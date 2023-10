O conversor digital pode ser uma alternativa econômica para os que querem assistir televisão sem precisar investir um valor muito alto em um televisor. Esse pequeno dispositivo é compatível com monitores simples ou TVs de tubos e pode ser ideal para acessar os canais digitais. Empresas como Intelbras , Aquário e Pix contam com modelos a partir de R$ 94 , como é o caso do Aquário DTV-9000, que vem com resolução Full HD e dispõe de um suporte para legendas. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Outro destaque é o Intelbras CD 700, que possibilita controle parental, oferece gravador digital e está acessível por aproximadamente R$ 129. Já o Pix SC-1001, consegue reproduzir imagens em proporções de 4:3 ou 16:9, possui um filtro de frequência 4G e pode ser obtido por cerca de R$ 130. Veja a lista com cinco conversores disponíveis no Brasil.

5 conversores digitais para transformar seu monitor em TV — Foto: Thiago Rocha/TechTudo

O Aquário DTV-9000 é o item mais em conta desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo vem com saídas AV e HDMI, encaixa coaxial para antena e um conector para a fonte de alimentação. Além disso, o dispositivo vem com uma porta USB, para pen drive ou outras mídias, que possibilita a gravação e armazenamento de alguns conteúdos. O item é encontrado por preços que se iniciam em R$ 94.

A marca aponta que este modelo consegue reproduzir imagens em 480p ou 1080p, com proporção de 4:3 ou 16:9; dispõe de suporte a legendas e também permite visualizar a grade de programação de um determinado canal, caso a emissora o disponibilize. Avaliado com 4,6 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores exaltam a qualidade do aparelho. Porém, alguns alegam que a função de gravação é limitada.

O Aquário DTV-7000S é outra opção para monitores ou TVs antigas. Segundo a fabricante, o formato de saída de imagem pode ser configurado para 480p, 720p e 1080p, já a proporção de tela pode ser ajustada em 4:3 ou 16:9. Além de funcionar como um conversor, o aparelho também oferece funções de gravação. O dispositivo está disponível a partir de R$ 109.

Na parte traseira, o produto conta com uma saída HDMI, um conector para vídeo e uma entrada para fonte de alimentação. Na lateral, é possível localizar uma porta USB, voltada para dispositivos de armazenamento. No site da Amazon, o item é avaliado com 4,2 de 5 estrelas e, os compradores afirmam que o aparelho é funcional e atende as necessidades. No entanto, alguns alegam que o produto parou de funcionar com menos de um mês de uso.

3. Aquário 4000s – a partir de R$ 129

O Aquário 4000s pode ser mais uma escolha para os que querem assistir TV sem ter que gastar muito. De acordo com as especificações da marca, este modelo possui conexão HDMI, USB e P2P2, essa última voltada para áudio e vídeo. Outro destaque é que a programação pode ser exibida em até sete dias, caso a emissora disponibilize. O produto pode ser adquirido por cerca de R$ 129.

A fabricante reforça que este modelo pode reproduzir imagens em resolução 480p e 1080p, com proporções de 16:9 ou 4:3. O dispositivo é avaliado com 4,8 de 5 estrelas e, os compradores elogiam a qualidade do áudio e da imagem.

4. Intelbras CD 700 – a partir de R$ 129

O Intelbras CD 700 é outra alternativa que pode agradar os usuários. Segundo a fabricante, este modelo acompanha controle remoto; vem com uma luz LED, que indica quando o aparelho está em funcionamento; e possui 512 MB de memória RAM. A resolução pode ser configurada para 480p ou 1080p. O equipamento é comercializado por aproximadamente R$ 129.

O dispositivo oferece conectores HDMI e A/V; mas também conta com uma porta USB 2.0. Avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores comentam que o produto é de fácil configuração e dispõe de um tamanho compacto. Porém, alguns relatam que o aparelho não conta com entrada para vídeo componente e também não acompanha pilhas.

O Pix SC-1001 é o item mais caro desta lista. De acordo com as especificações da fabricante, este modelo pode ser configurado para as resoluções 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i e 1080p; é compatível com as proporções 4:3 e 16:9; e também possibilita a gravação de programas de TV. Interessados precisarão desembolsar cerca de R$ 130.

Assim como outros itens desta lista, este modelo também conta com entradas HDMI, A/V, encaixe coaxial para antena e uma porta USB. Na Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e, apesar da nota alta, o único comentário disponível é uma reclamação, onde o comprador alega que o dispositivo não funciona.

