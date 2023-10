4 recursos do iPhone 15 que deixam donos de celulares Android com inveja

Outro recurso também bastante interessante é o modo StandBy, que permite que o celular se transforme em um relógio e calendário de cabeceira, sem precisar desbloquear o smartphone. Veja, nas linhas a seguir, quatro recursos presentes no iPhone 15 que são de dar inveja aos usuários de Android.

1. Dynamic Island

A área central na parte superior do display, onde fica a câmera principal, geralmente é uma “zona morta”, com pouca ou nenhuma funcionalidade. Isto mudou no iPhone a partir do lançamento da Dynamic Island, ou Ilha Dinâmica, em português. A ilha é esta parte perto da câmera que, no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max e em todos os modelos da linha iPhone 15 é possível acompanhar notificações rápidas, como o reprodutor de músicas, o timer do celular ou o trajeto nos aplicativos de viagem, por exemplo. Com ela, os usuários têm uma interatividade maior com acesso a várias funcionalidades sem precisar abrir aplicativos ou a aba de notificações, além de aproveitar um espaço que, na maioria dos celulares, é subutilizado.

Controle de timer a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

2. Modo StandBy

O modo StandBy é sem dúvidas um dos recursos mais úteis da lista e, ao contrário da maioria, este está presente em alguns outros modelos de iPhone — todos que suportem o iOS 17, já que é uma funcionalidade da nova atualização do sistema operacional.

Modo StandBy presente no iOS 17 — Foto: Divulgação/Apple

Como o nome sugere, o modo StandBy permite que o dispositivo mostre algo mesmo quando a tela estiver bloqueada. Com ele, o usuário pode escolher o que exibir e como o widget será exibido. Se o celular estiver no modo noturno, a luz se adapta ao ambiente, ficando mais confortável. Assim, é possível mostrar horas, data, temperatura ou alguma foto, por exemplo, tudo sem precisar mexer no smartphone ou desbloquear a tela.

3. Botão de ação

O botão de ação até o momento só está disponível nas linhas Pro e Pro Max do iPhone 15, mas já está chamando a atenção de muitos usuários. O novo botão substitui o antigo switch do modo silencioso e permite que usuários definam ações específicas para controlar com um toque.

iPhone 15 Pro conta com botão de ação — Foto: Reprodução/Apple

Com ele, é possível realizar uma série de tarefas no celular, como abrir um aplicativo de forma rápida ou tocar alguma música, por exemplo. A funcionalidade chama a atenção por dar a liberdade ao usuário de programar o botão para fazer o procedimento que ele quiser por meio do aplicativo Atalhos.

4. Acabamento em titânio

O acabamento em titânio já foi utilizado em celulares Android, como o Essential PH-1, lançado em 2019. Por algum motivo, marcas como Samsung e Motorola nunca adotaram o material. O titânio é mais leve que o aço inoxidável, presente em celulares topo de linha como o Galaxy Z Flip 5 e o iPhone 14 Pro Max. Além disso, ele é mais resistente que o aço inoxidável e o alumínio, materiais comumente usados nos smartphones atuais. Entretanto, já circulam rumores de que o novo Galaxy S24 Ultra pode vir com o mesmo material usado na nova linha celulares premium da Apple.