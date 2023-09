Videogame barato pode ser uma boa opção para quem quer se divertir sem gastar muito. A lista a seguir reúne consoles por preços a partir de R$ 1.099 , como é o caso do Nintendo Switch Lite, que é um modelo portátil ideal para fãs de jogos da empresa japonesa. Já o Xbox Series S é indicado para fãs do console da Microsoft que querem jogar na geração atual com bom custo-benefício e aparece por cerca de R$ 2.053 . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outra opção é o PS4 Slim, que conta com títulos exclusivos da Sony e pode ser adquirido por cifras que partem de R$ 2.639. Veja a seguir quatro videogames baratos para comprar no Brasil.

Videogame barato: 4 opções por até R$ 2,6 mil para quem quer economizar — Foto: Felipe Vinha/TechTudo

O Nintendo Switch Lite pode ser uma opção interessante para quem busca um console portátil e com grande variedade de títulos. Nele é possível jogar clássicos da Nintendo como The Legend of Zelda, Super Mario, Luigi's Mansion, Super Smash Bros, Minecraft e mais de 2000 outros games. Todos os jogos que rodam no Switch no modo portátil podem ser jogados no Switch Lite. O modelo possui 4 GB de memória RAM, 32 GB de armazenamento, entrada USB-C e conexões Wi-Fi e Bluetooth. Sua tela touch de 5,5 polegadas possui resolução HD (1280 x 720 pixels). Ele é vendido por valores a partir de R$ 1.099.

O Nintendo Switch possui 7 avaliações de compradores no site da Americanas e é classificado com 4,7 estrelas. Os comentários elogiam a qualidade do console, sua portabilidade e ergonomia. No entanto, a quantidade de memória e possibilidade de desconforto após longos períodos de uso foram alguns pontos negativos citados.

Nintendo Switch Lite pode ser uma opção interessante para quem busca um console portátil — Foto: TechTudo

2. Xbox Series S - a partir de R$ 2.053

O Xbox Series S pode ser uma boa escolha para curtir os jogos da última gerações de consoles. O modelo possui processador de 3,6 GHz e SSD de 512 GB personalizado para uso em jogos e com um slot de expansão de até 1 TB. Ele conta com resolução nativa de 1440 para jogos, mas capaz de alcançar 4K em aplicativos de streaming e é capaz de alcançar taxas de até 120 FPS. O Series S possui Som Espacial em 3D que utiliza algoritmos para proporcionar experiência imersiva a cada jogo. O produto aparece por cifras a partir de R$ 2.053.

O console da Microsoft possui quase 500 avaliações de compradores, classificação de 4,8 estrelas e 90% de nota máxima no site da Americanas. Seu custo-benefício, desempenho e a biblioteca de jogos da Xbox Game Pass são citados como os principais atrativos do Xbox Series S. Vale lembrar que o console não possui mídia física. Todos os jogos ficam armazenados e disponíveis para backup no Xbox Game Pass e, com o Smart Delivery, ao comprar um título uma vez, ele sempre fica disponível em sua melhor versão para qualquer console em que for jogado. Na biblioteca é possível encontrar jogos como Minecraft, Forza Horizon 5 e Halo Infinite e outros milhares de títulos das outras gerações de Xbox por meio de uma assinatura vendida à parte.

Xbox Series S é o console de nova geração de maior custo-benefício atualmente — Foto: Divulgação/Microsoft

3. Nintendo Switch + Mario Kart 8 Deluxe - a partir de R$ 2.299

O Nintendo Switch é um videogame para quem não quer escolher entre doméstico ou portátil. O console pode ser utilizado em uma base para ser conectado na TV como um console doméstico ou pode ser usado em modo semiportátil, onde é retirado da base e é jogado por meio de sua própria tela HD de 6,2 polegadas e em modo portátil, onde os controles Joy-Con são conectados com a tela para serem levados a qualquer lugar, como o Switch Lite. No modo portátil a bateria pode durar de 4,5 a 9 horas, a depender do jogo reproduzido. O console vem com o jogo Mário Kart 8 Deluxe e três meses de assinatura Nintendo Switch Online como brindes. O produto pode ser encontrado por cifras a partir de R$ 2.299.

O console possui 32 GB de armazenamento que pode ser expandido em até 2 TB por meio de cartão Micro, entrada USB-C para carregamento, conexões Wi-Fi e Bluetooth. Com sete avaliações de compradores o Nintendo Switch que acompanha o jogo Mario Kart 8 Deluxe é classificado com 5 estrelas na Americanas. Nos comentários o Switch é destacado por sua qualidade, tanto de construção quanto de desempenho e portabilidade.

Nintendo Switch é um videogame para quem não quer escolher entre doméstico ou portátil — Foto: Divulgação/Nintendo

O PS4 Silm é uma opção com preço acessível para os fãs da Sony e de títulos exclusivos para PlayStation como God Of War, The Last of Us, Uncharted, entre outros. O hardware do console possui 8 GB de memória RAM, HD de 1 TB e processador de 8 núcleos. No quesito conectividade, o console oferece duas portas USB, uma entrada auxiliar, Wi-Fi e Bluetooth. Ele é capaz de transmitir os jogos para qualquer dispositivo compatível com iOS ou Android, PC, Mac, PlayStation Vita, bem como reproduzir os principais aplicativos de streaming. Outro atrativo do PS4 são os jogos de realidade virtual do PlayStation VR.

O PS4 Slim possui 23 avaliações e é classificado com 4,8 estrelas no site da Americanas. Os comentários dos compradores destacam a qualidade, custo-benefício e o jogo de brinde que acompanha o console como os seus pontos mais atrativos. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 2.639 para comprar o produto.

PS4 Silm é uma opção com preço acessível para os fãs da Sony — Foto: Divulgação./Sony

