Zendaya além de Euphoria: conheça 10 filmes e séries com a atriz

Atualmente com 27 anos, Zendaya já fez trabalhos de peso no cinema e na TV. Além de Challengers, seu novo longa-metragem que deve chegar aos cinemas em 2024, a artista também já esteve em títulos como Euphoria, série original do HBO, e na franquia Homem-Aranha. Confira, a seguir, a lista que o TechTudo preparou com filmes e séries imperdíveis da atriz.

🎬 Beyoncé, Gaga e mais: conheça 10 filmes protagonizados por artistas pop

🔔 Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa traz Zendaya no papel de MJ, colega de classe e namorada de Peter Parker — Foto: Reprodução/Facebook Homem-Aranha

📝 Por que o vídeo trava na hora de assistir streaming? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Euphoria

Série de drama criada por Sam Levinson (The Idol), Euphoria é uma produção original do HBO lançada em 2019. Protagonizada por Zendaya em um dos papéis mais importantes de sua carreira, a produção conta a história de um grupo de estudantes do Ensino Médio que precisa lidar com problemas relacionados a drogas, sexo, redes sociais e identidade.

Responsável pelos dois Emmys da carreira da atriz, o seriado gerou polêmicas devido a sua temática, mas foi amplamente aclamado, alcançando 88% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,3 no IMDb. Co-estrelado por nomes como Barbie Ferreira (Unpregnant) e Angus Cloud (North Hollywood), ele pode ser assistido no HBO Max.

Por Euphoria (HBO Max), Zendaya ganhou o Emmy de Melhor Atriz em 2020, aos 24 anos, e em 2022, aos 26 anos — Foto: Reprodução/IMDb

Duna

Longa de sci-fi baseado no livro de mesmo nome, Duna é uma produção de 2021 dirigida por Denis Villeneuve (A Chegada). Responsável por adaptar a obra literária, o título se passa em um futuro distópico onde existe um império intergalático. O duque do clã mais poderoso do universo se torna alvo de uma traição, após começar a administrar um planeta desértico que é fonte de uma rara especiaria.

Estrelado por Zendaya, Timothée Chalamet (Me Chame Pelo Seu Nome), Oscar Issac (Operação Fronteira) e Rebecca Ferguson (Silo), o filme foi vencedor de seis categorias do Oscar e ganhará uma sequência em março de 2024. Disponível no Amazon Prime Video, HBO Max e Oi Play, o longa tem 83% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,0 no IMDb.

Em Duna (Amazon Prime Video, HBO Max e Oi Play), Zendaya interpreta Chani, uma fremen que se torna interesse amoroso do protagonista — Foto: Reprodução/IMDb

Malcolm & Marie

Produção original da Netflix, Malcom & Marie é um filme em preto e branco de 2021, escrito e dirigido por Sam Levinson. Estrelado por Zendaya e John David Washington (Tenet), o título acompanha as brigas e reflexões vividas por um casal - ele é um diretor em ascensão e ela uma jovem atriz que parou de atuar --, ao longo de uma noite.

Gravado em meio a pandemia do Covid-19, o filme rendeu a Zendaya indicações ao Critics' Choice Movie Awards e ao Black Reel Awards de Melhor Atriz. Recebido com críticas mistas, Malcom & Marie teve 57% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 6,6 do público no IMDb.

Malcolm & Marie (Netflix) é um filme preto e branco rodado em 35mm — Foto: Reprodução/IMDb

O Rei do Show

Drama musical e biográfico de 2017, O Rei do Show é um filme dirigido por Michael Gracey (P!nk - Tudo que Aprendi Até Agora). Protagonizado por Hugh Jackman (Logan), ele mostra a criação da Barnum & Bailey Circus, uma companhia itinerante nascida da imaginação de um mágico de origem humilde e de sua trupe de estrelas freaks.

Disponível no catálogo do Disney+, o elenco principal ainda conta com Zendaya, Zac Efron (17 Outra Vez) e Michelle Williams (Namorados para Sempre) em seu elenco. Vencedor do Globo de Ouro de Melhor Canção Original por This Is Me, de Keala Settle, o longa tem 56% de aprovação da mídia especializada no Rotten Tomatoes e nota 7,5 dos fãs no IMDb.

Em O Rei do Show (Disney+), Zendaya interpreta a trapezista Anne Wheeler — Foto: Reprodução/IMDb

No Ritmo

Primeiro trabalho de Zendaya na TV, No Ritmo é uma sitcom original do Disney Channel criada por Chris Thompson (Bosom Buddies). Na série adolescente, Zendaya e Bella Thorne dão vida a duas melhores amigas, que entram para o casting de dançarinos do programa Shake It Up, e vivem grandes aventuras nos bastidores do show.

Com Davis Cleveland (Rufus) e Roshon Fegan (Camp Rock), a série possui três temporadas, transmitidas entre 2010 e 2014. Na época, Zendaya chegou a lançar algumas músicas do programa em versão solo e em dueto com Bella Thorne, alcançando bastante repercussão. Disponível no catálogo do Disney+, No Ritmo tem nota 4,9 dos fãs no IMDb.

No Ritmo (Disney+) teve ao todo 75 episódios, distribuídos em três temporadas — Foto: Reprodução/IMDb

Agente K.C.

Criada por Corinne Marshall (Truth & Iliza), Agente K.C. é uma série do Disney Channel. Estrelada por Zendaya, ela esteve no ar de 2015 até 2018, quando a atriz saiu oficialmente do canal infantojuvenil. Na trama, Zendaya é uma estudante prodígio em matemática, que descobre que seus pais são espiões disfarçados e é recrutada para se juntar a sua equipe.

Com Tammy Townsend (Average Joe) e Veronica Dunne (Uma Segunda Chance) em seu elenco, a produção teve ao todo três temporadas. Disponível no Disney+, ela rendeu a Zendaya um Kids' Choice Awards e, no geral, foi bem recebida pelo público, que a avaliou com nota 6,4 no IMDb, onde foi chamada de “um divertido programa familiar”.

Agente K.C. (Disney+) é uma sitcom do Disney Channel que mostra as aventuras de uma família de espiões — Foto: Reprodução/IMDb

Homem-Aranha: De Volta ao Lar

Baseado no super-herói homônimo dos quadrinhos, Homem-Aranha: De Volta ao Lar é o primeiro filme da saga protagonizada por Tom Holland (Uncharted: Fora do Mapa). Parte do Universo Cinematográfico da Marvel, o título mostra a volta à rotina do personagem, após ajudar o Homem de Ferro durante os acontecimentos do filme Capitão América: Guerra Civil, e suas perigosas tentativas de provar que é um valioso herói.

Título de 2017, ele tem direção de Jon Watts (Clown) e um elenco que, além de Zendaya, inclui Michael Keaton (Birdman) e Jon Favreau (Chef). Disponível na Netflix e Claro TV+, o longa foi um sucesso comercial, arrecadando mais de US$ 880 milhões e alcançando 92% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além da nota 7,4 dos fãs no IMDb.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar (Netflix e Claro TV+) é o décimo sexto filme do Universo Cinematográfico da Marvel — Foto: Reprodução/IMDb

Homem-Aranha: Longe de Casa

Segundo filme da saga do herói, Homem-Aranha: Longe de Casa é um longa de 2019 dirigido novamente por Jon Watts. Na trama, durante uma viagem escolar pela Europa, Peter Parker é recrutado por Nick Fury para deter perigosos monstros. Como reforço, ele recebe a ajuda do herói Mysterio, enquanto tenta lidar com uma poderosa ferramenta deixada por Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Outro sucesso comercial, o filme arrecadou em torno de US$ 1,132 bilhão, e adicionou nomes ao seu elenco como Samuel L. Jackson (Django Livre) e Jake Gyllenhaal (O Segredo de Brokeback Mountain). Disponível no Disney+, Lionsgate+ e Claro TV+, o título tem 90% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,4 no IMDb.

Em Homem-Aranha: Longe de Casa (Disney+, Lionagste+ e Claro Tv+) se inicia o romance de Peter Parker e MJ — Foto: Reprodução/IMDb

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Terceira parte da franquia do herói, Homem-Aranha: Sem Volta para Casa é uma produção de 2021 dirigida por Jon Watts. No filme, sem conseguir lidar com sua identidade exposta, Peter pede ajuda ao Doutor Estranho para que todos esqueçam da revelação. O feitiço, porém, sai de controle e uma fenda no multiverso traz vilões de outras dimensões.

Contando com Benedict Cumberbatch (A Maravilhosa História de Henry Sugar), além de outras participações especiais, o longa foi o filme mais visto de 2021, chegando a faturar US$ 1,922 bilhão nas bilheterias mundiais. Disponível no HBO Max, Claro TV+ e Oi Play, Sem Volta Para Casa conseguiu 93% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 8,2 do público no IMDb.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021) está entre os dez filmes mais vistos da história do cinema — Foto: Reprodução/IMDb

Challengers

Comédia dramática, Challengers é um filme de Luca Guadagnino (Suspiria). Adiado para abril de 2024, devido a greve de roteiristas e atores de Hollywood, ele gira em torno de uma treinadora de tênis, que após uma série de derrotas decide inscrever seu aluno - que também é seu marido - em um evento onde enfrentará seu antigo namorado.

Além de Zendaya, o filme é co-estrelado por Josh O'Connor (The Crown) e Mike Faist (Amor, Sublime Amor), e escrito por Justin Kuritzkes. Distribuído pela MGM, após sair dos cinemas ele deve ficar disponível no Amazon Prime Video, como aconteceu na França, onde o filme não passou nas telonas e já foi lançado diretamente no streaming.

Challengers, novo filme protagonizado por Zendaya, deve chegar aos cinemas brasileiros em abril de 2024 — Foto: Reprodução/IMDB

Assista: saiba tudo sobre o Amazon Prime Video