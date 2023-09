Water Cooler é uma peça responsável por resfriar o processador do computador por meio de líquidos, mecanismo semelhante aos radiadores de carros. Além disso, o sistema usa um fluido para garantir uma refrigeração mais eficiente dos componentes do computador. A lista a seguir reúne modelos na cor branca, para completar o visual da setup por preços a partir de R$ 399 , como é o caso do Redragon CCW-3011, que traz duas fans de 120 mm e uma iluminação customizável. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o NZXT X53 RL-KRX53-RW acompanha duas ventoinhas com velocidade que vai de 500 a 1.500 RPM, além de um radiador de alumínio e tubos de borracha com manga de nylon por cerca de R$ 84. Já o NZXT Kraken Z63 RL-KRZ63-RW é totalmente integrado com o software NZXT CAM e conta com uma tela de 60 mm, podendo ser adquirido por R$ 1.982. Veja a seguir seis water coolers brancos para comprar no Brasil.

Water Cooler branco: 6 modelos para montar seu PC gamer com estilo — Foto: Divulgação/Corsair

O Redragon CCW-3011 acompanha duas fans de 120 mm, totalizando 240 mm, com controle de PWM, uma forma de controlar a quantidade de energia entregue a um dispositivo elétrico ligando e desligando a tensão. Sua iluminação é customizável, o que pode ser interessante para a setup. Já o bloco da bomba é otimizado para uma operação de baixo ruído para o melhor desempenho. O produto aparece por cifras a partir de R$ 399.

Sua compatibilidade é LGA 2066, 2011, 1700, 1366, 1200 e 115x. Já com a AMD é AM5, 4, 3+, 3, 2, 2+, 2, FM2 e FM1. Sua faixa de tensão de operação é de DC 7 watts até 12.6 watts. Já a velocidade de rotação é de 800±250 até 1800 RPM±10%.

Prós: controle de PWM

controle de PWM Contras: pode não ser ideal para processadores mais recentes

2. PCYes Sangue Frio 2 - a partir de R$ 399

O PCYes Sangue Frio 2 é um water cooler de 240 mm com duas ventoinhas de 120 mm cada, no entanto, ele oferece um formato mais clean e é focado totalmente em performance. A velocidade de rotação das ventoinhas pode alcançar a 1.800 RPM e, ao atingir a temperatura adequada, as rotações são reduzidas, o que garante um funcionamento mais silencioso e econômico. O item possui radiador de alumínio, tubos de nylon e sua bomba com rolamentos de cerâmica e chapa de cobre tem potência 2.100 RPM. O modelo promete uma vida útil estimada em 50 mil horas e pode ser visto por valores que partem de R$ 399.

O item conta com mais de 300 avaliações e classificação de 4,8 estrelas na Amazon, com 86% de nota máxima entre os compradores. De acordo com os comentários, o produto da PCYes se destaca pela eficiência, com redução de temperaturas mesmo nos jogos mais pesados e funcionamento silencioso. No entanto, ao ser mais exigido, o water cooler pode gerar alguns ruídos e ele não acompanha luzes RGB. Para facilitar a instalação, o modelo também acompanha um kit de instalação.

Prós: desempenho, funcionamento silencioso e custo-benefício

desempenho, funcionamento silencioso e custo-benefício Contras: pode apresentar ruídos em altas velocidades

3. NZXT X53 RL-KRX53-RW - a partir de R$ 844

O NZXT X53 RL-KRX53-RW é um modelo que se destaca pelo apelo visual, mas sem deixar de lado a eficiência. O item possui iluminação RGB em anel de LED com efeito de espelho infinito, o que traz um detalhe estético a setup, ainda mais em contraste com a sua cor branca. Em relação aos componentes, suas ventoinhas possuem velocidade que vai de 500 a 1.500 RPM, radiador de alumínio e tubos de borracha com manga de nylon que fortalecem a tubulação para proteger contra vazamentos.

Por meio do software NZXT CAM, é possível controlar tanto a aparência quanto o desempenho do cooler, afirma a marca. O Kraken X53 possui classificação de 4,5 estrelas no site da Amazon com base em 60 avaliações de compradores, 76% delas com nota máxima. O resfriamento promete ser eficiente e silencioso e sua iluminação é chamativa. Já outra parte destaca que o periférico possui baixa compatibilidade dependendo do sistema, o que pode causar falhas na instalação. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 844 para comprar o produto.

Prós: aplicativo NZXT CAM

aplicativo NZXT CAM Contras: apresenta erros de compatibilidade

O Lian Li GA-360A é um water cooler “mais inovador” e de alto nível de 360mm, como explica a marca. O modelo acompanha uma tampa magnética removível na bomba, permitindo uma opção de customização fluidá e mais completa. Seu acabamento em alumínio escovado nas laterais trazem uma maior durabilidade. O periférico com tubos de 400 mm reforçados e flexíveis para uma fácil instalação. Além de uma bomba com três câmaras para reduzir fricção causada pelo fluido e também como medida de proteção contra vazamentos.

Ele conta com 4 pinos de iluminação RGB. Os fans de alto desempenho tanto em fluxo de ar quanto em pressão estática. Sua compatibilidade é LGA 115X, 1366, 775, 1200, 2011, 2066 e AMD AM4. Já a velocidade é de 800 ± 200 e a máxima de 1900 RPM ± 10%. Na Amazon, ele pode ser encomendado por preços que partem de R$ 1.099. Avaliado em 4,3 de 5 estrelas, os compradores destacaram a alta performance do produto e a sua resistência.

Prós: alta performance e silenciosa

alta performance e silenciosa Contras: nenhuma de destaque

5. NZXT Kraken Elite 240 ‎RL-KR24E-W1 - a partir de R$ 1.660

O NZXT Kraken Elite 240 ‎RL-KR24E-W1 promete facilidade na instalação da maioria das CPUs. O modelo acompanha duas ventoinhas de 140 mm no radiador Aer P. Ao todo, ele reúne 5 watts de potência em 12 volts de tensão. Nos cabos traz fios de nylon fino, que fortalecem a tubulação de borracha para bloquear vazamentos. Além disso, através do software NZXT CAM, é possível monitorar as métricas de desempenho do PC em tempo real.

Já a iluminação RGB é endereçável individualmente e agrega ao design de espelho infinito. Compatibilidade com sistemas operacionais Intel LGA 1700, 1200, 115, e AMD Socket AM5, AM4, sTRX4, TR4. O modelo é visto à venda por valores a partir de R$ 1.660. Compradores avaliaram o item com nota máxima de 5 estrelas.

Prós: instalação facilitada

instalação facilitada Contras: preço elevado

6. NZXT Kraken Z63 RL-KRZ63-RW - a partir de R$ 1.982

O NZXT Kraken Z63 RL-KRZ63-RW é totalmente integrado com o software NZXT CAM. O modelo é compatível com LGA 1151 da Intel e o AM4 da AMD. As especificações apontam para 3600 kWh watts de potência em 12 volts de tensão. Nos cabos traz fios de nylon fino, que fortalecem a tubulação de borracha para proteger contra vazamentos. O destaque vai para o display LCD de 60mm. De acordo com a marca, essa tela com 320 x 320 pixels de resolução e um brilho de 650 cd/m² fica responsável por exibir dados vitais da integridade do sistema – como a temperatura de operação do periférico –, além de qualquer imagem personalizada ou GIF.

Ele conta com espelho infinito RGB, aumentando o tamanho do anel, deixando a iluminação com maior alcance. Além disso, um canal NZXT RGB foi incorporado para permitir a adição fácil de qualquer produto NZXT RGB, como os fans AER RGB 2. O RL-KRZ63-RW conta com duas ventoinhas de 140 mm no radiador Aer P. O modelo é visto a venda por valores a partir de R$ 1.982. Compradores avaliaram com nota 4,7 de 5 estrelas, com elogios ao funcionamento e refrigeração proporcionado. No entanto, as reclamações ficam em relação aos ruídos.

Prós: display LCD de 60mm

display LCD de 60mm Contras: preço elevado

