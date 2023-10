Mouses para home office são ideais para quem trabalha em casa e procura mais conforto ao usar o computador. A lista a seguir reúne modelos por preços a partir de R$ 30 no Mercado Livre , como é o caso do TAMO LEY-181, que traz três opções de resolução: 600, 1.200 e 1.600 DPI. O modelo também aparece por R$ 42 na Amazon . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

5 mouses ideais para ter conforto no home office — Foto: Divulgação/Logitech

O TAMO LEY-181 é um mouse sem fio que além da conexão com computadores e notebooks, pode ser utilizado em Smart TVs. Ele oferece três opções de resolução: 600, 1.200 e 1.600 DPI que são ajustadas no botão central atrás da barra de rolagem. Os botões esquerdo e direito o modelo promete um funcionamento silencioso. Em relação ao design, o modelo apresenta linhas futuristas que além da função estética, foram pensadas para gerar um encaixe confortável na mão para longas horas de uso, além de trazer iluminação RGB. A conexão é realizada via receptor USB e conta com um alcance de até 10 m e a alimentação é feita por meio de uma bateria carregada por cabo USB. O modelo aparece por valores a partir de R$ 30 no Mercado Livre e R$ 42 na Amazon.

O Mouse da TAMO já foi avaliado por mais de 1,1 mil compradores e apresenta classificação de 4,5 estrelas, com 74% de aprovação máxima no site da Amazon. Os comentários destacam o custo-benefício, duração da bateria, ergonomia, funcionamento silencioso e design do modelo. Um ponto negativo citado por alguns clientes é a falta de alguma notificação quando o mouse está com bateria baixa.

Prós: custo-benefício, duração da bateria, ergonomia, funcionamento silencioso e design

O F35 da Docooler é um mouse vertical, ou seja, projetado para ser utilizado em posição semelhante a um joystick. Essa característica provoca menos estresse sobre a mão e o pulso e pode ser um diferencial para quem passa longas horas no home office. O modelo sem fio conta com um receptor USB de até 10 m de distância. Ele traz dois botões de navegação (avançar e voltar) para ser utilizado em sites ou gerenciamento de arquivos e pode ser utilizado nas resoluções de 1.000, 1.600 e 2.400 DPI com ajuste através de botão. Seu design conta com uma leve curvatura para o lado esquerdo que se assemelha a uma onda e há uma pequena iluminação na cor azul. O modelo aparece por R$ 84 na Amazon.

Com 154 avaliações, o F-35 tem 76% de aprovação máxima e classificação de 4,6 estrelas no site da Amazon. O mouse da Docooler se destaca pela duração da bateria que pode chegar a semanas, qualidade do acabamento, conforto e custo-benefício, de acordo com os comentários dos compradores. No entanto, outros relatos citaram que o mouse apresentou problemas de funcionamento após alguns meses de uso.

Prós: duração da bateria, qualidade do acabamento, conforto e custo-benefício

3. DeLUX M618Plus - a partir de R$ 149

Outra opção de mouse vertical é o DeLUX M618Plus, que ainda acompanha um apoio de pulso removível para proporcionar mais conforto aos usuários. O modelo conta com seis botões (esquerdo, direito, barra de rolagem, ajuste de DPI, avançar e voltar) e pode ser utilizado nas resoluções de 800, 1.200 e 1.600 DPI. Feito para uma pegada ambidestra, seu design semelhante a um câmbio manual e contém iluminação RGB nas bordas. Ele pode ser utilizado com e sem fio e para isso acompanha receptor com alcance de 10 me um cabo USB com 1,6 m de comprimento. Para ser utilizado sem fio ele precisa de uma pilha AA. O modelo é encontrado por R$ 149 na Amazon.

O DeLUX M618 Plus tem quase 4,7 mil avaliações de compradores e é classificado com 4,4 estrelas e 70% de avaliação máxima pelos compradores da Amazon. A ergonomia confortável e a precisão estão entre os principais atrativos do modelo. Já outras características relatadas como seu peso elevado que pode prejudicar o uso para jogos e também o tempo de adaptação com a pegada do mouse podem dificultar o seu uso.

Prós: ergonomia e precisão

O Lenovo Yoga é um mouse horizontal que possui uma dobradiça para ser utilizado no formato em V para garantir maior ergonomia. Outro destaque do mouse é seu formato ultrafino com espessura máxima de 14 mm, que permite que ele caiba no bolso de uma camisa. Essa característica pode ser interessante para quem procura um periférico portátil. O Yoga também é uma boa opção para quem trabalha com apresentações já que oferece iluminação a laser e botões de navegação na barra de rolagem. De acordo com o fabricante, não há a necessidade de instalação de software para utilizar essas funções. Sem fio, ele pode ser conectado via receptor USB ou Bluetooth e é alimentado por bateria que acompanha cabo USB para o seu carregamento. O produto é vendido por R$ 284 na Amazon.

O Yoga conta com três opções de resolução: 800, 1.200 e 1.600. Com 550 avaliações de clientes no site da Amazon, o periférico da Lenovo é classificado com 4,4 estrelas e 71% de aprovação máxima. O produto da Lenovo se destaca por seu design, leveza, funcionamento silencioso e versatilidade, pois pode ser utilizado sem mouse pad e também na apresentação de slides. A ergonomia para uso diário e o seu botão de rolagem, no entanto, deixaram a desejar de acordo com os comentários de alguns usuários.

Prós: design, leve, versátil e silencioso

5. Logitech ‎Lift Vertical - a partir de R$ 339

O Logitech Lift Vertical é um mouse vertical voltado para usuários de mãos pequenas e médias e com versões para destros e canhotos. Seu desenho possui uma inclinação de 57° que deixa o usuário em uma posição semelhante a do aperto de mão, para reduzir o estresse durante o uso prolongado. O mouse é uma opção interessante para quem gosta de personalizações já que conta com ajuste de resolução de 400 a 4.000 DPI, quatro botões que podem ser customizados pelo software Logi Options +, roda de rolagem com modo de velocidade e precisão e conexão com até três dispositivos com controle por botão. Ele pode ser utilizado com receptor USB ou via Bluetooth e é alimentado com pilha AA. De acordo com a fabricante, uma pilha pode alimentar o Lift por até 24 meses.

O mouse da Logitech é classificado com 4,7 estrelas e 85% de aprovação máxima nas mais de 2,5 mil avaliações de compradores no site da Amazon. O conforto proporcionado pela sua ergonomia, aliado a sua precisão, funcionamento silencioso e botões customizáveis estão entre os pontos mais elogiados por quem adquiriu o Lift. O ponto negativo deste mouse vertical fica por conta do valor elevado para adquirir o mouse. O mouse é comercializado na Amazon por R$ 369 e R$ 339 no Mercado Livre.

Prós: ergonomia, conforto, precisão, funcionamento silencioso e botões customizáveis

