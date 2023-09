A Corsair é uma empresa que oferece amplo portfólio de water coolers no Brasil. O equipamento é ideal para resfriar o processador do computador por meio de líquidos, assim como radiadores de automóveis. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 588 , como é o caso do Corsair Hydro Series H80i V2, que traz 120 mm e iluminação RGB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o Corsair H100i Elite conta com ventoinhas AF RGB ELITE para oferecer um fluxo de ar mais uniforme e otimizar a dissipação de calor por valores que partem de R$ 1.049. Outra opção é o Corsair H100i Platinum, que apresenta 240 mm e pode atingir até 2.400 RPM de velocidade por cerca de R$ 1.748. Confira a seguir cinco water coolers da Corsair para comprar no Brasil.

Water Cooler Corsair: 5 modelos por a partir de R$ 588 — Foto: Divulgação/Corsair

1. Corsair Hydro Series H80i V2 - a partir de R$ 588

O Hydro Series H80i V2 possui um radiador de alumínio com 120 mm com profundidade estendida e ventoinhas com duas lâminas que podem chegar a até 2.435 RPM de velocidade para aumentar a eficiência em PCs de alto rendimento. O water cooler pode ser instalado apenas com uma lâmina para economizar de espaço. Por meio do software iCUE, que pode ser conectado diretamente à placa-mãe via USB, é possível monitorar a temperatura da CPU e do líquido de arrefecimento e também controlar a iluminação RGB do H80i para combinar com o sistema, alterar a cor com base nas leituras de temperatura e outras informações. O modelo por ser adquirido por valores a partir de R$ 588.

O H80i V2 conta com mais de 1,8 mil avaliações de compradores no site da Amazon e é classificado com 4,4 estrelas. Os comentários dos usuários destacam a fácil instalação, eficiência para resfriar os componentes do computador e baixo ruído no modo silencioso. No entanto, quando muito exigido, o ruído passa a ser um aspecto que pode incomodar. O water cooler é compatível com os soquetes Intel 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2066 e AMD AM4, AM3, AM2.

Prós: fácil instalação, eficiência e baixo ruído modo silencioso

fácil instalação, eficiência e baixo ruído modo silencioso Contras: ruído pode incomodar em altas velocidades

2. Corsair H100 - a partir de R$ 749

O Corsair H100 é um water cooler de 240 mm que possui iluminação RGB para adicionar estilo ao setup. O par de ventoinhas de 120 mm pode chegar a 1.500 RPM e direcionar o fluxo de ar concentrado para áreas de maior necessidade com a tecnologia Air Guide. A iluminação pode ser controlada pelo software iCUE da Corsair. A bomba do dissipador conta com uma placa fria de cobre otimizada termicamente que promete resfriamento eficaz e silencioso. O radiador do H100 é feito de alumínio. O produto é encontrado por cifras a partir de R$ 749.

O modelo conta com mais de 200 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,6 estrelas. Os comentários destacam este modelo pela sua eficiência e compatibilidade com soquetes de processadores mais recentes. O H100 é compatível com os soquetes 1700, 1200, 1150, 1151, 1156, 2011, 2066, 1366, da Intel e AM4, AM5 da AMD.

Prós: eficiência e compatibilidade com processadores mais recentes

eficiência e compatibilidade com processadores mais recentes Contras: não há

3. Corsair H100i Elite - a partir de R$ 1.049

O H100i Elite tem um radiador de 240 mm e traz ventoinhas AF RGB ELITE para oferecer um fluxo de ar mais uniforme e otimizar a dissipação de calor. Segundo as especificações técnicas, o modelo pode atingir velocidade máxima de 2.150 RPM. Para reduzir o ruído ao máximo, o H100i Elite conta com o modo Zero RPM que interrompe o funcionamento das ventoinhas quando o computador não precisa de refrigeração ativa. O water cooler conta com iluminação RGB tanto nas ventoinhas, quanto na cabeça da bomba de água, que conta com 33 LEDs. Para deixar o setup com ainda mais estilo, é possível instalar uma tela LCD na cabeça da bomba ao comprar o kit LCD ELITE. O modelo surge por valores a partir de R$ 1.049.

O modelo conta com mais de 200 avaliações no site da Amazon e classificação de 4,5 estrelas. A facilidade de instalação, eficiência para manter temperaturas e baixo ruído são alguns dos atributos mais elogiados do water cooler, que por outro lado, ficou devendo na precisão e velocidade de ajustes de cores e funcionamento, de acordo com alguns comentários. O H100i é compatível com os soquetes 1700, 1200, 1150, 1151, 2011, 2066 da Intel e AM4, AM5, sTR4 da AMD.

Prós: facilidade de instalação, eficiência para controle de temperatura e baixo ruído

facilidade de instalação, eficiência para controle de temperatura e baixo ruído Contras: configuração pode necessitar de ajustes

Com três ventoinhas de 120 mm, o radiador de alumínio do H150 possui 360 mm. De resto, ele apresenta as mesmas especificações do H100: ventoinhas com velocidade de até 1.500 RPM com a tecnologia Air Guide para distribuição mais eficiente da ventilação e iluminação RGB na cabeça da bomba de água e nas ventoinhas que podem ser controladas pelo software iCUE. O produto é vendido por valores a partir de R$ 1.180.

O H150 possui 19 avaliações de clientes e classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon e se destaca pela facilidade de instalação, eficiência e compatibilidade com os processadores mais recentes. Alguns comentários relatam dificuldades para instalar o water cooler. Segundo a ficha técnica, o modelo é compatível com os soquetes Intel (1700, 1200, 1150, 1151, 1156, 2011, 2066) e AMD (AM5, AM4).

Prós: instalação simples, eficiência e compatibilidade com processadores recentes

instalação simples, eficiência e compatibilidade com processadores recentes Contras: alguns comentários relataram problemas ao instalar

5. Corsair H100i Platinum - a partir de R$ 1.748

O H100i Platinum também faz parte da linha Hydro Series. As duas ventoinhas ML PRO do water cooler de 240 mm podem atingir até 2.400 RPM de velocidade máxima, com ajuste automático de acordo com a temperatura do computador e líquido de refrigeração graças ao recurso Corsair Link integrado. Em baixas temperaturas, o modo Zero RPM desliga o funcionamento das ventoinhas e oferece um funcionamento silencioso. O H100i Platinum possui iluminação RGB nas ventoinhas e também na cabeça da bomba de água conectadas para produzir efeitos diferenciados e personalizados pelo iCUE. O modelo também está disponível em versões de 280 mm. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 1.748 para comprar o produto.

O water cooler é compatível com os soquetes 115x, 2011, 2066 da Intel e AM2, AM3, AM4 e sTR4 de AMD. O H100i Platinum já foi avaliado por quase 4,8 mil clientes e é classificado com 4,7 estrelas no site da Amazon. Os comentários dos compradores elogiam o modelo por sua eficiência, facilidade de instalação, qualidade e controle da iluminação RGB. Alguns usuários relataram problema de funcionamento na bomba de água, ruído em altas rotações e valor elevado como pontos negativos do componente.

Prós: eficiência, facilidade de instalação e iluminação RGB

eficiência, facilidade de instalação e iluminação RGB Contras: relatos de problema na bomba e ruídos e valor elevado

