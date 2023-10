5 funções que o iPhone 15 tem que o iPhone 14 não tem

O iPhone 15 foi apresentado em setembro de 2023 com diversas novidades. Entre elas, está a câmera principal 48 megapixels, superior aos 12 MP da geração anterior. Mas esta não é a única diferença entre o lançamento e o iPhone 14 : o novo modelo também conta com entrada nativa para cabos USB-C, descartando a necessidade de utilizar adaptadores para Lightning ou acessórios exclusivos para celulares da Apple . Nas linhas a seguir, conheça cinco recursos inéditos do iPhone 15, que chegou ao Brasil com preços a partir de R$ 7.299.

[Unboxing] iPhone 15: veja detalhes do novo celular da Apple

1. Câmera com maior resolução

O conjunto fotográfico é uma das principais mudanças do iPhone 15. Em 2023, a Apple adotou o sensor de 48 megapixels na câmera principal, o que ajuda a capturar imagens com resolução maior e com mais detalhes.

Mas esse não é o único benefício do upgrade. Graças à tecnologia quad-pixel, que reúne quatro pixels em um, o celular pode tirar fotos com zoom de 2x. Nesse caso, a resolução da imagem cai de 48 MP para 12 MP. Além disso, o zoom digital subiu para até 10x. Para fins comparativos, a câmera principal do iPhone 14 tem 12 MP e zoom digital de até 5x. A câmera secundária, com lente ultrawide, continua com a mesma resolução no iPhone 15: 12 MP.

Câmera do iPhone 14 tem 12 MP e zoom digital de até 5x — Foto: Laura Storino/TechTudo

2. Dynamic Island

A Dynamic Island estreou em 2022, com o lançamento do iPhone 14 Pro. Em 2023, a Apple levou o recorte em forma de pílula para os modelos de entrada. Dessa forma, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus não contam mais com o notch adotado pela Apple em 2017, com o lançamento do iPhone X.

Além de ser uma mudança no visual, o novo entalhe dá mais utilidade ao recorte. Com a atualização, o celular deixa de ter a “zona morta” do notch e passa a exibir notificações e outras informações importantes. Os usuários também podem acessar recursos diretamente pela Dynamic Island.

Peguemos a reprodução de músicas como exemplo. Quando você começa a ouvir um disco, a Dynamic Island apresenta uma miniatura do álbum. Ao pressionar essa área, o celular vai apresentar um player para administrar as faixas em reprodução, com botões para avançar, retroceder e pausar a música.

Controle de música ao pressionar o Dynamic Island — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

3. Processador atualizado

Com o lançamento, a Apple passou a utilizar um processador mais recente no iPhone 15: o Apple A16 Bionic. De acordo com a fabricante, a GPU do chip consegue ser até 40% mais rápida do que a placa gráfica do iPhone 12. Além disso, o chip é o mesmo do iPhone 14 Pro, modelo mais avançado da companhia em 2022.

A Apple ressalta que o chip possibilita “inúmeros recursos avançados”, como a fotografia computacional usada para retratos “de última geração”. Enquanto isso, o iPhone 14 vem com o mesmo processador do iPhone 13, o Apple A15 Bionic.

4. USB-C nativa

A Apple deu fim ao conector Lightning em 2023. No lugar, o iPhone 15 vem com o USB-C, um padrão já considerado universal. Isso porque ele é utilizado tanto para carregar outros produtos da Apple, como o iPad e o MacBook, quanto por fabricantes de celulares Android. Ou seja, com o lançamento, você poderá usar o carregador de amigos que tenham um smartphone da Motorola, Samsung ou Xiaomi.

O novo conector também facilita o uso de acessórios. É o caso de SSDs externos ou até mesmo de adaptadores para cabo HDMI, dado que o iPhone 15 possui suporte ao DisplayPort. Porém, apenas o iPhone 15 Pro e o iPhone 15 Pro Max contam com o padrão USB 3, para transmissão de dados em alta velocidade.

Porta USB-C do iPhone 15 Pro — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

5. Tela com maior brilho

A Apple aumento a luminosidade da tela do iPhone 15. Com a nova geração, o pico de brilho máximo chega a 2.000 nits, incremento que ajudará a utilizar o celular em ambientes externos em dias ensolarados. Já o brilho máximo típico subiu para 1.000 nits, enquanto o pico em HDR é de 1.600 nits. Com isso, a tela do novo celular possui um brilho maior do que a do iPhone 14, cujo pico é de 1.200 nits com o HDR habilitado. Sem o recurso, a luminosidade máxima é de 800 nits.

Tela do iPhone 14 — Foto: Laura Storino/TechTudo