10 melhores filmes de comédia romântica que valem a pena assistir

1. Amizade colorida (2011)

Com notas de 69% no tomatômetro do Rotten Tomatoes e 6,5 no IMDb, Amizade Colorida (2011) conta com dois grandes nomes como protagonistas. Dos palcos para o cinema, Justin Timberlake (O Preço do Amanhã) interpreta o principal Dylan Harper. Já Mila Kunis, atriz de De Volta Aos Anos 70 (1998-2006) atua como a personagem Jamie. A obra pode ser assistida na Netflix, HBO Max e Amazon Prime Video.

Jamie e Dylan são amigos que estão cansados de relacionamentos frustrados e falta de vida sexual estável. Conversando, os dois decidem que vão começar a se relacionar sexualmente para suprir a suas necessidades e não vão mais buscar por romances. O trato é que o envolvimento deles se limite a noites de diversão, mas em meio a carícias e aproximação, os dois ficam mais próximos do que gostariam inicialmente.

2. Uma Linda Mulher (1990)

O filme sucesso dos anos 90 pode ser visto no streaming Star+. Além de sucesso nas paradas musicais com “Pretty Woman”, o filme também foi indicado ao Oscar de Melhor Atriz e vários Globos de Ouro. Nos papéis principais, Julia Roberts (Extraordinário) como Vivian e Richard Gere (Sempre ao Seu Lado) como Edward. No Rotten Tomatoes, o filme atinge apenas 64% de aprovação; enquanto no IMDb, 7,1 de 10.

Edward Lewis, um homem rico e solitário, contrata a prostituta Vivian Ward para ela se transformar em uma mulher elegante de alta sociedade e o acompanhar em compromissos sociais por uma semana. Edward e Vivian se apaixonam, mas viver em mundo diferentes faz com que o preconceito dos amigos do magnata contra a profissão da mulher coloque o amor dos dois em risco.

3. Questão de tempo (2013)

Questão de tempo (2013) pode ser encontrado para assistir nos serviços de streaming do Amazon Prime Video e Telecine. A obra tem Domhnall Gleeson (Harry Potter e as Relíquias da Morte Parte 1), no personagem principal de Tim, e Rachel McAdams (Meninas Malvadas) no papel do seu par romântico Mary. Nos sites de repercussão, recebe 70% de aprovação no tomatômetro do Rotten Tomatoes e 7,8 no IMDb.

Ao completar 21 anos, o pai de Tim conta para ele que os homens da família podem viajar no tempo. Ele utiliza da habilidade para encontrar uma namorada e todas as vezes que uma situação fica constrangedora com uma garota, volta no tempo para refazer os momentos. Assim, consegue conquistar Mary, eles se casam e têm filhos. Ao longo das suas viagens no tempo, ele descobre que mudanças podem interferir no seu presente.

4. Como Eu Era Antes de Você (2016)

A produção de 2016, assim como outras da lista, é inspirada no livro de mesmo nome. O elenco é de renome no mundo das sagas e séries: enquanto a protagonista Lou é interpretada por Emilia Clarke (Game of Thrones), seu parceiro romântico Will fica a cargo de Sam Claflin (Jogos Vorazes). Ainda, Matthew Lewis (Harry Potter) integra o elenco como Patrick, que inicia o filme namorando a protagonista. Com aprovação de 54% no Rotten Tomatoes e 7,4 no IMDb, o longa está disponível no Telecine.

Por necessidades familiares, a jovem Lou Clark assume o trabalho de ser cuidadora de Will Traynor, um homem que vive em um castelo. O jovem ficou paralisado após um acidente e por isso, não via perspectivas e felicidade na vida. Lou é animada e faz questão de transbordar o seu bom humor para o rapaz. Entre momentos e experiências, os dois se aproximam cada vez mais e compartilham sentimentos. Will volta a estar feliz e entender um pouco mais do sentido da vida.

5. O Lado Bom da Vida (2012)

O Lado Bom da Vida (2012) une dois protagonistas de renome como casal: Bradley Cooper (Nasce uma Estrela) e Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes). Robert De Niro (O Irlandês) e Chris Tucker (A Hora do Rush) também integram o elenco. A obra inspirada em um livro com mesmo nome pode ser encontrada na Netflix e possui avaliação 7,7 no IMDb e 92% no tomatômetro do Rotten Tomatoes. Além disso, em 2013 venceu o Oscar de Melhor Filme e de Melhor Atriz.

Pat Solitano acaba de sair de um hospital psiquiátrico após quase matar o amante de sua esposa. Ele volta a morar com seus pais e faz de tudo para tentar reconquistar sua ex-companheira. Nesse meio tempo, conhece Tiffany, uma recém viúva que também toma remédios para tratamento mental. Embora Pat acredite que Tiffany é uma má companhia para ele, os dois se aproximam para um concurso de dança.

6. As Vantagens de Ser Invisível (2012)

As Vantagens de Ser Invisível (2012) é uma comédia romântica dramática e possui um elenco de grandes celebridades. No trio de amigos, Logan Lerman (Percy Jackson) interpreta Charlie, Emma Watson (Harry Potter) a Sam e Ezra Miller (The Flash), Patrick. O elenco ainda conta com Nina Dobrev (The Vampire Diares) como a irmã do protagonista. Inspirado em um livro, a obra está disponível na Netflix e Globoplay. Nos sites de repercussão, dá show de notas: 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e 7,9 no IMDb.

Charlie é um menino que retorna a escola após passar por traumas pessoais e episódios depressivos, entre eles, o suicídio de seu melhor amigo. Ele se sente deslocado e as pessoas parecem não querer interagir, com exceção de dois meio-irmãos que estão no último ano do colégio: Sam e Patrick apresentam para o rapaz um mundo jovem de festas, amor e liberdade. Ao longo da produção, os três desenvolvem suas trajetórias pessoais e Charlie desperta uma paixão por Sam.

7. Que Horas Eu Te Pego? (2023)

Mesmo lançado recentemente, Que horas eu te pego? já está disponível no HBO Max e Amazon Prime Video. A personagem principal, Maddie, é protagonizada por Jennifer Lawrence (Jogos Vorazes) e tem o coadjuvante Percy interpretado por Andrew Barth Feldman (High School Musical: A Série: O Musical). Mesmo com um grande elenco, o filme conquistou uma pontuação média nos sites de repercussão, sendo 71% no Rotten Tomatoes e 6,4 no IMDb.

Nesta produção de 2023, Maddie é uma mulher de 32 anos que possui relacionamentos instáveis e passa por problemas para bancar as contas de casa. Por isso, ela vai atrás de uma proposta de namorar o filho introvertido e antissocial de 19 anos de um casal em troca de um carro, sem que o garoto desconfie do trato. Porém, conquistar o menino e levá-lo para a cama como parte do trato não vai ser tão fácil quanto ela imaginou.

8. (500) Dias Com Ela (2009)

(500) Dias Com Ela é uma produção de 2009 disponível no Star+ com 85% de aprovação no Rotten Tomatoes e 7,7 no IMDb. Com ator principal Joseph Gordon-Levitt (Como Não Perder Essa Mulher) e atriz Zooey Deschanel (New Girl), o longa já teve duas indicações ao Globo de Ouro em 2009, mas não levou os prêmios. Além disso, Chloe Grace Moretz (Carrie: A Estranha) integra o cenário infantil da produção.

Tom Hansen vai se reunir com seu chefe. O aviso é que a nova assistente Summer Finn está chegando e abala o mundo do rapaz. Ela é linda e ele está ansioso para se aproximar da menina. A chance de realizar esse contato acontece na festa do seu melhor amigo, que costuma convidar todos os colegas de trabalho. Eles se encontram e ganham a proximidade que Tom sempre desejou com a garota, e ele descobre que ela é exatamente o que ele esperava.

9. Um lugar chamado Notting Hill (1999)

Em mais um clássico dos anos 90, Julia Roberts (Uma Linda Mulher) envolve o público no papel principal. Dessa vez, Hugh Grant (O Diário de Bridget Jones) atua como seu par romântico. Outros atores e atrizes integram o elenco, como Rhys Ifans (Virando o Jogo) e Gina McKee (The Forsyte Saga). Nos sites de repercussão, pontua 84% e 7,2, no Rotten Tomatoes e IMDb, respectivamente. Está disponível no Star+ e Telecine.

Um Lugar Chamado Notting Hill (1999) conta a história de Will, um pacato dono de livraria, e Anna Scott, uma estrela de cinema. Eles se conhecem quando a mulher entra no comércio do homem repentinamente. Após encontros fortuitos, o clima de romance contagia os dois e começam a ficar juntos. O filme mostra a diferença de seus mundos, enquanto ela lida com fama e paparazzis, ele tem uma vida simples e típicos almoços de família.

10. 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você (1999)

A comédia romântica 10 Coisas Que Eu Odeio em Você (1999) está disponível no Disney+ com Julia Stiles (A Órfã 2) como protagonista e Heath Ledger (Batman: O Cavaleiro das Trevas) como seu par romântico. Além disso, Joseph Gordon-Levitt (500 Dias Com Ela) e Larisa Oleynik (Pretty Little Liars) também integram o elenco. O filme possui média nos sites de repercussão, 71% no Rotten Tomatoes e 7,3 no IMDb.

Cameron e Bianca são jovens do colegial que querem namorar. Mas os pais da menina só permitem que eles fiquem juntos se a irmã de Bianca, Kat, também tenha um companheiro. O problema é que a irmã mais velha é hostil, sem amigos e não gosta de sair. Então, Cameron contrata Patrick, um menino encrenqueiro, para conquistar Kat e o casal poder ficar junto. Patrick e Kat acabam se aproximando mais do que o esperado.

