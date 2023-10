10 jogos de terror que vão te fazer pular da cadeira no Halloween

O Halloween é a famosa data conhecida como “Dia das Bruxas”, comemorado no dia 31 de outubro. No mundo dos games, diversos títulos com temática de terror e sobrevivência são boas dicas para aproveitar a ocasião, seja para passar por momentos de sustos e pavor ou simplesmente para aproveitar algumas das melhores experiências da atualidade.

Resident Evil 4 Remake, Dead Space Remake, Alan Wake 2, Until Dawn e Outlast Trials são alguns dos jogos mais indicados, mas há ainda outros famosos e um pouco mais antigos que também são recomendados. Por isso, o TechTudo reuniu alguns outros games que certamente vão te aterrorizar nesta data. Confira:

Resident Evil 4 Remake é um dos jogos de terror indicados para o Halloween — Foto: Divulgação/Capcom

The Outlast Trials é uma versão da famosa série Outlast, mas em uma versão multiplayer para até quatro pessoas. Lançado apenas para PC, o jogo é inspirado nos filmes da saga Jogos Mortais. Por isso, os usuários precisam sobreviver a uma série de provas e testes que vão levar sua sanidade ao limite.

Há cenas perturbadoras de dor e sofrimento e é possível encarar várias ameaças dentro do complexo de testes da aventura. The Outlast Trials é em primeira pessoa e traz toda a atmosfera de medo que fez fama dentro da franquia, além de novas interpretações e gráficos atualizados para 2023.

The Outlast Trials leva a série de terror em uma nova direção com foco em multiplayer para até 4 pessoas — Foto: Reprodução/Steam

2. Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake é o retorno de um dos títulos mais queridos de toda a série da Capcom. O jogo traz de volta o protagonista Leon S. Kennedy em uma missão de resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, sendo necessário se aventurar num local desconhecido em um povoado misterioso.

O título teve sua jogabilidade modificada e está bem mais ágil, mas o terror continua no mesmo nível. Leon tem contato com grandes doses de violência, novos tipos de infectados e monstruosidades que surgem em seu caminho. Resident Evil 4 Remake foi lançado para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One e PC.

Resident Evil 4 Remake oferece uma boa campanha de ação com várias horas para o jogador investir — Foto: Reprodução/Capcom

Dead Space Remake também é outro game de 2023 que refaz o jogo original, conhecido por ser um dos mais assustadores do gênero de terror. A franquia é muito conhecida pela forte aposta no “body horror”, um tipo de horror inspirado por deformidades dos corpos dos monstros. Cada criatura é mais bizarra do que a outra e elas costumam surgir do nada para atacar o protagonista Isaac, cujo objetivo é fugir de uma estação espacial dominada por bizarrices. O game da Electronic Arts foi lançado para PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Dead Space Remake é obra máxima do horror e traz criaturas horripilantes — Foto: Divulgação/EA

4. Alan Wake 2

Alan Wake 2 é uma das dicas mais recentes da lista. O protagonista que dá nome ao título retorna e agora precisa lidar com alguns assassinatos ritualísticos que acontecem na cidade de Bright Falls, envolvendo até mesmo o FBI. Alan precisa desvendar mistérios e lidar com monstros, tudo isso enquanto ajuda as autoridades a resolver o caso.

Muito próximo dos clássicos Silent Hill, Alan Wake 2 aposta na escuridão e mistério para contar sua história, além de apavorar os mais desavisados. Este certamente é um jogo de terror em toda a sua glória, disponível para PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

Alan Wake 2 traz mais mistérios e uma narrativa com dois protagonistas — Foto: Reprodução/Remedy Entertainment

5. Until Dawn

Until Dawn foi um game exclusivo do PS4 que se inspirou em filmes “slasher”, um dos subgêneros do terror. O Slasher é conhecido assim por trazer histórias que envolvem, normalmente, adolescentes contra um assassino – que usa algum tipo de arma branca, como facas e machados.

Aqui, o game presta homenagem a este tipo de narrativa com um grupo de jovens ilhados em uma cabana nas montanhas, lidando com ameaças sobrenaturais e outros perigos entre si. Until Dawn também traz a presença de várias estrelas de Hollywood, como Rami Malek, Hayden Panettiere e Brett Dalton.

Until Dawn é um game de terro que acompanha um grupo de jovens contra ameaças assustadoras — Foto: Divulgação/Sony

Phasmophobia é um jogo de horror cooperativo para PC. Os jogadores, em grupos de até quatro participantes, se aventuram em residências e locais assombrados, onde é necessário desvendar quem são os espíritos presentes e livrar o local da ameaça deles. É outro game que aposta bastante em ambientes repletos de escuridão e sustos sonoros, além de aparições que surgem ao longo do gameplay. Phasmophobia ficou popular graças a streamers que jogavam ao vivo, além de seu forte apelo para o multiplayer.

Phasmophobia conta com um multiplayer para amigos se assustarem juntos — Foto: Reprodução/Steam

7. Pacify

Pacify é mais um jogo de terror para PC que aposta forte no multiplayer cooperativo. A história se desenvolve com base de rumores de que uma casa à venda é assombrada por espíritos. O corretor contrata a equipe de até três jogadores para investigar e livrar o imóvel dos malignos fantasmas, porém criaturas de todos os tipos surgem enquanto os participantes fazem seu trabalho. Além disso, é possível disputar contra seus amigos, ganhando a partida quem livrar a casa primeiro.

Pacify tem multiplayer em casa assombrada e rende ótimos sustos em multiplayer — Foto: Reprodução/Steam

Slender: The Arrival é um jogo antigo (2013), mas que ainda conta com muitos fãs. O game foi o responsável por popularizar a lenda do Slender, uma misteriosa criatura de porte gigantesco e braços largos que usava um terno. O personagem era conhecido por aparecer à noite em florestas, além de fazer vítimas de forma rápida e violenta. É um game simples, mas que funciona com base em sustos repentinos e momentos realmente aterradores, graças à figura ameaçadora do personagem central.

Slender: The Arrival aumentou a lenda do horror — Foto: Reprodução/Steram

Dead by Daylight é um dos games de horror multiplayer com a maior quantidade de players ainda em funcionamento. O título coloca times de jogadores contra outro usuário, que controla um monstro mortal. Por mais que seja um título online, o medo é constante, já que o assassino persegue todos os sobreviventes pelo mapa.

Barulhos, cenas grotescas e outros elementos contribuem para a atmosfera do jogo. Além disso, Dead by Daylight conta com a participação de vários monstros famosos de filmes de terror, como Alien, Pânico e outros. O game está disponível em diversas plataformas, incluindo PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Em Dead by Daylight jogadores tentam sobreviver a um assassino sobrenatural controlado por um dos participantes enquanto procuram uma forma de escapar — Foto: Reprodução/Steam

10. Carrion

Carrion é um jogo de horror diferente, já que os usuários controlam o próprio monstro - uma massa sem forma e feita de carne, capaz de devorar todos os seres vivos que vê pela frente. O game aposta forte em momentos de violência extrema, apesar de apresentar gráficos simples em 2D, no estilo “pixel art”. Este jogo é um dos grandes exemplos de que é possível fazer cenas marcantes com propostas de menor escopo. Carrion é um título de PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Carrion te coloca no papel de vilão — Foto: Divulgação/Devolver

Com informações de GameSpot

