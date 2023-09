Wonderlust: evento da Apple ‘antecipa’ recursos do iPhone 15; veja rumores

O iPhone 15 vai ser apresentado oficialmente para o público no próximo dia 12 de setembro . A data escolhida pela Apple foi divulgada na última terça-feira (29), quando a gigante da tecnologia disparou convites revelando o evento “Wonderlust” para jornalistas. Detalhes presentes no invite chamaram a atenção de curiosos, e uma análise feita pelo portal CNET “desvendou” algumas possíveis novidades que podem chegar com os novos modelos de última geração da Apple.

Por enquanto, as “pistas” presentes no convite que foram interpretadas pelo portal se tratam apenas de rumores, uma vez que ainda não foram confirmadas pela maçã. A seguir, confira algumas delas e entenda as conexões feitas pelo portal.

iPhone 15: convites para o evento "Wonderlust" podem dar pistas de novidades esperadas para o novo smartphone; confira — Foto: Reprodução/TechTudo

O convite

O nome do evento escolhido para apresentar os novos smartphones da companhia foi “Wonderlust” — uma brincadeira com a palavra “wanderlust”, que pode ser traduzida como “desejo de caminhar” ou “desejo de viajar”. De acordo com a CNET, essa é uma pista sobre algumas das funções que podem ter sido desenvolvidas pela companhia para a próxima geração de celulares. A expectativa é de que elas tenham a ver com a temática de viagens.

Wonderlust: evento da Apple para apresentar o iPhone 15 acontece no dia 12 de setembro — Foto: Reprodução/Apple

O design escolhido pela Apple também chama atenção: no invite, é possível ver a logo da maçã sendo formada por partículas, que se afastam aos poucos pela ação do vento ou por alguma força magnética. De acordo com o portal, esse pode ser um indicativo de um “elemento atmosférico” nos celulares da companhia, que pode ter relação com os recursos de comunicação via satélite e novas funções de segurança, por exemplo.

Melhorias na função de comunicação via satélite

O recurso de comunicação via satélite foi anunciado pela Apple em outubro de 2022, pouco depois do lançamento do iPhone 14. Para esse ano, como destaca o portal CNET, a expectativa é que a gigante da tecnologia anuncie novidades para a ferramenta, como a possibilidade de fazer ligações usando o recurso, por exemplo.

SOS via Satélite é um recurso presente no iPhone 14 e variantes — Foto: Reprodução/iPhone 14

Atualmente, usuários podem usar a função para enviar mensagens de socorro durante uma situação de emergência em regiões que não tenham sinal de telefonia. No entanto, é possível que a Apple aprimore a ferramenta e permita que usuários utilizem a conexão via satélite para enviar mensagens no iMessage e fazer ligações limitadas de áudio.

Carregamento sem fio mais rápido

iPhone 12 e iPhone 12 Pro Max com a Bateria MagSafe — Foto: Divulgação/Apple

De acordo o portal, também é possível que o design da logo e o efeito de partícula da maçã do convite faça uma referência ao MagSafe. Isso poderia indicar melhorias no carregamento sem fio, por exemplo, como a possibilidade de um carregamento mais rápido.

Além disso, também é possível que a funcionalidade seja explorada de outras maneiras, o que poderia incluir maior compatibilidade com outras ferramentas da companhia. Nesse sentido, a Apple poderia explorar o uso do MagSafe para criar um dock que poderia facilitar a conexão do iPhone com a TV via AirPlay, por exemplo.

Novas maneiras de compartilhar contatos e documentos sem fio

Uma outra funcionalidade que pode ser explorada pela Apple no iPhone 15 pode ser o compartilhamento de conteúdos sem fio. Para o iOS 17, a gigante da tecnologia anunciou o NameDrop, um recurso que vai permitir compartilhar os contatos salvos no celular de forma simples e prática, aproximando dois iPhones.

Seguindo nessa linha, é possível que o recurso seja aprimorado ainda mais, permitindo que usuários compartilhem áudios e vídeos entre seus iPhones sem, necessariamente, estar em uma chamada pelo FaceTime. A função poderia ser útil para sincronizar mais de dois iPhones para ouvir músicas e criar uma espécie de “som surround”, por exemplo.

Visual Look Up aprimorado

Outra expectativa para o lançamento do iPhone 15 é que a gigante da tecnologia apresente melhorias para o recurso Visual Look Up. Atualmente, a função permite que usuários naveguem por sua galeria de fotos e utilizem a ferramenta para descobrir pontos turísticos, tipos de plantas e até raças de animais de estimação.

No entanto, a expectativa é que seja possível utilizar a funcionalidade em tempo real. Assim, ela poderia retornar resultados quando o usuário apontasse a câmera diretamente para o objeto, de forma similar ao funcionamento do Google Lens. Dessa forma, seria possível, por exemplo, apontar a câmera do iPhone para um restaurante para conferir o menu e o horário de funcionamento do estabelecimento, por exemplo, ou, então, apontar a câmera para o vestido de uma amiga e checar opções de lugares que vendem roupas semelhantes.

Novos recursos de segurança

De acordo com a CNET, é possível que recursos como a detecção de acidentes sejam aprimorados no iPhone 15 e possam oferecer mais informações sobre o estado de saúde de um usuário quando um acidente for identificado.

Detecção de acidentes no iPhone (iOS) e Apple Watch — Foto: Reprodução/Apple

Caso um usuário esteja usando um Apple Watch no momento do acidente, por exemplo, dados como as taxas de batimentos cardíacos e de oxigênio no sangue poderiam ser enviadas aos serviços de emergência para que os paramédicos pudessem verificar rapidamente o estado de saúde dele.

Com informações de CNET e Apple

