O Water Cooler é uma peça responsável por resfriar o processador do computador por meio de líquidos, mecanismo semelhante aos radiadores de carros. A empresa DeepCool, especializada em acessórios gamer, possui um catálogo diversificado por preços a partir de R$ 320 , como é o caso do Gammaxx LE300 ‎R-LE300-BKLNMC-G-1, que acompanha uma refrigeração com iluminação LED com seis cores e tecnologia anti-vazamento. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

O LS320 ‎R-LS320-BKAMMT-G-1, por exemplo, conta com velocidade de rotação de até 3100 RPM ± 10%, water cooler de 240 mm e sistema anti-vazamentos por R$ 559. Já o Castle 360 ‎DP-GS-H12AR-CSL360V2 é um modelo de 360 mm com sistema completo de iluminação e três ventoinhas com luz RGB por valores que partem de R$ 1.097. Veja a seguir cinco water coolers da DeepCool para comprar no Brasil.

Water Cooler DeepCool: 5 modelos por a partir de R$ 320 — Foto: Divulgação/Cooler Master

1. Gammaxx LE300 ‎R-LE300-BKLNMC-G-1 – a partir de R$ 320

O Gammaxx LE300 ‎R-LE300-BKLNMC-G-1 proporciona refrigeração com iluminação LED com seis cores e tecnologia anti-vazamento. O método de refrigeração é a água destilada all-in-one e oferece potência de 180 W, isso porque conta com uma chapa de cobre que aumentada com micro-canais de água eficientes e emparelhados com uma nova ventoinha. O radiador é elaborado em alumínio e tem quatro PIN PWM.

A bomba tem velocidade de 2400 RPM± 10% e ruído de 17,8 dBA e potência de 2.64 Watts. Seu conector é de três PIN. Sua compatibilidade é com INTEL LGA1700, 1200, 1151, 1150, 1155 e AMD: AM5 e AM4. As avaliações dão nota 4,8 de 5, com elogios a qualidade da peça e relatos de dificuldade para instalar e que o ruído incomoda. A peça é vista por preços a partir de R$ 320.

Prós: resfriamento eficiente e peça resistente

resfriamento eficiente e peça resistente Contras: dificuldades de instalação

2. Gammaxx L240T Red DP-H12RF-GL240TB – a partir de R$ 409

O Gammaxx L240T Red DP-H12RF-GL240TB é um water cooler de 240 mm, dividido em duas ventoinhas de 120 mm e potência de 2,64 watts. O modelo acompanha uma tecnologia que auxilia o sistema a obter um equilíbrio de pressão automatizado, que promete melhorar significativamente a segurança da operação dos sistemas de resfriamento a líquido AIO, como diz a fabricante. Além disso, o design do microcanal de água em forma de E pode melhorar significativamente a eficiência da circulação de calor e aumentar as áreas de contato térmico.

A velocidade de rotação da ventoinha é de 2400 RPM ± 10%, enquanto o ruído da bomba fica por 17,8 dB(A). O conector da bomba é de 3 pinos, enquanto o do ventilador é de 4. O modelo é compatível com Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200 e AMD AM4, AM3 +, AM3, AM2 +, AM2, FM2 + e FM1. Para um visual completo, ela acompanha luzes LED RGB vermelhas. Na Amazon, o modelo foi avaliado em 4,2 de 5 estrelas, com destaques para o custo-benefício e fácil instalação. No entanto, ele peca um pouco no resfriamento. O L240T Red DP-H12RF-GL240TB pode ser encontrado por R$ 409.

Prós: fácil instalação e custo-benefício

fácil instalação e custo-benefício Contras: fans param de funcionar com facilidade

3. Gammaxx LE500 ‎R-LE500-BKLNMC-G-1 – a partir de R$ 449

O Gammaxx LE500 ‎R-LE500-BKLNMC-G-1 proporciona refrigeração com iluminação LED e tecnologia anti-vazamento. O método de refrigeração do modelo é por meio da chapa de cobre aumentada com micro-canais de água, eficientes e emparelhados com uma nova ventoinha de alto desempenho para ótimas temperaturas, além de oferecer uma potência de 180 W, enquanto a bomba alcança 2400 RPM± 10%.

O bloco de arrefecimento com 52 mm de altura permite uma melhor compatibilidade do sistema mini-ITX. O periférico promete ser silencioso devido ao impulsor interno e acompanha uma iluminação RGB por cerca de R$ 449. Avaliado com uma nota média de 4,9 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, tendo recebido nota máxima em 93% de suas avaliações, o modelo se destaca por gerar pouco ruído e possuir tamanho bastante preciso.

Prós: iluminação RGB com até 6 modos

iluminação RGB com até 6 modos Contras: apresenta ruídos

O LS320 ‎R-LS320-BKAMMT-G-1 apresenta velocidade de rotação de até 3100 RPM ± 10%, water cooler de 240 mm, sistema de iluminação LED estático e altura de 52 mm do bloco de resfriamento para compatibilidade com o sistema mini-ITX. O componente conta com o sistema anti-vazamentos e promete ser capaz de entregar bom desempenho mesmo em uso contínuo. O modelo é encontrado por cerca de R$ 559.

Sua compatibilidade é com Intel LGA1700, 1200, 1151, 1150 e 1155. JÁ AMD AM5 E AM4. Avaliado com uma nota média de 4,1 de 5 estrelas pelos consumidores da Amazon, o produto recebeu nota máxima em 71% de suas avaliações. De acordo com os compradores, a peça se destaca pela fácil instalação. No entanto, compradores relatam falhas na compatibilidade com AMD.

Prós: sistema anti-vazamento

sistema anti-vazamento Contras: ventoinha barulhenta

O Castle 360 ‎DP-GS-H12AR-CSL360V2 é um modelo de 360 mm com sistema completo de iluminação, acompanhando ventoinhas e bombas, o que deixa o setup mais chamativo. O periférico possui uma velocidade de 2550 RPM ± 10%, uma tensão de 12 VDC e potência de 2.04 watts. O conector da bomba é de três pinos e o das ventoinhas é de quatro. Seus rolamentos axiais são de cerâmica e buchas de eixo, garantindo uma vida útil mais longa do que as convencionais. O periférico é visto por cifras a partir de R$ 1.097.

Seu sistema de iluminação RGB de 16,7 m acompanha 5 efeitos integrados e 36 modos de luz intercambiáveis. No site da Amazon, o item tem 269 avaliações de compradores e classificação de 4,5 estrelas, com 76% de nota máxima. Os comentários destacam o water cooler por seu resfriamento eficiente em hardwares potentes, funcionamento silencioso, design e fácil instalação. No entanto, é preciso se certificar se há espaço sobrando no gabinete, por ele ocupar bastante espaço e pode trazer complicações na instalação, segundo alguns relatos.

Prós: funcionamento silencioso e instalação simples

funcionamento silencioso e instalação simples Contras: seu tamanho pode dificultar sua instalação

