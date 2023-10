5 notebooks com teclado retroiluminado para facilitar a digitação no escuro

Notebooks com teclado retroiluminado pode ser interessantes para usuários que precisam utilizar seus laptops em ambientes nos quais a iluminação não favorece a visualização das teclas. Empresas como Acer , Avell , Lenovo , LG , Samsung oferecem modelos por preços a partir de R$ 3.259, como é o caso do Acer Aspire Vero AV15-51-53AP, que conta com 8 GB de memória RAM no padrão DDR4 e armazenamento em SSD de 256 GB. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

Já o Samsung Galaxy Book 2 360 conta com tela AMOLED por valores que partem de R$ 5.699. Outra opção é o LG Gram 15Z90N, que traz display IPS Full HD com 15,6 polegadas por cerca de R$ 7.899. Veja a seguir cinco notebooks com teclado retroiluminado para comprar no Brasil.

1. Acer Aspire Vero AV15-51-53AP - a partir de R$ 3.259

O notebook da linha Aspire, da Acer, é uma opção para quem precisa de um laptop para o dia a dia. Ele é ideal para tarefas mais simples, como navegar na internet, editar textos ou planilhas, como também pode ser uma opção interessante para consumo de conteúdo como vídeos e streaming. O modelo é equipado com processador Intel Core i5 1135G7, que por sua vez é um chip com quatro núcleos e oito threads com frequências de até 4,2 GHz. O notebook conta ainda com 8 GB de memória RAM no padrão DDR4 e armazenamento em SSD de 256 GB, o que tende a proporcionar mais agilidade para o sistema operacional Windows 11 instalado.

A tela conta com resolução Full HD, além de oferecer tecnologia IPS, que por sua vez deve proporcionar melhores ângulos de visão para o display de 15,6 polegadas. O notebook da Acer é muito bem avaliado na Amazon, com comentários destacando a velocidade e qualidade da tela do equipamento. Ele pode ser adquirido por valores a partir de R$ 3.259.

Prós: custo baixo, processador relativamente moderno, SSD, tela IPS Full HD

custo baixo, processador relativamente moderno, SSD, tela IPS Full HD Contras: não há

2. Lenovo IdeaPad Gaming 3i - a partir de R$ 3.599

O Lenovo IdeaPad Gaming 3i é ideal para quem precisa de um notebook mais versátil. Apesar de ser um laptop com um visual mais sóbrio, é uma solução gamer que até pela proposta acaba tendo um hardware mais avançado. O notebook é equipado com um processador Intel Core i5 11300H, 8 GB de memória RAM, armazenamento em SSD de 512GB e placa de vídeo dedicada GTX 1650 com 4 GB de VRAM, sendo esta GPU da Nvidia muito popular no segmento gamer.

A tela do equipamento é Full HD e tem bordas relativamente finas. O IdeaPad Gaming 3i é um modelo muito procurado por jogadores, o que pode justificar suas boas avaliações com comentários que destacam principalmente o desempenho em jogos. A versão da lista conta com sistema operacional Windows 11, mas também é possível encontrar o modelo com sistema Linux, que tende a ter um preço um pouco mais acessível. O laptop aparece por cifras a partir de R$ 3.599.

Prós: placa de vídeo dedicada, tela Full HD, hardware mais equilibrado

placa de vídeo dedicada, tela Full HD, hardware mais equilibrado Contras: painel não é IPS

3. Avell B.On Lite New - a partir de R$ 4.463

A Avell é uma fabricante renomada principalmente por conta de seus notebooks do segmento gamer. Porém, o Avell B.On Lite é um laptop voltado para produtividade, que além de um design moderno e elegante, conta com boas especificações. O notebook possui uma tela de 15 polegadas, é equipado com processador Intel Core i5 1235U, que é um chip com foco em eficiência energética, tendo ainda 8 GB de memória RAM no padrão DDR4 e armazenamento em SSD de 256GB. O produto surge por cerca de R$ 4.463.

O sistema operacional é o Windows 11 e apesar do notebook não contar com uma placa de vídeo dedicada, a placa integrada Intel Iris Xe de 1,2 GHz, que promete oferecer uma boa experiência com o sistema da Microsoft. O laptop é visto por valores a partir de R$ 4.463.

Prós: visual, processador moderno, SSD

visual, processador moderno, SSD Contras: desempenho limitado

O Samsung Galaxy Book 2 é um dos poucos modelos com tela AMOLED oferecidos no mercado brasileiro. O notebook da Samsung é uma versão que privilegia a portabilidade, tendo um design compacto com display de 13,3 polegadas. O modelo é equipado com processador Intel Core i5 1235U, além de 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB. O laptop pode ser encontrado por valores a partir de R$ 5.699.

O sistema operacional também é o Windows 11, fazendo do notebook da Samsung uma opção para quem precisa de um laptop compacto (com pouco mais de 1 kg), além de um equipamento que ofereça uma qualidade de imagem muito acima da média, apesar do display menor.

Prós: visual, tela AMOLED, muito leve, SSD

visual, tela AMOLED, muito leve, SSD Contras: custo alto, tela menor que concorrentes

5. LG Gram 15Z90N - a partir de R$ 7.899

O LG Gram 15Z90N conta com um display IPS Full HD com 15,6 polegadas, o que tende a entregar uma boa qualidade de imagem e melhores ângulos de visão. Isso porque os painéis IPS tendem a inibir as distorções de cores. O processador é o Intel Core i5 1035G7, de quatro núcleos e oito threads com frequências de até 3,7 GHz. O equipamento oferece ainda 8 GB de memória RAM DDR4, armazenamento em SSD de 256 GB e sistema operacional Windows 10.

O notebook da LG aparece com ótimas avaliações na Amazon, com comentários que destacam a portabilidade do equipamento que pesa cerca de 1,1 kg, além de menções ao belo visual do laptop da linha premium da marca. Apesar de não ser a opção que oferece o melhor desempenho da lista, o LG Gram é um notebook muito competente, bonito e leve. Os consumidores interessados precisam desembolsar R$ 7.899 para comprar o produto.

Prós: visual, muito leve, SSD, tela IPS

visual, muito leve, SSD, tela IPS Contras: custo alto, sistema operacional não é o mais recente

