Monitores com resolução 4K são boas opções para quem procura um display com qualidade de cinema, tanto para ver séries, filmes ou até mesmo para ter uma tela de alta performance. Empresas como Philips , Samsung , LG e Dell disponibilizam modelos por preços a partir de R$ 1.515 , como é o caso do Philips 276E8VJSB, que traz painel IPS e bordas finas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o LG 32UN500, por exemplo, oferece painel VA e tecnologia HDR10 por valores que partem de R$ 2.150. Outra opção é o Dell U3223QE, que é uma alternativa para quem busca uma qualidade de imagem superior e tecnologia IPS Black por cerca de R$ 5.929. Confira quatro modelos de monitores 4K para comprar no Brasil.

4 monitores 4K para ter qualidade de cinema no seu setup — Foto: Letícia Rosa/TechTudo

O Philips 276E8VJSB pode ser interessante para quem procura um monitor minimalista. Isso porque o dispositivo apresenta bordas finas e suporte em formato de U. Seu painel é IPS e resolução com quatro vezes mais pixels que um monitor Full HD. O modelo oferece um display de 27 polegadas 4K UHD com resolução de 3840 x 2160 pixels. A taxa de atualização é de 60 Hz e o tempo de resposta é de 5 ms, o que pode ser interessante para quem procura uma tela para aplicativos de edição. Os consumidores interessados precisam desembolsar cerca de R$ 1.515 para adquirir o produto.

O Flicker-Free promete reduzir a cintilação da tela, enquanto o modo LowBlue diminui a quantidade de luz azul emitida pela tela. Outro destaque do display é o MultiView, que permite a visualização simultânea com outros dispositivos. O modelo conta com duas conexões HDMI e um DisplayPort. A avaliação dos clientes da Amazon mostra que o aparelho se destaca por conta da qualidade de imagem, precisão e possui bom perfil para games casuais. Com nota 4,6 de 5 estrelas, o Philips 276E8VJSB é bem avaliado pelos consumidores, tendo 77% de aprovação máxima.

Prós: qualidade 4K e Flicker-Free

qualidade 4K e Flicker-Free Contras: apresenta dead pixels

O Samsung UJ59 é uma opção para quem procura um monitor imersivo e alta produtividade. O periférico oferece um display de 32 polegadas, e por ser maior do que os modelos convencionais, é útil para mais de um aplicativo aberto simultaneamente. Assim como os modelos da lista, ele oferece qualidade 4K UHD com resolução de 3840 x 2160 pixels com mais 8,3 milhões de cores, características interessantes para quem busca altíssima nitidez durante o consumo de filmes e séries. Além disso, a interface de conectividade proporciona HDMI, USB e DisplayPort.

Já no quesito desempenho, é possível usufruir de uma taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 4 ms. Isso diz que o modelo pode não ser uma boa opção para alto FPS, embora possa ser o suficiente para usos como internet, estudo, trabalho e até games casuais. Emoldurado por bordas finas e acabamento preto fosco, o modelo oferece suporte em forma de Y com detalhes metálicos. Avaliado com uma nota de 4,2 de 5 na Amazon, os usuários destacam positivamente o display para usos mais domésticos. O produto é visto por cifras que partem de R$ 1.789.

Prós: resolução 4K

resolução 4K Contras: há modelos mais baratos com maior taxa de atualização

O LG 32UN500 é um produto para quem procura um monitor mais atual, com bordas finas nas laterais e parte superior, além de uma alta performance. O tipo do monitor é VA, que oferece níveis de contraste superiores ao IPS, o que não deve ser uma boa opção para editores que necessitam de cores precisas. Além disso, o periférico oferece um display de 31 polegadas 4K UHD com resolução de 3840 x 2160 pixels, o que promete uma alta imersão. No entanto, ele acompanha HDR10, além do DCI-P3 90%, o que pode trazer cores intensas. Seu sistema conta com tempo de resposta de 4 ms e taxa de atualização de 60 Hz. O item também acompanha AMD FreeSync, uma função que elimina os cortes e repetições das imagens por conta da queda de quadros.

O 32UN500 também traz uma solução chamada Dynamic Action Sync, que reduz o tempo de reação nas partidas, além de um sistema Chrome OS. Um diferencial do monitor é o sistema de som, com dois alto-falantes de 5 W. Ao todo, o produto recebeu uma avaliação de 4,4 de 5 estrelas. Os usuários destacaram a tela grande, a alta eficiência e fácil instalação. No entanto, relatam que ele possui vazamento de luz na lateral, o que pode ser um incômodo. Ele pode ser encomendado por R$ 2.150.

Prós: fácil instalação e tela com HDR10

fácil instalação e tela com HDR10 Contras: preço elevado

Já o Dell U3223QE é uma opção para quem busca uma qualidade de imagem superior, sendo um monitor 4K UHD em uma tela de 31,5 polegadas antirreflexo com resolução de 3840 x 2160 pixels e tecnologia IPS Black, que promete oferecer contrastes ainda mais precisos e uma qualidade de imagem acima da média. O modelo conta com um visual moderno e taxa de atualização de apenas 60 Hz, além de um tempo de resposta de 5 ms.

O monitor oferece portas HDMI, DisplayPort, USB tipo-C com suporte a vídeo, saída de áudio e porta LAN. O monitor que conta com uma avaliação de cinco estrelas por parte de 74% dos consumidores da Amazon, oferece ainda suporte a HDR, o que é mais um recurso que promete aprimorar a qualidade de imagem do display. No entanto, o destaque pelos compradores vai para a tecnologia ComfortView Plus. O periférico pode ser encomendado por R$ 5.929.

Prós: 4K, HDR e opções de conectividade

4K, HDR e opções de conectividade Contras: preço alto

