O water cooler é um dispositivo recomendado para resfriar a temperatura do processador, principalmente em tarefas muito exigentes, como renderização de vídeos e jogos. Esta lista reúne seis modelos da marca NZXT, que possui diferentes formatos, por valores que começam em R$ 834 , como é o caso do NZXT Kraken M22 RL-KRM22-01, que possui uma ventoinha de 120 mm e uma velocidade que pode chegar a 2.000 RPM. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Já o NZXT Kraken X63 RGB RL-KRX63-RW, conta com duas ventoinhas, possui iluminação em RGB e pode ser adquirido por aproximadamente R$ 1.349. Outro destaque é o NZXT Kraken Elite 240 RGB, que promete trabalhar em uma velocidade de 2.800 RPM, é compatível com a linha de processadores da Intel e AMD, e é visto por cerca de R$ 1.660. Veja a seguir seis water coolers da NZXT disponíveis no Brasil.

Water Cooler NZXT: 6 modelos para resfriar seu PC por a partir de R$ 834 — Foto: Divulgação/NZXT

1. NZXT Kraken M22 RL-KRM22-01 – a partir de R$ 834

O NZXT Kraken M22 RL-KRM22-01 é o modelo mais simples desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este item vem equipado com uma única ventoinha de 120 mm, confeccionada em plástico, que pode apresentar um ruído de 21 e 36 dBA e alcançar velocidades de 2.000 RPM. O produto é vendido por preços que partem de R$ 834.

Outras características indicam que este modelo é compatível com soquetes da linha Intel LGA 1200, 115X, 1366, 2011, 2011-3 e 2066; assim como os da AMD AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+ e AM2. Avaliado com 4,2 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam que o water cooler é satisfatório. Mas, alguns afirmam que o produto não é indicado para processadores mais potentes.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: tem apenas uma ventoinha

2. NZXT Kraken X53 RL-KRX53-RW – a partir de R$ 845

O NZXT Kraken X53 RL-KRX53-RW é mais uma opção para resfriar o PC. Diferente do item anterior, este dispõe de duas ventoinhas produzidas em plástico, com rotação orientada para 360° e velocidade que pode alcançar 1.500 RPM. O item é compatível em soquetes Intel LGA 1700, 1200 e 115X; ou AMD AM5, AM4, sTRX4 e TR4. O water cooler está disponível a partir de R$ 845.

Um dos destaques deste modelo, é que ambas as ventoinhas vêm equipadas com uma iluminação RGB, que pode oferecer mais estilo ao computador. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade do material e a eficiência que o dispositivo proporciona. No entanto, alguns reclamam que o acessório é muito barulhento.

Prós: vem com duas ventoinhas

vem com duas ventoinhas Contras: alguns compradores reclamam de ruído elevado

3. NZXT Kraken X53 RL-KRX53-01 – a partir de R$ 1.010

O NZXT Kraken X53 RL-KRX53-01 é outra escolha para manter a temperatura do computador. Segundo as especificações da fabricante, este dispositivo vem com duas ventoinhas de 120 mm, um radiador confeccionado em alumínio com dimensões de 123 mm x 275 mm x 30 mm e um cabo de 400 mm. O item pode ser adquirido pela economia de R$ 1.010.

Este modelo é compatível com os mesmos soquetes do item anterior, sendo funcional tanto em dispositivos Intel, quanto AMD. Mas, o RGB se restringe apenas ao conector do radiador. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon e os compradores indicam que o modelo cumpre com a proposta de resfriar o PC. Porém, alguns alegam dificuldades na hora da montagem.

Prós: cumpre as expectativas

cumpre as expectativas Contras: tem RGB apenas no conector do radiador

4. NZXT Kraken 240 RGB ‎RL-KR240-W1 – a partir de R$ 1.340

A NZXT Kraken 240 RGB ‎RL-KR240-W1 é mais uma alternativa que pode agradar os usuários. De acordo com a marca, este modelo possui duas ventoinhas de 120 mm cada, com três canais de iluminação RGB, que totalizam 120 LEDs. Além disso, o dispositivo promete uma vida útil que pode chegar até a 60.000 horas. O water cooler é vendido por aproximadamente R$ 1.340.

A fabricante recomenda este acessório para processadores Intel Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium e Celeron; ou AMD Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 e Threadripper. Avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam que o produto oferece uma montagem fácil e funciona de maneira silenciosa.

Prós: oferece mais de 120 luzes de LED

oferece mais de 120 luzes de LED Contras: preço alto

5. NZXT Kraken X63 RGB RL-KRX63-RW – a partir de R$ 1.349

O NZXT Kraken X63 RGB RL-KRX63-RW é outra opção abaixo dos R$ 1.500. Segundo as especificações da fabricante, este modelo se destaca por possuir duas ventoinhas de 140 mm cada, equipadas com iluminação RGB. A rotação é orientada para movimentos de 360° e pode gerar um ruído que varia entre 22 dBA e 33 dBA. O dispositivo é comercializado por cerca de R$ 1.349.

O modelo é compatível com os soquetes Intel LGA 1700, 1200 e 115X, ou AMD AM5, AM4, sTRX4 e TR4. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,4 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o dispositivo oferece um bom resfriamento e possui um design bonito. Contudo, alguns comentam que o tamanho elevado pode ser um problema em gabinetes menores.

Prós: modelo vem com ventoinhas de 140 mm

modelo vem com ventoinhas de 140 mm Contras: alguns usuários comentam que o tamanho do water cooler pode não caber em gabinetes menores

6. NZXT Kraken Elite 240 RGB – a partir de R$ 1.660

O NZXT Kraken Elite 240 RGB é o item mais caro desta lista. Assim como outros modelos desta lista, este também vem com duas ventoinhas de 120 mm cada, mas dispõe de três canais de iluminação RGB, que podem oferecer até 120 LEDs. Este water cooler dispõe de dimensões de 120 mm x 120 mm x 26mm e visa oferecer uma vida útil de 60.000 horas. Interessados precisarão desembolsar aproximadamente R$ 1.660.

O water cooler pode ser utilizado em processadores AMD Ryzen 9, Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3 e Threadripper; ou Intel Core i9, Core i7, Core i5, Core i3, Pentium e Celeron. O dispositivo é avaliado com 5 de 5 estrelas no site da Amazon.

Prós: opção indicada para configurações elevadas

opção indicada para configurações elevadas Contras: o tamanho da ventoinha é menor que o a do modelo anterior

