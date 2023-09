Wi-Fi lento no celular? Veja possíveis causas e como melhorar

Wi-Fi lento no celular é um verdadeiro incômodo para muitas pessoas. Problemas de conexão tendem a impactar inúmeras atividades do dia a dia, sejam tarefas de trabalho ou atividades de lazer, especialmente em situações de urgência. Muitas vezes a falha pode ser solucionada facilmente, mas, em outras situações, é preciso fazer ajustes tanto no roteador quanto no celular para mitigar as instabilidades que reduzem a velocidade da Internet. Nas linhas a seguir, saiba como melhorar o Wi-Fi do celular com sete dicas.

Confira dicas para resolver o Wi-Fi lento no celular — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Reinicie o roteador

Antes de fazer qualquer alteração, tente reiniciar o roteador. Muitas vezes esse procedimento inibe problemas de travamento, interferência e até de falhas de conexão com a rede da operadora. Para isso, basta desligar o aparelho da tomada, aguardar dez segundos e, em seguida, religá-lo. Aguarde o processo de inicialização.

Na sequência, teste a conexão com o seu celular. Verifique se a conexão está mais veloz e mais estável. Caso contrário, confira os procedimentos a seguir para você evitar problemas de lentidão do Wi-Fi.

Wi-Fi ativado no celular — Foto: Rafael Leite/TechTudo

2. Aproxime-se do roteador

A posição do roteador é extremamente importante. A depender do lugar onde você coloca o aparelho, o sinal pode sofrer intermitências ou até mesmo interferências, prejudicando tanto a recepção quanto a velocidade da conexão. Isso é válido especialmente se você vive ou trabalha em um local com muitas paredes e o dispositivo está muito longe da sala, escritório, quarto e afins.

Portanto, verifique se o roteador está muito distante de onde você, geralmente, utiliza o seu celular, notebook e outros eletrônicos. Nesses casos, é importante avaliar a troca de posição do dispositivo, caso haja muitos objetos ao redor do aparelho, ou até mesmo levá-lo para um outro cômodo, deixando-o em um cômodo mais centralizado na casa ou escritório.

Cabe ressaltar que, se o roteador foi oferecido pela operadora, será preciso entrar em contato com a prestadora para fazer a alteração do ponto. Afinal, a depender do novo local do aparelho, pode ser necessário mexer no cabeamento — ação que requer um técnico autorizado.

3. Troque de rede Wi-Fi ou ligue para o provedor de Internet

Os roteadores modernos contam com redes de 2,4 GHz e 5 GHz. No geral, a segunda opção oferece uma conexão mais rápida, especialmente se você contratou um plano de Internet mais robusto. Assim, se você não está muito distante do roteador, e o seu celular é compatível com a frequência, é importante se conectar às redes de 5 GHz para evitar a lentidão da rede.

No geral, as redes de 5 GHz já vêm ativadas por padrão nos modens de operadoras e usam a mesma senha das alternativas de 2,4 GHz. A forma como elas são apresentadas varia de acordo com o nome da rede, que geralmente fica desta forma: “Rede 5G” ou “Rede 5 GHz”. Em caso de dúvidas, entre em contato com a operadora para saber o nome e a senha exatos da rede.

Para diagnosticar a lentidão da Internet, também é importante conferir se trata-se de um problema de conexão. Com um computador em mãos, conecte um cabo de rede, para evitar qualquer indício de interferência, e faça um teste de velocidade pelo Fast (fast.com) ou pelo SpeedTest (speedtest.net). Verifique se você está recebendo o download e o upload contratado. Caso contrário, ligue para o provedor para solicitar um reparo.

Ajustes de Wi-Fi no Galaxy Z Fold 4 — Foto: Katarina Bandeira/TechTudo

4. Conserte a interferência de outros sinais

De volta à discussão sobre frequências, as redes de 2,4 GHz não devem ser totalmente descartadas. Essa opção garante um sinal mais amplo — ao contrário das conexões de 5 GHz —, ainda que a largura de banda seja menor. Mesmo assim, as redes de 2,4 GHz geralmente estão mais congestionadas —ruído que pode impactar o desempenho da conexão.

Por isso, ajuste o canal da conexão. Utilize o app WiFi Analyzer, no Android, ou o AirPort Utility, no iPhone (iOS), para encontrar o canal menos utilizado nas suas redondezas. Em seguida, acesse as configurações do roteador e faça o ajuste.

Cabe ressaltar que o procedimento varia de dispositivo para dispositivo, sendo importante conferir o manual do roteador antes de fazer o ajuste. Portanto, caso necessário, procure a ajuda de um técnico ou acione o suporte da operadora.

Roteador Wi-Fi é responsável por disponibilizar conexão sem fio para os dispositivos — Foto: Rafael Leite/TechTudo

5. Limpe a memória cache do navegador

O cache é um elemento importante para agilizar o carregamento de páginas na web. Acontece que nem sempre esse elemento, de fato, ajuda – especialmente quando está ocupando muito espaço do celular. Por isso, é importante limpar os arquivos temporários do navegador periodicamente para evitar problemas ao carregar os sites e casos de lentidão.

O procedimento varia de celular para celular e de navegador para navegador. No Chrome para Android, é preciso realizar os seguintes passos:

Toque sobre o ícone de três pontinhos no canto superior direito; Selecione a opção “Histórico” e vá em “Limpar dados de navegação”; Escolha o intervalo de tempo desejado e marque a opção “Imagens e arquivos armazenados em cache”; Conclua em “Limpar dados”.

Limpar cache: Chrome permite fazer limpeza de forma fácil no celular Android — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

No iPhone, o procedimento para limpar o cache do Safari é um pouco diferente:

Acesse os “Ajustes” do iPhone e vá em “Safari”; Escolha a opção “Limpar Histórico e Dados dos Sites”; Confirme a limpeza em “Limpar Tudo”.

Procedimento para apagar cache do Safari no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

6. Resete as configurações de rede do celular

Se nenhum dos procedimentos acima surtir efeito, você pode tentar restaurar as definições de rede do celular. Ao utilizar esse mecanismo, o smartphone apaga todos os ajustes de conexão do smartphone, inclusive as redes Wi-Fi salvas. Dessa forma, espera-se que, em caso de algum problema, tudo volte a funcionar normalmente após o procedimento.

O passo a passo varia de celular para celular. No iPhone, é preciso realizar o seguinte procedimento:

Acesse os “Ajustes” do iOS; Vá em “Geral”; Escolha a opção “Transferir ou Redefinir o iPhone”; Toque em “Redefinir”; Selecione a opção “Redefinir Ajustes de Rede”; Digite a sua senha.

Opção para redefinir ajustes de rede em destaque no iPhone — Foto: Reprodução/Gabriella Fiszman

Já no Android, o processo depende da fabricante. Confira abaixo como restaurar as definições de rede em celulares da Samsung.

Acesse as configurações do sistema; Vá em “Gerenciamento geral”; Toque em “Restaurar”; Escolha a opção “Redefinir as configurações de rede”; Aperte o botão “Redefinir configurações”; Digite a sua senha.

7. Troque de celular

Apesar de a maioria dos roteadores da atualidade suportar redes de 5 GHz, a máxima não é verdadeira para os celulares. Alguns modelos ainda são vendidos sem o suporte aos padrões mais recentes do Wi-Fi, especialmente os smartphones de entrada, com preço mais acessível. Assim, o aparelho fica limitado às conexões de 2,4 GHz, que têm uma largura de banda menor.

No geral, todos os iPhones mais recentes, lançados próximos a 2023, têm suporte às duas frequências. O mesmo é válido para os celulares Android mais avançados, como o Galaxy S23, Motorola Edge 30 Ultra e afins. Mas, para ter certeza, confira a ficha técnica do telefone no site da fabricante e verifique as informações sobre Wi-Fi.