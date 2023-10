6 aplicativos bizarros que você não vai acreditar que existem

A Google Play Store e a App Store oferecem uma ampla gama de aplicativos que buscam tornar a vida dos usuários de Android e iPhone ( iOS ) mais prática. No entanto, também é possível encontrar algumas opções peculiares e inusitadas, que muitas vezes surpreendem os usuários pela utilidade singular. Um exemplo é o aplicativo Runpee , que aborda um dilema frequente entre os cinéfilos: quando ir ao banheiro durante um filme longo sem perder as partes cruciais da trama. Outro é o Flush , que ajuda usuários a encontrarem banheiros públicos para casos de "emergência". Confira, a seguir, algumas opções de apps inusitados que podem ser encontrados nas lojas de aplicativos do seu celular.

O RunPee ajuda o usuário a não perder partes importantes do filme enquanto vai ao banheiro — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

1. Runpee

Se você já foi assistir a um filme longo no cinema e perdeu partes importantes da história porque precisou ir ao banheiro, esse app pode te interessar. O RunPee oferece informações sobre os melhores momentos para fazer pausas durante a exibição de filmes nos cinemas, evitando que os espectadores percam as melhores cenas.

A plataforma tem um banco de dados de mais de 1.300 filmes, possibilitando "Peetimes" com sinopses e alertas discretos. Além disso, o app fornece detalhes sobre cenas após os créditos, informações para espectadores que chegam atrasados e avaliações da qualidade 3D de filmes. O aplicativo é gratuito, sem anúncios e está disponível para Android e iOS.

Usuários podem descobrir qual é o melhor momento para dar uma saída rápida da sala de cinema com o app RunPee — Foto: Reprodução/TechTudo

O aplicativo Drunk Dial NO! atua como uma proteção para pessoas que, sob a influência do álcool, podem ser propensas a fazer ligações impulsivas para ex-parceiros, familiares ou chefes, o que muitas vezes resulta em arrependimentos. Este aplicativo oferece a capacidade de ocultar temporariamente contatos específicos por até 48 horas, impedindo o usuário de fazer chamadas indesejadas durante esse período de vulnerabilidade.

O aplicativo também permite bloquear chamadas recebidas de contatos específicos, garantindo que o usuário não se comunique com pessoas que possam desencadear comportamentos impulsivos. O "Drunk Dial NO!" está disponível exclusivamente para dispositivos iOS e pode ser adquirido por R$ 9,90 na App Store.

3. Excuse Generator: Fake Reasons

Como o nome já diz, o app é um gerador de desculpas projetado para ajudar os usuários a criar motivos falsos e convincentes em situações difíceis. Ele oferece uma ampla variedade de categorias de desculpas e permite personalizá-las para se adequarem a situações específicas. Além disso, o aplicativo possui um gerador de desculpas aleatórias para quando os usuários não conseguem decidir.

Ele permite marcar suas desculpas favoritas, compartilhar com amigos e manter um histórico das opções usadas. O app tem uma equipe de escritores criativos que criam escapatórias realistas baseadas em ocorrências do dia a dia. O Excuse Generator é grátis, está disponível somente em inglês e apenas para dispositivos Android.

O Excuse Generator elabora desculpas para diversos tipos de situações — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

4. Poop Tracker - Toilet Log

O aplicativo permite que os usuários acompanhem e analisem seus movimentos intestinais. Para isso, ele fornece informações detalhadas sobre a consistência, cor, frequência e urgência das fezes, utilizando a Escala de Bristol Stool – uma escala médica usada para classificar o formato e consistência em sete categorias. Os usuários podem registrar dados, incluindo a presença de sangue, dor e adicionar notas personalizadas. Também é possível rastrear a ocorrência de dias sem movimentos intestinais, visualizar os registros anteriores. Além disso, o app oferece uma análise de dados e gráficos para acompanhar as estatísticas ao longo do tempo.

O Poop Tracker foi desenvolvido para ajudar os usuários a compartilhar informações relevantes com seus médicos para avaliar a saúde intestinal e auxiliar o profissional da saúde a identificar problemas crônicos como Síndrome do Intestino Irritável, Doença de Crohn, colite e outras condições, além de auxiliar no monitoramento da gravidade dos sintomas. O aplicativo está disponível para Android e é gratuito.

Com o Poop Tracker o usuário pode acompanhar o movimento intestinal e registrar as alterações diárias — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

5. Cry Analyzer

Outro app que poucas pessoas sabem que existe é o Cry Analyzer, um app criado para auxiliar os pais na interpretação do choro de seus bebês. Ele registra e analisa os sons para identificar o estado emocional da criança e possíveis motivos para o choro, como fome ou sono. O aplicativo é recomendado para bebês até seis meses, mas pode ser usado para identificar choros até dois anos de idade.

O Cry Analyzer foi desenvolvido em colaboração com o Centro Nacional de Saúde e Desenvolvimento Infantil no Japão e afirma ter uma precisão superior a 80% na identificação do estado emocional do bebê. São três usos gratuitos e a versão ilimitada custa R$ 19,90. O aplicativo está disponível para Android e iOS.

O aplicativo funciona como tradutor do choro do bebê e pode ser usado gratuitamente por três vezes — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

6. Flush

O Flush é uma comunidade que atualiza a localização de banheiros públicos ao redor do mundo. O app funciona como um localizador de sanitários que permite que os usuários encontrem facilmente os mais próximos. O banco de dados conta com mais de 200 mil unidades e está em constante expansão com contribuições de usuários.

No aplicativo, o usuário consegue ver no mapa o caminho para o banheiro público mais próximo, informações sobre taxas para usar o sanitário, necessidade de chave e acessibilidade para deficientes físicos. O app funciona sem a necessidade de conexão à Internet e está disponível para Android e iOS.

O Flush consegue identificar banheiros próximos aos seus usuários — Foto: Reprodução/Gisele Souza

