Veja os 30 melhores filmes de comédia para você chorar de tanto rir

Se rir é o melhor remédio, no que depender dos filmes de comédia, ninguém vai ficar doente. Afinal, longa-metragens desse gênero estão presentes em praticamente todos os catálogos disponíveis no Brasil. De clássicos como Curtindo a Vida Adoidado, disponível no Paramount+ e Telecine (via Globoplay ), até o ácido e insano Borat, que pode ser assistido no Star+ , opções para dar boas gargalhadas é o que não faltam.

Para facilitar a vida de quem está em busca dessas produções, o TechTudo preparou uma lista com os 30 melhores filmes de comédia para você chorar de tanto rir. A seleção levou em conta as avaliações que os títulos tiveram em sites agregadoress de críticas, como o Rotten Tomatoes e o IMDb, além de sua disponibilidade em plataformas de streaming. Confira, abaixo, cada um dos filmes, além de suas sinopses, elenco e repercussão.

Sucesso dos anos 80, Curtindo a Vida Adoidado (Paramount+ e Telecine) tem direção de John Hughes — Foto: Reprodução/IMDb

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado

Comédia britânica de 1975, Monty Python em Busca do Cálice Sagrado tem direção de Terry Gilliam (Brazil - O Filme) e Terry Jones (A Vida de Brian). Ambientado na Idade Média, o filme mostra a busca de Sir Lancelot e dos Cavaleiros da Távola Redonda pelo Santo Graal, ao mesmo tempo em que satiriza diversos eventos históricos do período.

Estrelado por todos os integrantes do grupo de comédia Monty Python (John Cleese, Graham Chapman, Eric Idle, Michael Palin, e os próprios Terry Gilliam e Terry Jones), o filme é considerado um clássico cult do gênero. Disponível na Netflix, ele tem 96% (selo "fresco") de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,2 do público no IMDb.

Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (Netflix) foi o segundo longa-metragem produzido pela trupe de comédia Monty Python — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Missão Madrinha de Casamento

Escrito pelas atrizes Annie Mumolo (Perfeita é a Mãe!) e Kristen Wiig (Mulher-Maravilha 1984), Missão Madrinha de Casamento é um filme de 2011 dirigido por Paul Feig (Caça-Fantasmas). Na trama, Kristen interpreta uma mulher que está em um momento problemático da vida e, ao ser convidada para ser madrinha de casamento, disputa com outra madrinha o posto de melhor amiga da noiva.

Disponível no Lionsgate+ e Claro TV+, o filme ainda conta com Rose Byrne (Sobrenatural) e Maya Rudolph (Loot) em seu elenco. Indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original e Melhor Atriz Coadjuvante para Melissa McCarthy (A Pequena Sereia), o longa tem 89% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,8 dos usuários do IMDb.

Bastante popular, Missão Madrinha de Casamento (Lionsgate+ e Claro TV+) teve uma bilheteria global de mais de US$ 306 milhões — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Noivo Neurótico, Noiva Nervosa

Clássico de Woody Allen (Manhattan), Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é uma comédia romântica de 1977. Na história, um comediante judeu se encanta por uma aspirante a cantora. Apaixonados, o casal até passa a morar junto mas de repente decidem se separar, levando o protagonista a se questionar porque o relacionamento não deu certo.

Protagonizado por Woody Allen e Diane Keaton (Alguém Tem que Ceder), o título popularizou as roupas de alfaiataria, conhecidas na época como “estilo Annie Hall (nome original do longa)”. Vencedora de quatro Oscars, incluindo o de Melhor Filme, a obra está disponível no Oldflix e para aluguel no Amazon Prime Video. O título recebeu 97% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,0 no IMDb.

Além do Oscar de Melhor Filme, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Oldflix e Prime Video) também faturou o Oscar de Melhor Diretor, Melhor Atriz (Deade Keaton) e Melhor Roteiro Original — Foto: Reprodução/IMDb

Harry e Sally - Feitos Um para o Outro

Uma das comédias românticas mais populares do cinema, Harry e Sally - Feitos Um para o Outro é um filme de 1989 escrito por Rob Reiner (Conta Comigo). No longa, Harry (Billy Crystal) conhece Sally (Meg Ryan) durante uma viagem a New York, os dois passam a se encontrar casualmente ao longo dos anos, numa relação que mistura amizade e amor.

Inspirada por uma separação vivida pelo próprio diretor, a obra foi indicada ao Oscar de Melhor Roteiro Original e virou peça de teatro tempos depois. Disponível no Amazon Prime Video , Telecine (via Globoplay) e Claro TV+, o longa tem 91% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,7 do público no IMDb.

Harry e Sally - Feitos Um para o Outro (Amazon Prime Video, Telecine e Claro TV+) também conta com Carrie Fisher em seu elenco — Foto: Reprodução/IMDb

Borat - O Segundo Melhor Repórter do Glorioso País Cazaquistão Viaja à América

Comédia de humor ácido, Borat é dirigido por Larry Charles (Brüno) e estrelado por Sacha Baron Cohen (O Ditador). Lançado em 2006, ele acompanha um repórter do Cazaquistão que viaja até os EUA para gravar um documentário. No local, o protagonista interage com pessoas reais, mostrando os diferentes costumes de seu país.

Disponível no Star+, o filme fez bastante sucesso, mas foi alvo de polêmicas relacionadas às pessoas reais que participaram das gravações. Apesar disso, o título foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e ganhou uma sequência em 2020, Borat: Fita de Cinema Seguinte, que pode ser assistida no Amazon Prime Video. Avaliado com 91% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, o longa tem nota 7,4 no IMDb.

Borat (Star+) foi inicialmente proibido no Cazaquistão, mas depois foi "celebrado" pelas autoridades locais por estimular o turismo no país — Foto: Reprodução/IMDb

Um Príncipe em Nova York

Comédia romântica de 1988, Um Príncipe em Nova York tem direção de John Landis (Os Irmãos Cara-de-Pau). Protagonizado por Eddie Murphy (Certas Pessoas), o título conta a história de um príncipe africano que, para fugir de seu casamento arranjado e encontrar alguém que o ame de verdade, decide conhecer Nova York disfarçado de estudante pobre.

Co-estrelado por Arsenio Hall (Os Donos da Noite) e Shari Headley (Férias da Família Johnson), o longa ganhou uma sequência, produzida pelo Amazon Prime Video (Um Príncipe me Nova York 2), mais de 30 anos após seu lançamento. Disponível no Telecine (via Globoplay) e Oi Play, o título tem 73% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 7,1 no IMDb.

Um Príncipe em Nova York (Telecine e Oi Play) é um filme composto por um elenco principal de atores negros — Foto: Reprodução/IMDb

Arizona Nunca Mais

Comédia policial de 1987, Arizona Nunca Mais tem direção de Joel Coen (Fargo), que também co-escreveu o roteiro com seu irmão, Ethan Coen (Onde os Fracos Não Têm Vez). Na trama, um ex-presidiário e uma policial se casam e descobrem não poderem ter filhos. Devido a isso, eles decidem sequestrar um bebê e viram alvo de bandidos que querem a recompensa oferecida pelo pai da criança.

Disponível no Star+, o longa faz parte do “AFI's 100 Years...100 Laughs”, uma lista dos 100 filmes mais engraçados do cinema americano, divulgada pelo American Film Institute. Protagonizado por Nicolas Cage (Cidade dos Anjos) e Holly Hunter (O Piano), o filme tem 90% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,3 no IMDb.

Arizona Nunca Mais (Star+) conta ainda com Frances McDormand e John Goodman em seu elenco — Foto: Reprodução/IMDb

A Primeira Noite de um Homem

Grande clássico do cinema, A Primeira Noite de um Homem é uma comédia dramática dirigida por Mike Nichols (Closer - Perto Demais). Lançado em 1967, o longa acompanha um jovem recém-formado, sem rumo definido, que é seduzido por uma amiga de seus pais. Uma situação que se complica quando ele tem de sair com a filha dela.

Estrelado por Dustin Hoffman (Rain Man) e Anne Bancroft (O Milagre de Anne Sullivan), que dá vida à inesquecível Sra. Robinson, o filme foi vencedor do Oscar de Melhor Diretor, além de ter sido indicado em outras seis categorias. Disponível na plataforma Oldflix, o longa tem 86% (selo “fresco”) de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes e nota 8,0 no IMDb.

A Primeira Noite de um Homem (Oldflix) influenciou a cultura pop, sendo referenciado em músicas, filmes, séries e até videoclipes — Foto: Reprodução/IMDb

Curtindo a Vida Adoidado

Comédia adolescente de 1986, Curtindo a Vida Adoidado tem direção de John Hughes (Clube dos Cinco). Estrelado por Matthew Broderick (Império da Dor), o título acompanha um jovem que finge estar doente para matar aula do colégio e, para aproveitar o dia, convence seu melhor amigo e sua namorada a viajarem com ele para Chicago a bordo de uma Ferrari.

Co-protagonizado por Alan Ruck (Succession) e Mia Sara (A Lenda), o filme ficou especialmente famoso pela quebra da quarta parede - quando o personagem fala diretamente para a câmera -, possibilitando que o espectador entenda as motivações do jovem. Disponível no Paramount+ e Telecine (via Globoplay), ele tem 82% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,8 do IMDb.

Por Curtindo a Vida Adoidado (Paramount+ e Telecine), Matthew Broderick foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Ator de Comédia ou Musical — Foto: Reprodução/IMDb

Debi & Loide - Dois Idiotas em Apuros

Dirigido por Peter Farrelly (Green Book: O Guia), Debi & Loide - Dois Idiotas em Apuros é uma comédia pastelona de 1994. Estrelada por Jim Carrey (O Show de Truman) e Jeff Daniels (The Newsroom), a obra segue dois jovens bobalhões, que querem devolver uma mala “esquecida” no aeroporto por uma mulher, sem saber que nela existe uma quantia em dinheiro para um resgate.

Responsável por conquistar uma legião de fãs na década de 90, ao longo dos anos, o título ganhou uma série de animação, um prequel e uma sequência. Disponível no HBO Max e Amazon Prime Video, o filme foi avaliado com 68% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, enquanto recebeu nota 7,3 do público no IMDb.

Debi & Loide - Dois Idiotas em Apuros (Amazon Prime Video e HBO Max) tem roteiro escrito por Peter Farrelly, Bobby Farrelly e Bennett Yellin — Foto: Reprodução/IMDb

Feitiço do Tempo

Comédia de fantasia de 1993, Feitiço do Tempo é co-escrita e dirigida por Harold Ramis (Máfia no Divã). Na trama, um repórter meteorologista viaja, contra sua vontade, até uma cidadezinha da Pensilvânia para fazer a cobertura anual do Dia da Marmota. Porém, no dia seguinte ele cai em um loop temporal, revivendo eternamente o dia 2 de fevereiro.

Estrelado por Bill Murray (Encontros e Desencontros) e Andie MacDowell (Quatro Casamentos e Um Funeral), o filme deu origem a um musical e um jogo de videogame. Disponível no Oi Play, o título tem 94% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,0 do público no IMDb.

Feitiço do Tempo (Oi Play) abriu portas para que Bill Murray estrelasse não apenas filmes de comédia — Foto: Reprodução/IMDb

Ace Ventura - Um Detetive Diferente

Mais um filme da lista estrelado por Jim Carrey, Ace Ventura - Um Detetive Diferente foi lançado em 1994. Dirigido por Tom Shadyac (Todo Poderoso), o título gira em torno de um detetive atrapalhado, que investiga casos envolvendo animais. Certo dia, quando o golfinho de uma equipe de futebol americano é sequestrado, Ace é chamado para encontrar o mascote.

Divisor de águas na carreira de Jim Carrey, o filme conquistou inúmeros fãs, ganhando duas sequências e uma série animada. Co-estrelada por Courteney Cox (Friends) e Sean Young (Sem Saída), a obra está disponível no HBO Max, Star+ e Globoplay + canais ao vivo. O filme alcançou apenas 48% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,9 no IMDb.

Ace Ventura - Um Detetive Diferente (HBO Max, Star+ e Globoplay + canais ao vivo) conta com uma participação especial da banda de death metal, Cannibal Corpse — Foto: Reprodução/IMDb

As Branquelas

Dirigido por Keenen Ivory Wayans (O Pequenino), As Branquelas é um filme de comédia lançado em 2004. Estrelado apelos irmãos Shawn e Marlon Wayans (Dupla do Barulho), o título acompanha dois agentes do FBI com problemas no trabalho, que decidem se passar pela herdeiras gêmeas da família Wilson com o intuito de protegê-las de uma conspiração de sequestro.

Aqui no Brasil, o filme se tornou um dos grandes clássicos da Sessão da Tarde, contando ainda com Terry Crews (Todo Mundo Odeia o Chris), que protagoniza uma das cenas mais famosas da produção. Disponível na Netflix , o longa tem apenas 15% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 5,7 do público no IMDb.

As Branquelas (Netflix) foi indicado a cinco estatuetas do Framboesa de Ouro, evento de paródia que premia os piores filmes — Foto: Reprodução/IMDb

Antes Só do que Mal Acompanhado

Escrito, produzido e dirigido por John Hughes, Antes Só do que Mal Acompanhado é um filme de comédia de 1987. Na produção, após enfrentarem perrengues em uma viagem, um publicitário mal-humorado e um inconveniente vendedor de alças para cortinas de chuveiro decidem unir forças para verem suas famílias no Dia de Ação de Graças.

Estrelado por Steve Martin (Only Murders in the Building) e John Candy (As Grandes Férias), o título se tornou especialmente popular nos EUA, ganhando status de “clássico de Ação de Graças”. Disponível sob demanda no Pluto TV, o longa tem 92% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 7,6 dos fãs no IMDb.

Antes Só do que Mal Acompanhado (Pluto TV) conta ainda com Laila Robins and Michael McKea em seu elenco — Foto: Reprodução/IMDb

Minha Mãe É uma Peça

Filme brasileiro, Minha Mãe É uma Peça é uma comédia de 2013 estrelada por Paulo Gustavo (Vai Que Cola). Baseada em uma peça de teatro de mesmo nome, a produção acompanha Dona Hermínia, uma senhora divorciada de meia-idade que decide sair de casa sem avisar ninguém após descobrir que os filhos a consideram uma pessoa chata.

Dirigido por André Pellenz (D.P.A - O Filme), o título foi um sucesso no país, ganhando mais duas continuações. Co-estrelado por Mariana Xavier (I Love Paraisópolis) e Rodrigo Pandolfo (O Concurso), que interpretam os filhos da dona de casa, o filme está disponível na Netflix , Globoplay e Claro TV+. O longa tem nota 6,8 do público no IMDb.

Minha Mãe É uma Peça (Netflix, Globoplay e Claro TV+) foi indicado a três categorias do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro — Foto: Reprodução/IMDb

O Peso do Talento

Nicholas Cage interpretando Nicholas Cage é o grande recurso cômico de O Peso do Talento, comédia de ação do Amazon Prime Video dirigida por Tom Gormican (Namoro ou Liberdade). Ao lado de Pedro Pascal (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) e Tiffany Haddish (New Girl), o astro veterano de Hollywood não se acanha em fazer zoeira com sua inesperada fama na Internet.

Nick Cage (como o ator é referido no longa) está entediado com sua carreira e anseia por novas oportunidades. Seu empresário sugere então que o astro participe da festa de aniversário do bilionário espanhol Javi Gutierrez (Pascal). Ao aceitar o convite, Cage descobre que o magnata é na verdade um traficante perigoso na mira da CIA, que agora quer a ajuda do ator para prender Javi. O Peso do Talento possui nota 7,0 no IMDb e aprovação da crítica de 87% no Rotten Tomatoes.

Pedro Pascal e Nicolas Cage estrelam a comédia de ação O Peso do Talento — Foto: Reprodução/Lionsgate

O Auto da Compadecida

A adaptação de O Auto da Compadecida chegou primeiro à TV, numa minissérie em 1999; no ano seguinte, foi lançado nas telonas em versão editada. Ambas as versões estão disponíveis no Globoplay. Estão no elenco Selton Mello (O Mecanismo), Matheus Nachtergaele (Cabras da Peste), Fernanda Montenegro (Central do Brasil), Denise Fraga (Fala Comigo), Marco Nanini (A Grande Família) e mais. Vale lembrar que o longa terá uma continuação prevista para 2024.

No sertão nordestino da década de 1930, os amigos Chicó (Mello) e João Grilo (Nachtergaele) superam a fome e a pobreza aplicando pequenos golpes na cidade onde vivem. Porém, Chicó se apaixona por Rosinha (Virginia Cavendish). Para ajudar o amigo, Grilo arma um plano que envolve seus patrões, a igreja, os coronéis, os bandidos do cangaço e até mesmo as forças divinas. O longa possui nota 8,6 no IMDb e a 63ª posição na lista de melhores filmes nacionais da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (ABRACCINE).

As aventuras de Chicó e João Grilo se passam no agreste nordestino dos anos 1930 — Foto: Divulgação/Rede Globo

Férias da Família Johnson

Viagens em família podem gerar situações cômicas, e é nesse contexto que as Férias da Família Johnson extrai seu humor. O título estrelado por Cedric The Entertainer (Uma Turma do Barulho), Jason Momoa (Aquaman), Shannon Elizabeth (Todo Mundo em Pânico), Steve Harvey (Pense Como Eles), a cantora Solange e Jennifer Freeman (Eu, A Patroa e As Crianças) pode ser visto no Star+.

Nate Johnson planeja uma viagem com sua esposa e filhos para um encontro anual realizado por seus parentes. A reunião parece uma ótima chance de poder se reaproximar de sua esposa. Mas o que Nate não esperava era a quantidade de eventos inesperados pelo caminho, de problemas com policiais indo até bruxaria. O longa possui nota 4,5 no IMDb e aprovação de apenas 6% (selo "Podre") no Rotten.

Uma série de eventos desastrosos atrapalham a viagem de Nate Johnson em Férias da Família Johnson — Foto: Reprodução/JustWatch

Vai Que Cola - O Filme

Com o sucesso da sitcom brasileira Vai Que Cola, não demorou muito para que a criação do comediante Paulo Gustavo saísse da TV e fosse chegar ao cinema. Vai Que Cola - O Filme, disponível no Globoplay, dá continuidade aos trambiques do personagem Valdomiro (interpretado por Gustavo). O longa do diretor César Rodrigues (Modo Avião) ainda tem no elenco Cacau Protásio (Os Farofeiros), Samantha Schmütz (Tô Ryca) e Marcus Majella (Os Salafrários).

Depois de sofrer um golpe em sua empresa, o nada honesto Valdomiro precisa fugir da polícia. Ele então se refugia na pensão de Dona Jô (Catarina Abdalla), onde passa a entregar quentinhas. Quando seu ex-sócio arma um plano para conseguir reaver seu apê no Leblon, Valdomiro tem de levar todos os moradores da pensão com ele. Vai Que Cola - O Filme tem nota 5,0 no IMDb.

O saudoso ator Paulo Gustavo interpreta Valdomiro, um empresário trambiqueiro que sofre um golpe e precisa morar em uma pensão — Foto: Reprodução/JustWatch

Se Beber Não Case

A épica despedida de solteiro protagonizada por Bradley Cooper (Nasce Uma Estrela), Zach Galifianakis (Um Parto de Viagem), Ed Helms (The Office) e Justin Bartha (A Lenda do Tesouro Perdido) pode ser vista no HBO Max. Com sucesso do primeiro longa, a obra ainda rendeu dois filmes, todos dirigidos por Todd Phillips (Coringa).

Phil (Cooper), Stu (Helms) e Alan (Galifianakis) vão a Las Vegas para comparecer ao casamento de Doug (Bartha). Na noite seguinte à despedida de solteiro, o trio acorda sem saber o que aconteceu na noite anterior. A amnésia se torna um problema quando descobrem que Doug desapareceu no mesmo dia do casamento. Na votação do público, o longa tem nota 7,7 no IMDb, já no Rotten Tomatoes, a crítica aprova em 79% (Certificado Fresco).

O que era para ser uma simples despedida de solteiro se torna uma aventura hilária em Se Beber, Não Case — Foto: Reprodução/JustWatch

O Virgem de 40 Anos

No embalo do sucesso no papel Michael Scott, o chefe inconveniente da série The Office, Steve Carell protagonizou o filme O Virgem de 40 Anos, título que pode ser visto no Oi Play. Com direção de Judd Apatow (A Bolha), a produção ainda tem no elenco Paul Rudd (franquia Homem-Formiga), Seth Rogen (Pam & Tommy), Catherine Keener (Corra!), Elizabeth Banks (As Panteras), entre outros.

Andy Stitzer (Carell) é um homem solteiro de 40 anos com poucas experiências amorosas. Seus amigos ficam surpresos quando descobrem que ele ainda é virgem. Com a ajuda deles, Andy muda sua postura tímida para conquistar Trish, uma mulher por quem o quarentão se apaixonou. A comédia romântica tem nota 7,1 no IMDb e aprovação de 85% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Steve Carell, o Michael Scott de The Office, intepreta um solteirão casto em O Virgem de 40 Anos — Foto: Reprodução/Letterboxd

Superbad - É Hoje

A comédia adolescente Superbad - É Hoje ficou tão popular que virou objeto de culto entre os cinéfilos. A obra estrelada por Christopher Mintz-Plasse (Kick-Ass - Quebrando Tudo), Jonah Hill (Certas Pessoas) e Michael Cera (Barbie) pode ser vista no HBO Max. A produção do diretor Greg Mottola (Confesse, Fletch) chegou a ser considerada como o filme mais engraçado de todos os tempos, segundo levantamento do site OnBuy.

A dupla de amigos Seth (Hill) e Evan (Cera) não é nada popular na escola onde estuda. Mas quando a festa de formatura está prestes a acontecer, os dois bolam um plano para serem bem vistos entre os alunos famosinhos. Na noite da festa, entretanto, uma série de situações nada favoráveis ameaçam o plano e a integridade da dupla. Com nota 7,6 no IMDb, Superbad conquistou aprovação de 88% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Um grupo de amigos nada populares quer festejar na formatura em Superbad - É Hoje — Foto: Reprodução/JustWatch

Escola de Rock

Jack Black (Super Mario Bros. - O Filme) dá uma aula de humor e rock 'n roll em Escola do Rock, produção disponível para aluguel no Amazon Prime Video, Apple TV+, Claro TV+, Google Play Filmes e Microsoft. Neste trabalho do diretor Richard Linklater (Antes do Amanhecer), estão presentes no elenco Joan Cusack (Shameless), Sarah Silverman (Detona Ralph), Mike White (The White Lotus) e Miranda Cosgrove (iCarly).

Após ser expulso da banda onde tocava, o desocupado Dewey Finn (Black) resolve morar de favor na casa do amigo Ned Schneebly (White). O músico aceita no lugar de Ned uma vaga para ser professor substituto de História em uma escola do ensino fundamental. Secretamente, ele resolve ensinar aos alunos tudo sobre uma outra história: a do rock'n'roll. A comédia musical agradou tanto a crítica, que garantiu aprovação de 93% no Rotten, como o público, que deu nota 7,2 no IMDb.

Escola de Rock é um dos trabalhos do comediante Jack Black mais lembrados entre o público — Foto: Reprodução/IMDb

Um Parto de Viagem

Além de Se Beber Não Case, outra obra popular de comédia dirigida por Todd Phillps é Um Parto de Viagem. O filme pode ser alugado no Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play Filmes e na Microsoft. Aqui o enredo é protagonizado por Zach Galifianakis, Robert Downey Jr. (Oppenheimer), Jamie Foxx (Clonaram Tyrone!), Juliette Lewis (Yellowjackets), o rapper RZA (Anônimo), e mais.

Peter Highman (Downey Jr.) será pai pela primeira vez e precisa estar presente no nascimento do filho. Mas eis que um problema aéreo o obriga a pegar uma rota de viagem pela estrada. Ao seu lado, está o aspirante a ator Ethan Tremblay (Galifianakis). Juntos, os dois presenciam a transformação dessa simples viagem de carro em uma odisseia repleta de esquisitices. Enquanto o longa conquistou nota 6,5 entre os usuários do IMDb, a aprovação dos críticos no Rotten foi de apenas 40% (selo "Podre").

Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis protagonizam comédia Um Parto de Viagem, obra do mesmo diretor de Se Beber, Não Case — Foto: Reprodução/JustWatch

Corra que a Polícia Vem Aí

Para quem gosta de clássicos da comédia, uma dica é conferir Corra que a Polícia Vem Aí, estrelado pelo ator Leslie Nielsen (Super-Herói: O Filme). O sucesso da produção ainda rendeu duas sequências nos anos 1990 e um remake com Liam Neeson (A Lista de Schindler) no papel principal, mas sem previsão de estreia. Disponível gratuitamente no Pluto.tv (com anúncios), o título ainda conta com Priscilla Presley (Dallas), Ricardo Montalban (A Ilha da Fantasia) e OJ Simpson, antes de sua prisão por assassinato.

Frank Drebin (Nielsen) é um destrambelhado tenente da polícia. Sem querer, o agente descobre um plano de assassinato da Rainha da Inglaterra durante um jogo de beisebol. Agora, ele conta com a ajuda dos colegas, o capitão Capt. Ed Hocken (George Kennedy) e o Detetive Nordberg (Simpson), para impedir o crime. As avaliações são de 7,6 no IMDb e aprovação de 86% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O ator Leslie Nielsen é Frank Drebin, um agente de polícia atrapalhado que deve impedir o assassinato da Rainha da Inglaterra — Foto: Reprodução/IMDb

Deadpool

Em meio a muito sangue, tiroteio e morte, as piadas do anti-herói Deadpool ainda são capazes de deixar o astral lá em cima. Disponível no Disney+, a franquia de filmes tem Ryan Reynolds (Projeto Adam) como ator principal, atuando ao lado da brasileira Morena Baccarin (Firefly), T.J. Miller (Sillicon Valley), Brianna Hildebrand (Gatunas) e Ed Skrein (Alita: Anjo de Combate). Vale lembrar que um terceiro filme com Hugh Jackman está previsto para 2024.

O mercenário Wade Wilson (Reynolds) resolve ser cobaia de um experimento ao descobrir que tem uma doença terminal. No fim do projeto, Wilson fica imortal, mas completamente desfigurado. Dotado também de um senso de humor inabalável e irreverente, ele quer se vingar do responsável pelo experimento. O filme possui aprovação de 85% (Certificado Fresco), ao lado da nota 8,0 no IMDb.

A atriz brasileira Morena Baccarin interpreta Vanessa, a namorada do mercenário tagarela Deadpool — Foto: Reprodução/IMDb

Anjos da Lei

Famosa nos anos 1980, a série policial Anjos da Lei (que teve o astro Johnny Depp entre os protagonistas) ganhou um remake estrelado por Jonah Hill e Channing Tatum (Magic Mike). A nova versão pode ser vista no Amazon Prime Video. Outros nomes do elenco são Brie Larson (Capitã Marvel), o rapper Ice Cube (Os Donos da Rua), Dave Franco (Vizinhos) e Nick Offerman (The Last of Us).

Os policiais Schmidt (Hill) e Jenko (Tatum) são obrigados a integrar uma missão infiltrados em uma faculdade. Eles devem investigar o comércio de uma nova droga sintética entre os estudantes. A maior dificuldade, no entanto, é o desempenho nada eficiente da dupla, que pode colocar o trabalho dos dois em risco. O remake tem nota 7,2 no IMDb e aprovação de 85% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Filme Anjos da Lei é um remake da série dos anos 1980, estrelada por Johnny Deep — Foto: Reprodução/JustWatch

Meninas Malvadas

Para conferir Meninas Malvadas no streaming, disponível no Paramount+ e Telecine, não é preciso usar rosa às quartas-feiras. A comédia estrelada por Lindsay Lohan (Uma Sexta-Feira Muito Louca), Rachel McAdams (Diário de Uma Paixão), Amanda Seyfried (Mamma Mia!), Lacey Chabert (O Véu Encantado) e Tina Fey (Megamente) é até hoje lembrada por frases icônicas como "Entra no carro, otária, nós vamos ao shopping" ou "Isso é tão barro!".

A adolescente Cady Heron (Lohan) volta a morar nos Estados Unidos após passar anos vivendo no continente africano. Quando chega em sua nova escola, ela conhece o grupo das garotas mais populares da escola, liderado pela patricinha Regina George (McAdams). Agora, ela tem que aprender as regras para ser bem aceita na panelinha. A comédia adolescente tem nota 7,1 no IMDb e aprovação de 84% (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Meninas Malvadas é estrelada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried e Lacey Chabert — Foto: Reprodução

Entrando Numa Fria

A guerra fria entre o "genro" Ben Stiller (Uma Noite no Museu) e o "sogro" Robert De Niro (O Irlandês) garante muito humor no filme Entrando Numa Fria. A obra pode ser vista no Star+ e é também protagonizada por Teri Polo (Os Fosters - Família Adotiva), Owen Wilson (Marley & Eu), Blythe Danner (Um Homem de Sorte) e Jon Abrahams (A Casa de Cera).

Prestes a se casar com a namorada Pam Byrnes (Polo), o enfermeiro Gay Focker (Stiller) viaja para conhecer os pais de sua futura noiva. O que deveria ser uma confraternização em família se transforma num martírio para Focker, pois Jack (De Niro), pai de Pam e ex-agente da CIA, antipatizou com o genro e não aprova o casório. Os índices são de nota 7,0 no IMDb e aprovação de 85% no Rotten Tomatoes.

Ben Stiller tenta conquistar o "sogrão" Robert De Niro em Entrando Numa Fria — Foto: Reprodução/JustWatch

As Patricinhas de Beverly Hills

Um clássico dos anos 1990 que nunca sai de moda é As Patricinhas de Beverly Hills, comédia romântica estrelada por Alicia Silverstone (O Chalé), Stacey Dash (Voando Alto), Paul Rudd, Breckin Meyer (Good Girls) e Donald Faison (Scrubs). A obra dirigida por Amy Heckerling (Picardias Estudantis) pode ser vista no Globoplay (via Telecine).

Inspirado no romance Emma, de Jane Austen, o filme é centrado em Cher Horowitz (Silverstone), uma adolescente rica. Junto com a amiga Dionne Davenport, Cher passa o dia indo ao shopping e frequentando baladas. Uma mudança inesperada em sua vida ocorre quando a jovem tem de dividir sua casa com Josh (Rudd), enteado de seu pai advogado e dotado de uma personalidade bem diferente da protagonista. A comédia possui aprovação de 85% no Rotten Tomatoes e nota 6,9 no IMDb.

A comédia As Patricinhas de Beverly Hills se tornou um marco na cultura pop dos anos 1990 — Foto: Reprodução/JustWatch

