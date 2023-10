O projetor pode ser uma boa escolha para os que gostam de assistir a filmes e séries e não querem depender de uma televisão. Além disso, com o equipamento é possível trazer a experiência do cinema para dentro de casa. Marcas como Samsung , Epson , Coibeu e Multilaser oferecem produtos por valores a partir de R$ 570 , como é o caso do Coibeu Y2, que possui resolução HD de 1280 x 720 pixels e proporção de tela de 4:3. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de setembro de 2023.

Outro destaque é o Multilaser PJ002, que proporciona um brilho de 1.800 lumens, permite projetar telas de 36 a 150 polegadas e pode ser obtido por aproximadamente R$ 673. Já o Epson EpiqVision EF-12, conta com uma lâmpada que visa uma durabilidade de até 20.000 horas, pode transmitir imagens em qualidade Full HD e é visto por cerca de R$ 5.399. Acompanhe a lista com cinco modelos disponíveis no Brasil.

5 projetores para ter um cinema no seu quarto — Foto: Divulgação/LG

1. Coibeu Y2 – a partir de R$ 570

O Coibeu Y2 é a opção mais em conta desta lista. De acordo com as especificações, este modelo possui um visor com resolução HD de 1280 x 720 pixels, permite conexão via Wi-Fi e pode ser gerenciado via celular ou tablet. Outra característica, é que o aplicativo do YouTube já vem integrado no aparelho. O projetor pode ser encontrado por preços que se iniciam em R$ 570.

Com uma luz LED embutida, este equipamento visa projetar telas de 36 a 200 polegadas, com proporções que variam entre 4:3 o 16:9. Na parte de conectividade, o item oferece portas HDMI, USB, AV e AC. Já a fonte de iluminação, promete uma vida útil de até 30.000 horas. Avaliado com 4 de 5 estrelas no site da Amazon, os compradores elogiam a qualidade de imagem e de áudio. Porém, alguns alegam incompatibilidade com o app da Netflix.

Prós: custo-benefício

custo-benefício Contras: alguns usuários reclamam que o app da Netflix não funciona

2. Multilaser PJ002 – a partir de R$ 673

O Multilaser PJ002 é outra escolha para os que não querem depender de televisores. Segundo a fabricante, este modelo conta com conexão Wi-Fi e permite espelhar a tela de dispositivos Android ou iOS. Além disso, o projetor é capaz de reproduzir telas com tamanhos de 36 a 150 polegadas. O produto está disponível a partir de R$ 673.

A marca reforça que este item oferece um brilho de 1.800 lumens, vem com resolução nativa de 800 x 480 pixels, dispõe de leitor de cartão TF e conectores HDMI, USB, VGA e AV. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,1 de 5 estrelas e, os compradores alegam que ele está de acordo com o preço cobrado. No entanto, alguns reclamam da qualidade da imagem.

Prós: atende o básico

atende o básico Contras: baixa resolução

3. Samsung The Freestyle ‎SP-LSP3BLAXZD – a partir de R$ 3.399

O Samsung The Freestyle ‎SP-LSP3BLAXZD é mais uma alternativa para os que pretendem montar um cinema em casa. Este projetor se diferencia por possuir um formato cilíndrico e uma rotação de até 180°. De acordo com a fabricante, o produto é capaz de reproduzir imagens em qualidade Full HD, de 1920 x 1080 pixels. O item pode ser adquirido pela economia de R$ 3.399.

As especificações também apontam que este modelo consegue projetar telas com tamanhos de 30 a 100 polegadas e conta com função HDR que visa melhorar a qualidade das cores da imagem. O equipamento oferece um porta micro HDMI 2.1 e outra HDMI convencional, mas não dispõe de conectores USB. O produto é avaliado com 4,3 de 5 estrelas na Amazon e recebe elogios por conta da praticidade. Porém, alguns reclamam do brilho da imagem e afirmam que a qualidade fica comprometida em ambientes claros.

Prós: modelo dispõe de resolução Full HD

modelo dispõe de resolução Full HD Contras: não possui portas USB

O Epson ‎V11HA86020 é mais uma opção que pode agradar os usuários. Segundo as especificações da marca, este equipamento é capaz de projetar telas com resolução HD, de 1280 x 800 pixels, com proporções de 4:3, 16:9 e 16:10, em telas de até 300 polegadas. Na parte traseira, o modelo conta com conectores HDMI, USB-B e USB-A. O produto é ofertado por cerca de R$ 3.449.

A fabricante ressalta que o produto é capaz de oferecer uma luminosidade branca e um brilho colorido de até 3.000 lumens. No modo normal, a fonte promete uma vida útil de até 6.000 horas, já no modo ECO esse tempo pode chegar a 12.000 horas. Na Amazon, o aparelho é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores alegam que ele é capaz de reproduzir imagens com qualidade aceitável, mesmo em ambientes claros. Contudo, alguns reclamam que o equipamento não oferece um conector para som externo.

Prós: permite reproduzir telas de até 300 polegadas

permite reproduzir telas de até 300 polegadas Contras: diferente do item anterior, este possui apenas resolução HD

O Epson EpiqVision EF-12 é o item mais caro desta lista. De acordo com a fabricante, este modelo é capaz de reproduzir imagens de até 150 polegadas, com resolução Full HD de 1920 x 1080 pixels, possui um sistema de som 2.1 e fonte de iluminação que pode durar até 20.000 horas. Interessados precisarão desembolsar cerca de 5.399.

Este projetor vem com sistema operacional Android e dispõe de duas entradas HDMI, uma porta USB e uma conexão para fones de ouvido. O produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas no site da Amazon e, os compradores elogiam o tamanho portátil, a qualidade do som e o tamanho da tela que o dispositivo consegue projetar. Por outro lado, alguns relatam que ele não é compatível com o Netflix.

Prós: vem com sistema operacional Android, que garante compatibilidade com vários aplicativos

vem com sistema operacional Android, que garante compatibilidade com vários aplicativos Contras: preço elevado

