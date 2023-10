5 mudanças do WhatsApp que você provavelmente adorou e 3 que ignorou

O WhatsApp , aplicativo de mensagens para Android e iPhone ( iOS ) é uma plataforma que oferece diversas ferramentas além da simples troca de mensagens de texto. Hoje em dia, o app permite compartilhar fotos em qualidade HD, retirar o “online” do perfil, editar as mensagens e até mesmo enviar mensagens em vídeo – todas essas, mudanças bem quistas pelos usuários. Infelizmente, nem tudo são flores. Algumas mudanças ao longo do tempo também não foram bem recebidas por alguns usuários. Veja, na lista a seguir, novidades que foram bem aceitas pelo público do mensageiro e outras que não foram tão bem assim.

WhatsApp está sempre adicionando novas funções, mas nem todos agradam aos usuários — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Mudanças do WhatsApp que você provavelmente adorou

1. Mandar foto em HD

Muito querida pelos entusiastas da fotografia e aqueles que gostam de compartilhar momentos especiais com familiares e amigos, a opção de mandar fotos em HD tornou-se popular. Com ela, é possível escapar da compressão que, no passado, prejudicava a qualidade das imagens nas conversas.

Para acessar o recurso, basta clicar nos clipes de papel e escolher a imagem que deseja compartilhar. Na tela de compartilhamento de fotos, você notará o botão HD ao lado das ferramentas de edição. Toque neste botão para revelar as opções de qualidade da foto.

WhatsApp permite o envio de fotos em HD — Foto: Gisele Souza/TechTudo

2. Mandar mensagem para quem não é contato

No passado, apenas os números salvos na agenda do usuário poderiam receber mensagens do WhatsApp, o que era trabalhoso para quem precisava iniciar uma conversa imediata. Contudo, o mensageiro passou a permitir que o usuário envie uma mensagem por meio de um link no navegador ou de forma nativa. Basta acessar a área de iniciar um novo chat, tocando no ícone de lupa, digitando o número e pressionando "Conversar". Esse recurso foi aclamado pela sua praticidade e flexibilidade, já que a capacidade de enviar mensagens para números não salvos isenta o usuário de adicionar números em sua agenda.

Não é preciso adicionar um contato para conversar com ele pelo WhatsApp — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

3. Tirar o online do WhatsApp

Qualquer usuário pode retirar a sinalização de “online” do seu status, evitando que os contatos saibam que está ativo na plataforma. Contudo, ele também não poderá ver essa informação. Também é possível desativar a confirmação de leitura das mensagens, o que deixa a presença online ainda mais sutil.

Saiba como tirar o online do WhatsApp no iPhone — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

4. Fotos temporárias

Pensando na privacidade, as fotos temporárias do WhatsApp podem ser programadas para aparecer por 24 horas, 7 dias e 90 dias. Após este período, elas irão sumir do dispositivo, a não ser que tenham sido salvas. Além disso, existe ainda a possibilidade de ativar o modo visualização única, no qual a foto pode ser aberta uma única vez e sem autorização para print.

Devido ao caráter pessoal dos arquivos compartilhados pelo WhatsApp, essas funcionalidades foram bem recebidas. Elas garantem o compartilhamento mais seguro de fotos pessoais, evitando que informações íntimas sejam vazadas, por exemplo.

As fotos temporárias são de apenas uma visualização e o WhatsApp não permite print — Foto: Reprodução/WhatsApp

5. Editar mensagens

Atualmente é possível editar mensagens enviadas no WhatsApp por engano ou aquelas que você se arrependeu. Essa capacidade oferece maior controle sobre as interações, permitindo correções de erros ortográficos simples, adição de mais contexto ou demais ajustes. A opção de edição está disponível ao manter pressionada a mensagem enviada e escolher "Editar" no menu, e os usuários têm até quinze minutos a partir do envio da mensagem para usar o recurso.

Agora é possível editar mensagens no WhatsApp — Foto: Gabriel Pereira/TechTudo

Recursos que as pessoas odeiam ou ignoram no WhatsApp

1. Status

O WhatsApp Status permite que o usuário compartilhe texto, imagens e vídeos com contatos sem precisar criar um conversa. A ferramenta pode ser comparada aos Stories do Instagram, mesmo que tenha menos visibilidade. Como há redes sociais mais voltadas para o compartilhamento de imagens e que entregam o conteúdo para mais pessoas, os Status do WhatsApp acabam ficando de lado para muitos usuários. Há quem passe dias sem visitar essa aba do mensageiro da Meta.

Status do WhatsApp não são tão utilizados pelos usuários — Foto: TechTudo

2. Mensagem de vídeo

Parecido com as mensagens de áudio, a mensagem vídeo do WhatsApp permite que o usuário faça um vídeo diretamente na conversa com alguém com duração de até 60 segundos. Por mais que esta seja uma opção interessante, principalmente quando há necessidade de enviar uma gravação rapidamente, o recurso não se tornou muito popular. Muitos usuários ainda preferem enviar um vídeo da galeria para os contatos ou recorrem ao áudio na hora de compartilhar algo sem a necessidade de digitar.

As mensagens de vídeo são um dos recursos mais recentes do WhatsApp — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

3. Comunidades

As comunidades chegaram no WhatsApp para reunir em um único espaço, subgrupos que possuam temáticas similares. Funciona como um "guarda-chuva" para diversos subtemas, em que o administrador pode enviar avisos para todas as pessoas de uma só vez. O recurso tem sido ignorado por muitos usuários comuns, apesar de ser mais utilizado por empresas. Nesse contexto, ainda é preciso considerar o lançamento dos Canais do WhatsApp, que têm uma finalidade parecida.

Comunidades do WhatsApp são menos populares e até esquecidas do público — Foto: Divulgação/WhatsApp

