filme tem um elenco de vozes estrelado com Jack Black (Escola de Rock), Dustin Hoffman (Rain Man) e Angelina Jolie (Malévola). O início da franquia tem 87% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,6 no IMDb.

Kung Fu Panda (HBO Max, Amazon Prime Video e Telecine) deu origem a três outros filmes, um mangá e duas séries de animação — Foto: Reprodução/IMDb

Ratatouille

Escrita e dirigida por Brad Bird (Os Incríveis), Ratatouille é uma animação da Pixar lançada em 2007. Vencedora de nove categorias do Annie Awards, a trama segue os passos de Remy, um jovem rato que sonha em se tornar chef de cozinha e, para isso, forma uma aliança com o lixeiro de um conceituado restaurante.

Dublado pelo comediante Patton Oswalt (Sandman), que faz a voz do protagonista, o título deu origem a um jogo de videogame, além de aparecer como referência em outros jogos eletrônicos. Disponível no catálogo do Disney+, o longa tem 96% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,1 do público no IMDb.

Ratatouille (Disney+) ganhou o Oscar de Melhor Animação, além de ter sido indicado em outras quatro categorias da premiação — Foto: Reprodução/IMDb

A Viagem de Chihiro

Grande vencedor do Annie Awards 2002, A Viagem de Chihiro é um filme de animação japonês 2D do estúdio Ghibli. Dirigida por Hayao Miyazaki (Meu Amigo Totoro), a obra gira em torno de uma garotinha de dez anos, que durante uma viagem de carro se perde na estrada com os pais e vai parar em uma estranha cidade, povoada por seres fantásticos.

O segundo filme de maior bilheteria do Japão foi co-vencedor do Urso de Ouro no Festival de Cinema de Berlim e ganhador da estatueta de Melhor Animação do Oscar. Disponível na Netflix, ele tem 96% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 8,6 do público no IMDb.

A Viagem de Chihiro (Netflix) é considerada uma das maiores obras de animação de todos os tempos — Foto: Reprodução/IMDb

O Gigante de Ferro

Título da Warner Bros. Feature Animation, O Gigante de Ferro foi lançado em 1999. O primeiro trabalho do diretor Brad Bird (Missão Impossível - Protocolo Fantasma) é baseado em um romance homônimo que se passa nos anos 50. Na história, um garotinho faz amizade com um robô gigante de origem desconhecida e busca protegê-lo de um paranoico agente do governo em seu encalço.

Com vozes de Jennifer Aniston (Friends) e Vin Diesel (Velozes e Furiosos), o filme foi um fracasso comercial, mas teve grande repercussão entre a crítica -- ganhando nove estatuetas do Annie Awards. Disponível no HBO Max, o título tem 96% (selo “fresco”) de validação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 8,1 dos fãs no IMDb.

O Gigante de Ferro (HBO Max) é ambientado no ano de 1957 e tem como pano de fundo a Guerra Fria — Foto: Reprodução/IMDb

Toy Story

Primeiro título de uma das franquias de animação mais bem sucedidas de todos os tempos, Toy Story é uma animação de 1995. Produzida pela Pixar e dirigida por John Lasseter (Vida de Inseto), a trama acompanha um grupo de brinquedos com vida, que precisa lidar com a chegada de um novo boneco que se torna o preferido de seu dono.

Vencedor de sete Annie Awards e indicado a três Oscars (em uma época em que a categoria de Melhor Animação ainda não havia sido criada), Toy Story conta com vozes de Tom Hanks (Náufrago) e Tim Allen (Meu Papai é Noel). Disponível no catálogo do Disney+, o título tem 100% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,3 dos fãs no IMDb.

Toy Story (Disney+) deu origem a mais três sequências, além de um filme spin-off — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

A Bela e a Fera

Animação musical da Disney de 1991, A Bela e a Fera é baseada em um conto de fadas francês. Dirigida por Gary Trousdale e Kirk Wise (O Corcunda de Notre Dame), a produção conta a história de uma jovem e bela mulher, aprisionada por uma fera, que vai se afeiçoando à criatura sem saber que ela é um príncipe amaldiçoado.

Título que inaugurou a categoria de Melhor Animação do Annie Awards, A Bela e a Fera foi também a primeira animação da história a ser indicada ao Oscar de Melhor Filme. Disponível no Disney+ – assim como seu live-action de 2017 –, o título tem 93% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,0 do público no IMDb.

A Bela e a Fera (Disney+) faz parte do chamado período de "renascimento da Disney", em que o estúdio voltou a fazer filmes de grande sucesso — Foto: Reprodução/IMDb

Assista: conheça os melhores filmes da Netflix em 2023 até agora