123456? 7 tipos de senhas que você deve evitar para não ser hackeado

Usar senhas muito simples é um costume que pode trazer muitos riscos. Ainda que facilitem na hora da memorização e digitação, utilizar código com sequências óbvias ou informações pessoais — como nomes, datas e times de futebol — podem facilitar o acesso indevido e indesejado às suas contas na Internet. Apesar do perigo, muitos usuários continuam optando por senhas arriscadas. De acordo com um levantamento do gerenciador de senhas NordPass, códigos óbvios como "12346" e "123456789" ficaram entre os mais utilizados do mundo no ano de 2022.