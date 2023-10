5 fones de ouvido com resistência à água por a partir de R$ 129

Fones de ouvido com resistência de água podem ser ideais para quem quer ouvir músicas durante exercícios físicos, além de permitir o uso em locais como piscinas ou praias. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 129 , como é o caso do QCY T13, que traz cancelamento de ruído e alcance de até 10 metros. Ele também é vendido por cerca de R$ 161 no Mercado Livre . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o WAAW ENERGY 100EBG conta com quatro horas de reprodução de áudio e é compatível com assistentes de voz como Google Assistente e Siri. O modelo é encontrado na Amazon por R$ 163 na Amazon e R$ 224 no Mercado Livre. Outra opção é o SoundPEATS A6, que traz Bluetooth 5.0 e bateria de até 38 horas de autonomia por R$ 329 na Amazon. Veja a seguir cinco fones de ouvido resistentes à água para comprar no Brasil.

Fones de ouvido com resistência a água são indicados para quem pratica esportes — Foto: Reprodução/AliExpress

1. QCY T13 - a partir de R$ 129

A opção mais em conta entre os itens listados é representada pelo fone da QCY. O modelo T13 traz como destaque seu cancelamento de ruído. Por essa característica, pode ser indicado para quem utiliza o item em chamadas de voz e vídeo. Já em termos de proteção contra água, o produto traz a certificação IPX5, parâmetro que indica que ele pode ser colocado em contato com respingos, suor e jatos de baixa pressão. Ele é vendido por R$ 129 na Amazon e R$ 161 no Mercado Livre.

Com funcionamento sem fio, ele tem autonomia para até oito horas de reprodução ininterrupta de áudio e 40 horas ao total, contando as recargas que a case pode oferecer. Sua ficha técnica também menciona Bluetooth na versão 5.1, o que sugere alcance de até 10 metros em relação ao aparelho conectado, além de velocidade e baixa latência na transmissão. Avaliado em 4,7 de 5 estrelas na Amazon, o QCY T13 reúne elogios quanto à qualidade sonora e sobre a durabilidade da bateria. Contudo, há relatos sobre dificuldades com o encaixe na orelha.

Prós: tecnologia de cancelamento de ruído e custo-benefício

tecnologia de cancelamento de ruído e custo-benefício Contras: encaixe na orelha pode deixar a desejar

Outra opção wireless em conta é a da HappyAudio. O modelo S1 se destaca pela estrutura com ganchos ajustáveis – um diferencial para quem deseja sentir mais segurança na hora de utilizar os fones em movimento, por exemplo. Opção considerável para o público adepto a esportes, o produto traz proteção IPX7, um nível elevado de resistência à água que protege contra suor, chuva e contato com a água por tempo determinado. O produto aparece por cerca de R$ 139 na Amazon.

Entre as funções disponíveis, é possível citar o modo mono, que permite ouvir só de um lado do fone para focar em outras tarefas, além do cancelamento de ruído, indicado para quem quer bloquear ruídos do ambiente. A bateria viabiliza até 11 horas de reprodução de música, enquanto o estojo de carregamento oferece 56 horas de carga ao total. Equipado com Bluetooth 5.0 e controle de toque, o fone reúne 4,3 estrelas na Amazon. Por lá, consumidores que já adquiriram o modelo S1 comentam que tiveram uma experiência positiva com a qualidade sonora e com a duração da bateria. No entanto, há também indicações negativas quanto à qualidade do microfone e ao cancelamento de ruído.

Prós: certificação IPX7 confere maior resistência à água

certificação IPX7 confere maior resistência à água Contras: Bluetooth na versão 5.0

3. WAAW ENERGY 100EBG - a partir de R$ 163

O WAAW ENERGY 100EBG oferece quatro horas de reprodução de áudio. Focado no público gamer, este modelo dispensa fios e é compatível com assistentes de voz como Google Assistente e Siri. Ele também conta com tecnologia TWS e utiliza o Bluetooth 5.0 para fazer conexão com celulares, PCs e afins. Na prática, a última configuração permite que o produto tenha um alcance de até 10 metros de distância. Em relação ao contato com água, o WAAW Energy oferece certificação IPX4 contra respingos e outros tipos de contato mais breves com líquidos. Disponível na cor preta e verde, ele oferece ainda três tamanhos de ponteiras no pacote. O modelo aparece por valores a partir de R$ 163 na Amazon e R$ 224 no Mercado Livre.

Diferente do produto da QCY, este item dispensa aplicativo e não conta com cancelamento de ruído. Todo o conjunto resulta em 4,5 estrelas nas avaliações da Amazon. Em geral, há elogios aos fones, sobretudo em termos de custo-benefício. Contudo, também há apontamentos insatisfeitos com os graves e com a estrutura, que pode aparentar fragilidade.

Prós: modelo sem fio e com acesso a assistentes virtuais

modelo sem fio e com acesso a assistentes virtuais Contras: sem cancelamento de ruído

O Philips T1207 traz três tamanhos de ponteiras para garantir o encaixe adequado a cada consumidor. A tecnologia de conexão com os dispositivos é o Bluetooth 5.2 – versão mais recente entre os itens listados. Com 40 mAh de capacidade de bateria, o produto consegue entregar até seis horas de funcionamento ininterrupto. A capa com mecanismo de recarga garante mais 12 horas, além de viabilizar recarga rápida para até uma hora de uso. Além disso, marcam presença o acesso a assistentes de voz e o controle por meio de toques na estrutura dos fios. O produto pode ser adquirido por R$ 153 no Mercado Livre e R$ 169 na Amazon.

Quanto à resistência à água, o Philips T1207 dispõe do certificado IPX4, o que sinaliza uma ligeira desvantagem em comparação produtos que trazem IPX5 e IPX7. Na Amazon, o fone recebe classificação de 4,2 estrelas. Sem relatos detalhados, grande parte dos consumidores indica um feedback positivo em relação ao produto. Entretanto, ele teve seus graves descritos como insatisfatórios por algumas avaliações.

Prós: Bluetooth disponível em uma versão mais atual

Bluetooth disponível em uma versão mais atual Contras: autonomia de bateria relativamente baixa

5. SoundPEATS A6 - a partir de R$ 329

O SoundPEATS A6 traz especificações distintas que podem ajudar a destacá-la entre um público mais exigente. Ele chega com um formato diferente, o over ear, que é uma alternativa aos fones intra-auriculares. A conexão, contudo, pode ser feita via Bluetooth 5.0 ou por fio. Indicado para quem busca conforto, mesmo com longas horas de uso dos fones, o modelo A6, da Sound Peats, também inclui em suas configurações a ferramenta de cancelamento de ruído. A capacidade de bateria confere até 38 horas de autonomia e o carregamento é feito via cabo USB. Ele é vendido por R$ 329 na Amazon.

Por fim, vale mencionar que sua estrutura é ajustável e também inclui certificado IPX5 na ficha técnica, de modo a garantir proteção contra água. A soma total das classificações na Amazon garantem 4,5 estrelas ao fone. Entre as avaliações, há pontos positivos sobre a bateria e a qualidade do som, mas também há alertas sobre o tamanho, que pode ficar desajustado em rostos menores.

Prós: bateria com autonomia de até 38 horas

bateria com autonomia de até 38 horas Contras: cifras elevadas

Com informações de SoundPEATS, Philips, WAAW e QCY

