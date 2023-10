10 filmes de terror mais assustadores de 2023 disponíveis para ver online

2023 está sendo um bom ano para os filmes de terror até agora. Além das histórias originais terem chamado a atenção do público, fazendo bonito nos cinemas e nos serviços de streaming, grandes franquias lançaram continuações arrepiantes, que engrandeceram suas sagas e quebraram recordes. São exemplos títulos como O Exorcista do Papa, baseado em uma história real, até produções como Pearl, segundo filme da franquia X, estrelado por Mia Goth (Suspiria).

Para ficar por dentro dos principais lançamentos do gênero, o TechTudo preparou uma lista com os 10 filmes de terror mais assustadores de 2023 até agora, disponíveis sob demanda ou para aluguel em plataformas de streaming. Confira, abaixo, a lista completa, que traz sinopse, elenco e a repercussão que essas histórias tiveram entre a crítica e o público.

M3GAN (Telecine e Claro TV+) segue os passos de uma boneca movida por IA; filme tem produção de Jason Blum e James Wan — Foto: Reprodução/IMDb

Sobrenatural - A Porta Vermelha

Estreia de Patrick Wilson como diretor, a obra é o quinto filme da franquia Sobrenatural. A trama, ambientada nove anos após os eventos inicias da história mostra Dalton (Ty Simpkins) ainda lidando com as consequências de seu coma. Embora tenha tido suas memórias apagadas, o rapaz se tornou um jovem problemático e, agora, a caminho da universidade, volta a ser assombrado por seus antigos demônios.

Com Patrick Wilson (Invocação do Mal) e Rose Byrne (Vizinhos), que retornaram para seu antigos papéis, o filme arrecadou US$ 188,5 milhões, se tornando a maior bilheteria da franquia. Disponível no Claro TV+, o longa alcançou apenas 38% de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes e nota 5,5 do público no IMDb.

Sobrenatural - A Porta Vermelha (Claro TV+) é o quinto filme da franquia Sobrenatural em ordem de lançamento e o terceiro em ordem cronológica — Foto: Reprodução/IMDb

M3GAN

Mistura de terror e ficção científica, M3GAN é um filme dirigido por Gerard Johnstone (Housebound). Sucesso comercial, que já tem uma sequência garantida para 2025, o filme conta a história de uma boneca movida por inteligência artificial. Criada por uma roboticista que a coloca para interagir com a sua sobrinha, a boneca vai aos poucos adquirindo consciência e transformando em alvo tudo o que considera uma ameaça para a criança.

Escrito por Akela Cooper (Maligno), o filme tem Allison Williams (Corra!) e Violet McGraw (A Maldição da Residência Hill) como protagonistas. Disponível no Telecine (via Globoplay) e Claro TV+, o longa foi um sucesso de crítica e público, alcançando 93% (selo “fresco”) de aprovação dos especialistas no Rotten Tomatoes e nota 6,4 dos fãs no IMDb.

M3GAN (Telecine e Claro TV+) ganhou a estatueta de Melhor Terror no 6º Hollywood Critics Association Midseason Film Awards — Foto: Reprodução/IMDb

Ninguém Vai te Salvar

Escrito, dirigido e produzido por Brian Duffield (Espontânea), Ninguém Vai te Salvar é um filme de terror e ficção científica. Na trama, uma jovem mora isolada em uma casa onde tenta lidar com suas crises de ansiedade e as perdas que teve em sua vida. Certa noite, seu lar é invadido por extraterrestres e a garota se vê presa em uma caçada, que traz à tona todos seus traumas e medos.

Estrelado por Kaitlyn Dever (Inacreditável), o filme foi considerado bastante incomum, a começar por quase não contar com diálogos. Disponível no Star+, o título conquistou 82% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,4 dos fãs no IMDb.

Ninguém Vai te Salvar (Star+) foi elogiado por Stephen King e Guillermo del Toro nas redes sociais — Foto: Reprodução/IMDb

Batem à Porta

Escrito e dirigido por M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido), Batem à Porta é um filme de terror psicológico, baseado em um romance escrito por Paul G. Tremblay. Em sua trama, uma família que descansa em uma cabana remota é ameaçada e mantida como refém por quatro indívíduos. Embora deixem claro que não querem machucá-los, os invasores contam que tiveram uma visão para evitar o apocalipse e que uma difícil decisão precisa ser tomada pelos familiares.

Filmado com lentes dos anos 90 para trazer um ar nostálgico dos thrillers da década, o filme é protagonizado por Dave Bautista (Guardiões da Galáxia), Jonathan Groff (Mindhunter) e Rupert Grint (Harry Potter). Disponível no Telecine (via Globoplay), o longa tem 67% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,1 do público no IMDb.

Batem à Porta (Telecine) é baseado no romance de terror A Cabana no Fim do Mundo, escrito por Paul Tremblay — Foto: Reprodução/IMDb

Huesera

Terror sobrenatural mexico-peruano, Huesera é um filme dirigido por Michelle Garza Cervera (México Bárbaro II). Exibido no Festival de Cinema de Tribeca em fevereiro deste ano, o título gira em torno de uma mulher muito feliz por engravidar de seu primeiro filho. Mas a alegria logo se transforma em desespero quando ela passa a ter visões perturbadoras e descobre estar amaldiçoada por um espírito maligno.

Estrelado por Natalia Solián (Red Shoes) e com Alfonso Dosal (3 Idiotas) no elenco, o longa foi destaque em inúmeros festivais dos EUA e Europa. Disponível no Amazon Prime Video, o filme conquistou 97% (selo “fresco”) de aprovação da crítica especializada no Rotten Tomatoes e nota 6,1 do público no IMDb.

Huesera (Amazon Prime Video) é um longa-metragem de terror sobrenatural — Foto: Reprodução/IMDb

A Morte do Demônio: A Ascensão

Quinta produção da franquia Evil Dead, A Morte do Demônio: A Ascensão é um filme de terror sobrenatural escrito e dirigido por Lee Cronin (El Bosque Maldito). Na trama slasher, uma jovem vai até Los Angeles visitar sua irmã mais velha e seus três filhos. Enquanto busca uma reaproximação com a primogênita, ela e o restante da família são afetados por uma força demoníada, despertada das páginas de um antigo livro.

Protagonizado por Lily Sullivan (A Garota dos Seus Sonhos) e Alyssa Sutherland (O Nevoeiro), o título se tornou a maior bilheteria de toda a franquia, arrecadando globalmente US$ 146,7 milhões. Disponível no HBO Max e Claro TV+, o filme alcançou 84% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,6 do público no IMDb.

A Morte do Demônio: A Ascensão (HBO Max/Claro TV+) faz parte da franquia Evil Dead, mas não é necessário ver nenhum outro filme da saga para assistí-lo — Foto: Reprodução/IMDb

Pânico 6

O sexto filme da série Pânico, uma continuação do reboot da franquia lançado em 2022, é dirigido por Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, que retomam a dobradinha feita anteriormente. O filme acompanha um grupo de amigos que, após sobreviverem ao massacre do Ghostface na cidade de Woodsboro, se muda para New York em busca de sossego. No entanto, o clima de paz dura pouco, já que o mascarado os segue até a cidade grande, aparecendo em todos os lugares que eles frequentam.

Escrito por James Vanderbilt e Guy Busick, também repsonsáveis pelo roteiro de Pânico 5, o filme é estrelado por Jenna Ortega (Wandinha), Melissa Barrera (Respira Fundo) e Courteney Cox (Friends). Disponível no Telecine (via Globoplay), Paramount+ e Claro TV+, o título tem 76% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,5 do público no IMDb.

Pânico 6 (Telecine e Claro TV+) arrecadou US$ 168.9 milhões em bilheteria mundial e já teve uma sequência confirmada, ainda sem data de estreia — Foto: Reprodução/IMDb

O Exorcista do Papa

Terror sobrenatural, O Exorcista do Papa é uma produção baseada em dois livros de memórias escritos pelo padre Gabriele Amorth, Chefe Exorcista do Vaticano. Com direção de Julius Avery (Samaritano), o filme mostra o caso de possessão de um garoto na Espanha e a tentativa do padre Amorth em ajudá-lo. Enquanto realiza sessões de exorcismo e tenta investigar o que aconteceu, o padre descobre a existência de uma conspiração secular que o próprio Vaticano tentou manter no esquecimento.

Protagonizado por Russell Crowe (Gladiador) e com elenco formado por Daniel Zovatto (Penny Dreadful: Cidade dos Anjos), Alex Essoe (Destruidora de Lares) e Franco Nero (Django), o filme ganhará uma sequência, ainda em desenvolvimento. Disponível no HBO Max, Claro TV+ e Oi Play, o longa tem 48% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,1 do público no IMDb.

O Exorcista do Papa (HBO Max, Claro TV+ e Oi Play) é baseado nos livros de memórias An Exorcist Tells His Stor e An Exorcist: More Stories do padre Gabriele Amorth — Foto: Reprodução/IMDb

Piscina Infinita

Escrito e dirigido por Brandon Cronenberg (Possessor), Piscina Infinita é um filme que mistura terror e ficção científica em sua narrativa. Lançado no Festival de Cinema de Sundance, o título conta a história de um casal, ele um romancista e ela uma milionária, em viagem por um resort de luxo. Impactados pela chegada de uma fã do escritor, eles decidem passear nos arredores do local, embora tenham sido alertados pela companhia de viagem de que isso é expressamente proibido aos turistas.

Estrelado por Alexander Skarsgård (A Lenda de Tarzan), Mia Goth e Cleopatra Coleman (Sombra Lunar), o filme foi distribuído pela Elevation Pictures. Disponível para aluguel no Amazon Prime Video (R$ 14,90), Apple TV+(R$ 14,90) e Google Play (R$ 14,90), o longa alcançou 86% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 6,1 do público no IMDb.

Piscina Infinita (aluguel Amazon Prime Prime Video, Apple TV e Google Play) teve a maior parte das suas filmagens realizada na Croácia — Foto: Reprodução/IMDb

Pearl

Lançado no Brasil em 2023, Pearl é o prequel do longa X - A Marca da Morte e o segundo filme da trilogia X. Estrelada por Mia Goth, a produção gira em torno de uma jovem que, em plena Primeira Guerra Mundial, vive uma vida opressora e enclausurada na fazenda de sua família. Obcecada em se tornar famosa e desfrutar de uma vida glamourosa, ela começa a enlouquecer e ter desejos assassinos.

Ti West (A Casa do Demônio) dirige e co-escreve o roteiro ao lado de Mia Goth. A produção da A24, que foi apresentada no Festival de Cinema de Veneza, está disponível no Telecine (via Globoplay) e Claro TV+. Tão bem recebido quanto seu antecessor, o longa conquistou 93% (selo “fresco”) de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e nota 7,0 do público no IMDb.

Pearl (Telecine e Claro TV+) ganhará uma sequência chamada MaXXXine, ainda em desenvolvimento — Foto: Divulgação/A24

