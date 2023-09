Verificador de IA: 4 sites para checar criações de inteligência artificial

Verificadores de inteligência artificial possibilitam que usuários identifiquem se um texto ou uma imagem foi criada por IA e não por humanos. Com inúmeras ferramentas em ascensão, professores e outros profissionais notaram que respostas de provas, trabalhos acadêmicos e processos seletivos têm sido escritos por meio destes robôs. Com isso, faz-se necessário o uso de verificadores, para identificar se um conteúdo é legítimo ou não. Confira, a seguir, quatro ferramentas online para saber se um texto ou imagem foi desenvolvido com chatbots de inteligência artificial.