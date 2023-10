20 filmes de terror para assistir no HBO Max no mês do Halloween

Terror é uma categoria cinematográfica sempre procurada por quem adora a sétima arte, principalmente perto do mês do Halloween. No catálogo do HBO Max , há diversos títulos e franquias clássicas do gênero. A plataforma da Warner Bros. Pictures contém obras consagradas, como Sexta-Feira 13, O Iluminado e A Hora do Pesadelo, como também produções recentes, a exemplo de A Bruxa, Hereditário e Você é o Próximo.

Nesta lista, você confere as principais produções de horror que merecem ser maratonadas. Lembrando que em cada dica você confere as notas da crítica e público disponíveis nos sites IMDb e Rotten Tomatoes, além de informações sobre elenco e enredo.

Pennywise, vilão em It: A Coisa (2017). Adaptação de obra famosa do autor Stephen King está disponível no HBO Max — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

A Morte do Demônio: A Ascensão

Após 10 anos de inatividade nos cinemas, a franquia A Morte do Demônio (Evil Dead) finalmente retornou às telonas em janeiro desse ano. A Morte do Demônio: A Ascensão reinicia a saga de filmes com uma história original. A direção ficou a cargo de Lee Cronin (O Bosque Maldito) e tem no elenco Alyssa Sutherland (Vikings), Lily Sullivan (Mental), Morgan Davies (One Piece) e Gabrielle Echols (Caminhos da Memória).

Ellie (Sutherland) vive com os filhos Danny (Davies), Bridget (Echols) e Kassie (Nell Fisher) em um prédio condenado. Eles recebem a visita de Beth, irmã de Ellie, que veio passar uns dias no apartamento. Inesperadamente, um terremoto abre uma fenda no estacionamento do prédio e uma antiga força demoníaca fica à solta. No IMDb, a avaliação é de 6,6. Já no Rotten Tomatoes a aprovação da crítica é de 84% (Certificado Fresco).

A Morte do Demônio: Ascensão está disponível no HBO Max — Foto: Reprodução/HBO Max

O Nevoeiro

Baseado na trama homônima de Stephen King, O Nevoeiro é considerada uma das adaptações bem-sucedidas de livros do mestre do horror. O título de 2007 tem direção de Frank Darabont (Um Sonho de Liberdade) e é estrelado por Thomas Jane (O Justiceiro), Laurie Holden (The Boys), Jeffrey DeMunn (The Walking Dead), Toby Jones (O Milagre) e mais.

Na história, uma forte tempestade devasta o interior do estado de Maine (EUA). O pintor David Drayton (Jane) vai buscar suprimentos em um mercado local junto com sua família. Até que, repentinamente, surge na cidade um nevoeiro que parece trazer criaturas malignas. Agora, Drayton tenta ficar a salvo junto com sua família e um grupo de sobreviventes. As notas são de 7,1 no IMDb e aprovação de 73% da crítica no Rotten Tomatoes.

Uma cidade inteira é tomada por um nevoeiro que esconde forças sobrenaturais — Foto: Reprodução/Mubi

Frio nos Ossos

Pouco conhecido entre os fãs de horror, Frio nos Ossos (2023) pode ser atraente para quem gostou da franquia Um Homem nas Trevas (disponível na Netflix). Porém, aqui o diretor Matthias Hoene dá protagonismo feminino à esta novidade do horror estrelada por Joely Richardson (Estética), Sadie Soverall (Fate: A Saga Winx), Euan Bennet (Outlander) e Clifford Samuel (McMafia).

Dois criminosos em fuga decidem se refugiar em uma casa isolada no meio do interior. Ao chegarem no local, encontram uma mulher (Richardson) chamada de Mama por sua filha Maisy (Soverall). Os irmãos mantém as duas como reféns. Porém, ambas se mostram mais perigosas do que os dois imaginavam. Apesar da nota 6,1 do público no IMDb, Frio nos Ossos conquistou 100% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes.

Dois criminosos ficam a mercê das moradoras de uma casa misteriosa — Foto: Reprodução/JustWatch

Hereditário

Do filão de filmes distribuídos pela A24, Hereditário se tornou um dos exemplos mais memoráveis entre o público. Lançada em 2018, a produção dirigida por Ari Aster (Midsommar - O Mal Não Espera a Noite) usa um drama familiar tenso para incluir terror sobrenatural. No elenco, estão presentes Toni Collette (O Sexto Sentido), Gabriel Byrne (Os Suspeitos) e Alex Wolff (Tempo).

A família Graham passa por um momento de luto com a morte de Ellen, mãe da miniaturista Annie (Collete). Após o enterro, situações estranhas ameaçam a tranquilidade dos demais membros da casa; em especial, com os jovens Charlie (Shapiro) e Peter (Wolff), filhos de Annie e Steve (Byrne). Bem-avaliada entre o público e crítica, Hereditário conquistou média 7,3 no IMDb e 90% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Em Hereditário, uma família sofre de forma sobrenatural após a morte da avó materna — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

Jogos Mortais

O famoso diretor James Wan começou a ter visibilidade como cineasta em Jogos Mortais, título lançado em 2004 e que deu início a uma franquia de 10 filmes. Nesta primeira obra, criada em parceria com o ator Leigh Whannell (Sobrenatural), conhecemos o vilão John "Jigsaw" Kramer (Tobin Bell) e seus desafios macabros. Além de Whannell, Danny Glover (Máquina Mortífera), Cary Elwes (A Princesa Prometida) e Ken Leung (Lost) estão no elenco.

Em uma sala obscura acordam Lawrence Gordon (Elwes) e Adam (Whannell). Acorrentados, eles não se conhecem e não sabem como foram parar no local. A dupla descobre então que tudo faz parte de um jogo controlado por Jigsaw, um sequestrador que manipula suas vítimas em desafios mortais difíceis de serem vencidos. Mesmo com a recepção mediana da crítica, com 50% de aprovação no Rotten Tomatoes, a obra é mais celebrada entre o público, que deu nota 7,6 no IMDb.

Primeiro filme da franquia Jogos Mortais projetou a carreira do diretor James Wan para o mundo — Foto: Reprodução/IMDb

A Freira

Com o sucesso de Invocação do Mal nos cinemas, a Warner Bros. Pictures resolveu investir em um novo "multiverso" do horror. A Freira é uma das quatro sagas que compõem a franquia Invocação, sendo protagonizada pelo demônio Valak. Nesta nova história, dirigida por Corin Hardy (A Maldição da Floresta), os atores Bonnie Aarons (Arrasta-me Para o Inferno), Taissa Farmiga (American Horror Story), Demián Bichir (Meu Amigo Lutcha) e Jonas Bloquet (Elle) completam o elenco.

Na década de 1952, o Vaticano manda para uma igreja da Romênia o Padre Burke (Bichir) e a noviça Irmã Irene (Farmiga) para investigarem o assassinato misterioso de uma freira. Ao chegaram no local, se deparam com a entidade demoníaca chamada Valak (Aarons), que aterroriza os fiéis se passando por uma freira. O longa tem aprovação crítica de 28% no Rotten Tomatoes. No IMDb, o público avaliou com nota 5,3.

Apesar do sucesso de Invocação do Mal, A Freira obteve recepção negativa quanto à crítica especializada — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

It - A Coisa (partes 1 e 2)

Obra do mestre do horror literário Stephen King, It - A Coisa ganhou sua primeira adaptação nos cinemas em 2017 — antes disso, houve uma minissérie em dois capítulos para a TV em 1990. A nova versão, também dividida em duas partes, é dirigida por Andy Muschietti (Mama) e estrelada por Bill Skarsgård (Noites Brutais), Sophia Lillis (Asteroid City), Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Martell (O Chalé), e mais.

No final da década de 1980, na cidade de Derry, um grupo de amigos autointitulado como "O Clube dos Perdedores" pressente um mal inominável rondando pela região. Crianças desaparecem misteriosamente e os adultos parecem não se importar. O medo aumenta quando um palhaço esquisito chamado Pennywise (Skarsgård) começa a aterrorizar os garotos. A nova versão conquistou aprovação de 86% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 7,3 no IMDb.

It - A Coisa foi dividido em duas partes. Na primeira, que se passa nos anos 1980, um grupo de crianças é atormentado por uma misteriosa entidade — Foto: Reprodução/JustWatch

The Night

O diretor iraniano Kourosh Ahari iniciou sua carreira nos cinemas com o longa The Night, obra lançada em 2020. Integram o cast Shahab Hosseini (Procurando Elly), Niousha Noor (Caleidoscópio) e Kathreen Khavari (Big Little Lies). A obra foi vencedora em três categorias do Molins Film Festival (Melhor Ator, Diretor e Roteiro), evento espanhol voltado ao horror.

O casal de iranianos Babak (Hosseini) e Neda Naderi (Noor) vivem nos Estados Unidos. Eles ficam presos durante a noite num hotel de Los Angeles, onde misteriosos eventos sobrenaturais desnudam os segredos mantidos pelos dois. Bem-avaliado entre a crítica, The Night conseguiu aprovação de 80% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 5,5 no IMDb.

O casal Babak e Neda enfrenta situações surreais após passar a noite em um hotel enigmático — Foto: Reprodução/IMDb

Maligno

Já consagrado como o criador das franquias Jogos Mortais e Invocação do Mal, o cineasta James Wan apostou em um novo longa de terror recheado de referências do gênero. Em Maligno, o diretor acena para o sobrenatural, psicológico, slasher, body horror, entre outras categorias, num só filme. Annabelle Wallis (Peaky Blinders), Maddie Hasson (Impulse), George Young (Uma Quedinha de Natal) e Michole Briana White (Black Mafia Family) estão no elenco.

Após ter sofrido violência doméstica, Madison Mitchell (Wallis) começa a ter visões de assassinatos como se estivesse presente no ato. Sua surpresa maior é que os crimes acontecem de verdade após as visões. Madison e sua irmã Sydney (Hasson) devem descobrir quem está por trás das mortes, pois a polícia considera a protagonista a principal suspeita. Entre a crítica, a obra conseguiu aprovação de 76% no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 6,2 no IMDb.

James Wan usa referências de diversos gêneros do terror no filme Maligno — Foto: Reprodução/IMDb

O Exorcista

Clássico do terror sobrenatural, O Exorcista é lembrado e referenciado até hoje no mundo do cinema. A obra do diretor William Friedkin (Operação França) foi indicado a 10 estatuetas do Oscar, sendo vencedor de duas (Melhor Roteiro e Som). A obra é estrelada por Linda Blair (Ruas Selvagens), Ellen Burstyn (Requiem Para um Sonho), Max von Sydow (Game of Thrones) e Jason Miller (Rudy).

A atriz Chris MacNeil (Burstyn) entra em desespero quando sua filha, Regan (Blair), apresenta mudanças físicas e psicológicas inexplicáveis. Inicialmente, ela solicita ajuda especializada para cuidar do caso. Mas quando os médicos desconhecem o problema de Regan, Chris recorre aos padres Merrin (Sydow) e Karras (Miller) para conduzirem um exorcismo na jovem. A produção tem hoje nota 8,1 no IMDb e 86% de aprovação no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

O Exorcista recebeu 10 indicações ao Oscar 1974 — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Sexta-Feira 13

A gênese do assassino mascarado Jason Voorhees tem início em Sexta-Feira 13, lançado em 1980 pelo diretor Sean S. Cunningham (Juventude Perdida). Produzido de forma independente, o título slasher rendeu 11 sequências nas telonas. Nesta primeira obra, fazem parte do elenco Kevin Bacon (O Dia do Atentado), Betsy Palmer (Penny Dreadful), Adrienne King (Tales of Poe), Mark Nelson (Virando a Página) e Robbi Morgan (As Grandes Férias).

O acampamento Crystal Lake foi palco de uma tragédia ocorrida em 1958, quando um garoto morreu afogado devido a negligência dos salva-vidas. Décadas se passam e, em 1980, um grupo de adolescentes decidem passar um fim de semana no mesmo acampamento, agora abandonado. O que eles não esperavam é que um assassino implacável está à solta. O público garantiu ao filme nota 6,4 no IMDb, enquanto a aprovação da crítica foi de 63% no Rotten Tomatoes.

Sexta-Feira 13 foi um dos primeiros sucessos da filmografia do astro Kevin Bacon — Foto: Reprodução/IMDb

A Bruxa de Blair

Considerada a primeira obra de horror a viralizar na Internet, A Bruxa de Blair é um clássico do found footage, subgênero do cinema que simula gravações amadoras. A produção foi lançada em 1999, com baixíssimo orçamento de realização, mas conseguiu arrecadar US$ 248 milhões em bilheteria. Dirigido pela dupla Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, a obra é estrelada por Heather Donahue, Michael C. Williams e Joshua Leonard.

Em 1994, os cineastas iniciantes Heather, Mike e Josh desapareceram na floresta de Burkittsville, cidade interiorana de Maryland (EUA). O intuito era gravar um documentário sobre a Bruxa de Blair, uma lenda urbana local. Quando as fitas originais foram encontradas, entende-se que o alvo do filme não parece ser tão folclórico como eles imaginavam. A produção caseira que ganhou o mundo conquistou nota 6,5 no IMDb e aprovação de 86% da crítica no Rotten Tomatoes.

A Bruxa de Blair usa do horror atmosférico para compor uma história falsamente baseada em fatos reais — Foto: Reprodução/Movieclips

A Hora do Pesadelo

O rival de Jason nas telonas também tem um vasto catálogo de filmes no HBO Max. Em A Hora do Pesadelo, lançado em 1984 pelo diretor Wes Craven (Pânico), conhecemos a origem do assassino dos sonhos Freddy Krueger. No primeiro longa, estão no elenco Robert Englund (Escolha ou Morra), Johnny Depp (Diário de Um Jornalista Bêbado), Heather Langenkamp (O Clube da Meia-Noite) e John Saxon (Operação Dragão).

Um grupo de adolescentes tem sonhado com um homem deformado que os persegue para matar. Eles descobrem que a pessoa em questão é Freddy Krueger (Englund), um assassino de crianças que, no passado, foi queimado vivo pela vizinhança. Ressuscitado como uma entidade, o criminoso agora quer punir os filhos de quem o matou. A obra conseguiu aprovação de 95% dos críticos no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco) e nota 7,4 no IMDb.

Primeiro filme da franquia do assassino Freddy Krueger está disponível no HBO Max — Foto: Reprodução/IMDb

A Órfã

A produção do diretor Jaume Collet-Serra (Águas Rasas) foi um grande sucesso não só no cinema, como também na era do DVD, em 2009. O título é protagonizado pela atriz Isabelle Fuhrman (A Novata), que atua ao lado de Vera Farmiga (Invocação do Mal), Peter Sarsgaard (Dopesick), Margo Martindale (O Urso do Pó Branco) e CCH Pounder (Avatar). O enredo é baseado livremente na história da tcheca Barbora Skrlová, de 33 anos, que se fingiu de menino para escapar da prisão na Noruega em 2008.

O casal Kate (Farmiga) e John (Sarsgaard) resolve adotar a órfã russa Esther (Fuhrman) após perderem o terceiro filho no parto. Inicialmente, a menina parece ser atenciosa e meiga com os pais. Mas, com o passar dos dias, Esther demonstra um comportamento obsessivo e violento bastante inapropriado para sua idade. O título é mais apreciado entre o público do que a crítica, com nota 7,0 no IMDb e aprovação de 58% no Rotten Tomatoes.

Parcialmente inspirado numa história real, A Orfã fez sucesso no final da década de 2000 — Foto: Reprodução/IMDb

Poltergeist, o Fenômeno

Em 1982, no mesmo ano em que lançava o filme E.T.: O Extraterrestre nos cinemas, o cineasta Steven Spielberg estava envolvido em outra produção, mas nada infantil. O diretor é um dos roteiristas e produtores de Poltergeist, o Fenômeno, hoje considerado uma lenda do terror sobrenatural. A obra é protagonizada por JoBeth Williams (O Reencontro), Craig T. Nelson (Os Incríveis) e Beatrice Straight (Rede de Intrigas).

A família Freeling vive no subúrbio da Califórnia até descobrirem que a TV de casa recebe mensagens de espíritos. Inicialmente, eles tratam o fenômeno sobrenatural como brincadeira. Mas quando Carol Anne (Heather O'Rourke), a filha mais nova, é sequestrada por essas entidades, seus pais pedem ajuda a detetives paranormais. A produção tem nota 7,3 no IMDb e aprovação de 88% (Certificado Fresco) dos críticos no Rotten Tomatoes.

Filme de terror tem roteiro e produção de Steven Spielberg — Foto: Reprodução/IMDb

O Iluminado

Outra adaptação de uma obra de Stephen King presente na lista é O Iluminado. O filme de 1980 é o primeiro longa de terror do cineasta Stanley Kubrick (Laranja Mecânica). Jack Nicholson (Os Infiltrados), Shelley Duvall (Popeye), Danny Lloyd (Doutor Sono) e Scatman Crothers (Um Estranho no Ninho) estão no elenco. Em 2018, o filme foi selecionado para ser preservado na Biblioteca do Congresso Americano devido sua importância histórica no cinema.

O escritor iniciante Jack Torrance (Nicholson) aceita ser o caseiro de um grande hotel isolado durante o inverno. Junto com ele estão a esposa Wendy (Duvall) e seu filho Danny (Lloyd). Com o passar dos dias, a sensação de isolamento faz com que Jack entre em alucinação, o que pode colocar sua família em risco. A adaptação conquistou nota 8,4 no IMDb e aprovação de 83% da crítica no Rotten Tomatoes(Certificado Fresco).

Cena em que o personagem de Jack Nicholson arromba uma porta com um machado se tornou icônica no mundo do cinema — Foto: Reprodução/JustWatch

A Bruxa

A estreia da estrela Anya Taylor Joy (O Menu) nos cinemas, em 2015, também deu início à fama da A24 entre os cinéfilos. A produção do chamado "pós-terror", termo usado para obras do gênero mais sofisticadas e menos clichê, é também o primeiro longa do diretor Robert Eggers (O Homem do Norte). Estão no elenco Kate Dickie (Game of Thrones), Ralph Ineson (A Lenda do Cavaleiro Verde) e Harvey Scrimshaw (A Escola do Bem e do Mal).

No século 17, uma família de puritanos é expulsa da comunidade onde vivem e vão morar isolados no campo. O casal William (Ineson) e Katherine (Dickie) é extremamente religioso e coloca na primogênita Thomasin (Joy) a missão de proteger seus irmãos caçulas de possíveis ataques de bruxas. Mas quando o bebê do casal é raptado, a jovem vê a paranoia supersticiosa tomar conta de todos seus parentes. A produção tem nota 7,0 no IMDb e aprovação de 90% dos especialistas no Rotten Tomatoes.

A atriz Anya Taylor-Joy, em seu primeiro papel no cinema como a jovem puritana Thomasin — Foto: Reprodução/Rotten Tomatoes

O Chamado

A fita amaldiçoada de O Chamado captou uma atenção mundial que não morreu após sete dias. Lançado em 2002, o longa de Gore Verbinski (trilogia Piratas do Caribe) é um remake da franquia de horror japonesa Ringu, que, por sua vez, é uma adaptação do romance homônimo do escritor Koji Suzuki. O título é estrelado por Naomi Watts (O Castelo de Vidro), Martin Henderson (Virgin River), Daveigh Chase (Donnie Darko) e Brian Cox (Succession).

A jornalista Rachel (Naomi Watts) investiga uma lenda urbana sobre uma fita supostamente amaldiçoada. Segundo o boato, quem assiste ao vídeo morrerá em sete dias. Rachel está incrédula, mas a crença muda quando ela e seu filho são atormentados por um espírito sombrio. O remake tem nota 7,1 no IMDb e aprovação de 71% dos críticos no Rotten Tomatoes.

O Chamado é um remake de uma franquia japonesa de terror nomeada Ringu — Foto: Reprodução/Movieclips

Você é o Próximo

O terror em família mostrado em Você é o Próximo ganhou status de cult entre os apreciadores do gênero. A obra dirigida por Adam Wingard (Godzilla vs. Kong) chegou a ser exibida no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em 2011. No elenco, estão presentes Sharni Vinson (Ela Dança, Eu Danço 3), Joe Swanberg (V/H/S) e o cineasta Ti West, diretor de X - A Marca da Morte e Pearl.

O casal Aubrey (Barbara Crampton) e Paul Davison (Rob Moran) reúne seus filhos em um evento familiar. Durante o jantar, o que deveria se tornar um momento fraternal acaba em discórdia entre os parentes. A situação complica quando eles são atacados por um grupo de assassinos mascarados. A obra tem nota 6,6 no IMDb e aprovação de 80% dos críticos no Rotten Tomatoes (Certificado Fresco).

Você é o Próximo surpreendeu o público e a crítica durante seu lançamento — Foto: Reprodução/JustWatch

Invocação do Mal

Junto com Jogos Mortais, Invocação do Mal é outra franquia de horror criada por James Wan bastante famosa entre os fãs do gênero. Diferente da saga do assassino do Jigsaw, o título lançado em 2013 rendeu não apenas sequencias diretas, como também três sagas derivadas - todas disponíveis no HBO Max. Aqui, a obra é estrelada por Patrick Wilson (Watchmen), Vera Farmiga, Ron Livingston (Band of Brothers) e Lili Taylor (American Crime).

A obra se baseia nas investigações reais do casal de paranormais Ed e Lorraine Warren (interpretados por Wilson e Farmiga). Na década de 1970, eles são chamados por Roger (Livingston) e Carolyn Perron (Taylor) para investigar fenômenos paranormais na casa da família. Ao chegaram no local, o casal dá de cara com forças demoníacas que resistem em ir embora. A gênese da franquia Invocação do Mal tem nota 7,5 no IMDb e aprovação de 86% da crítica (Certificado Fresco) no Rotten Tomatoes.

Invocação do Mal acompanha as investigações sobrenaturais do casal Ed e Lorraine Warren — Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

