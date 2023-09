Ventilador USB: veja a potência, como carregar e 5 modelos pra comprar

O ventilador USB é uma solução prática para se refrescar do calor em dias de temperatura alta. Os aparelhos se destacam pois consomem menos energia que os modelos tradicionais, são fáceis de transportar e prometem um funcionamento silencioso. Os dispositivos podem ser conectados em qualquer tipo de PC , notebook , carregador de parede e adaptador veicular. Marcas como Bright, Potency, iDeal e iCare oferecem opções por diferentes faixas de preço no Brasil.

Alguns modelos mais básicos podem ser comprados por cerca de R$ 45, como é o caso do mini ventilador USB da iDeal. Já o aparelho da iCare apresenta três níveis de ventilação, assim como estrutura resistente e custa R$ 129 na Amazon. Veja a seguir cinco modelos de ventilador USB para comprar e tire as principais dúvidas sobre o tema.

Ventilador USB pode ser uma boa opção para se refrescar no calor — Foto: Divulgação/iCare

A lista abaixo traz modelos e dúvidas sobre os ventiladores USB. Veja os tópicos que serão abordados no índice abaixo:

1. Mini Ventilador iDeal – a partir de R$ 45

O mini ventilador da iDeal tem estrutura de mental e lâminas resistentes. O modelo é compacto e promete ser silencioso, sendo indicado para ambiente de trabalho ou até mesmo em momentos de descontração no computador ou notebook nos dias de verão. A alimentação do produto é feita por meio de um cabo USB de 1,2 metro com 5 volts.

O aparelho mede 15 cm de altura e 14 cm de largura e pesa 400 gramas. Com o cabo USB conectado, o funcionamento do ventilador pode ser ativado por um botão localizado na traseira do produto. O mini ventilador da iDeal está disponível por preços a partir de R$ 30 com três meses de garantia contra defeitos de fabricação. Com 3,6 de 5 estrelas na Amazon, os compradores elogiam o funcionamento silencioso, bom acabamento e leveza do produto. No entanto, alguns relatam que o ventilador parou de funcionar.

2. Ventilador USB Bright – a partir de R$ 49

O ventilador da Bright pode ser uma boa opção para refrescar o ambiente em um escritório com pouca ventilação sem ocupar muito espaço. O aparelho mede 15,5 cm de altura, 14,3 cm de largura e 8,5 cm de comprimento e pesa 255 gramas. O produto tem estrutura feita de mental e hélices de plástico, além de ajuste em 360 graus para posicionar a ventilação na direção correta.

Diferente de outros modelos, o ventilador da Bright é equipado com interruptor de controle. Portanto, o aparelho pode ser ligado ou desligado sem precisar desconectá-lo do computador ou notebook. O dispositivo está à venda por valores a partir de R$ 49. Compradores dão nota 4 de 5, com elogios para o silêncio a funcionamento eficiente, mas indicações de que não tem uma potência forte.

3. Mini Ventilador Potency – a partir de R$ 49

O mini ventilador da Potency é um modelo de mesa construído com material de alta resistência. Com 4,5 watts de potência, o aparelho promete um motor silencioso e apresenta três níveis de intensidade de ventilação (fraco, médio e forte), que podem ser acionadas por um botão no painel frontal.

O ventilador portátil pode funcionar por meio de um cabo USB ou bateria de lítio recarregável com até três horas de autonomia. O modelo também é pequeno e leve: mede 14 cm de altura, 10,2 cm de comprimento, 4,2 cm de profundidade e pesa apenas 150 gramas. O mini ventilador da Potency é visto por cifras que partem de R$ 49.

4. Ventilador de mesa iCare – a partir de R$ 129

Ventilador portátil da iCare é equipado com um motor sem escova de cobre e quatro hélices — Foto: Divulgação/iCare

O ventilador portátil da iCare é um modelo indicado para uso no carro, casa, escritório, camping e até mesmo viagens. O aparelho conta com um motor sem escova de cobre e quatro hélices projetadas para emitir fluxo de ar silenciosamente. O produto atinge três níveis de velocidade: baixa, média e alta, que podem ser acionadas no botão liga/desliga.

O ventilador da iCare pode funcionar conectado ao computador ou notebook pelo cabo USB ou por meio de sua bateria que promete autonomia de até oito horas. O modelo mede 9,7 cm de comprimento, 6,5 de largura, 17,1 cm de altura e pesa apenas 132 gramas. Disponível nas cores amarelo, verde, rosa e branco, o ventilador pode ser encontrado por preços a partir de R$ 129.

5. Ventilador Portátil ICOCO - a partir de R$ 138

O modelo mais caro da lista também promete ser o mais eficiente. O ventilador da ICOCO traz bateria interna de 7.200 mAh, ou seja, pode ser usado mesmo longe de tomadas. A estrutura traz uma espécie de pé retrátil, que pode colocá-lo em diversas alturas diferentes. O acessório é desmontável para facilitar a limpeza das hélices.

Esta opção traz três velocidades: vento suave, vento refrescante e vento forte. Além da promessa de funcionamento silencioso. O dispositivo pode ser usado em diversas posições diferentes. Na Amazon, é vendido a partir de R$ 138 e tem nota 4,1, com elogios para o funcionamento silencioso e algumas ressalvas sobre o vento ser fraco.

6. Qual a potência média de um ventilador USB?

Uma média de potência do ventilador USB varia entre 2W e 12W. Sendo assim, quanto maior esse número, mais potente o equipamento e mais vento ele será capaz de gerar. Os modelos entre 2W e 4W costumam produzir brisas mais leves, enquanto opções acima dos 5W já podem ser consideradas mais potentes.

Ventilador USB da marca Bright — Foto: Divulgação/Bright

7. Como carregar um ventilador USB?

Alguns modelos possuem bateria interna, o que é um ponto positivo para se levar em consideração quando se pensa em viagens, acampamentos e até em emergências durante um apagão, por exemplo. Sendo assim, estes ventiladores USB devem ser conectados à uma fonte de energia para que sua bateria seja carregada.

No entanto, grande parte dos modelos só funciona ligado à energia. Por usar a conexão USB, eles podem funcionar ligados a um plug de tomada, mas também em computadores, notebooks, power banks e outros dispositivos que forneçam energia.

