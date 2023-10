Impressoras coloridas econômicas são ideais para quem não quer gastar muito com tinta. Empresas como HP , Epson e Brother oferecem modelos a partir de R$ 329 na Amazon , como é o caso da HP 2774 DeskJet Ink Advantage, que dispõe uma resolução de até 4800 x 1200 DPI. Ela também aparece por R$ 299 no Girafa . Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de outubro de 2023.

6 impressoras coloridas econômicas para não gastar muito com tinta — Foto: Renato Bazan/TechTudo

1. HP 2774 DeskJet Ink Advantage - a partir de R$ 329

A HP 2774 DeskJet Ink Advantage é uma opção para quem busca uma impressora tanque portátil sem precisar investir muito. O modelo também pode digitalizar e copiar. Ela oferece uma resolução de até 4800 x 1200 DPI otimizados em cores. É possível conectar a impressora por cabo USB ou Wi-Fi. O item pode ser encontrado por aproximadamente R$ 329.

O aparelho também dispõe de uma velocidade de 5,5 PPM em preto e branco e 7 PPM para páginas coloridas. Uma curiosidade é que a impressora é feita com 45% de plástico reciclado. Na Amazon, o equipamento é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e os compradores se mostram satisfeitos com a qualidade da impressão e apontam que ela possui uma instalação prática. Contudo, alguns consumidores reclamam que ela engole algumas páginas durante o uso.

Prós: material reciclado, tamanho portátil e custo-benefício

material reciclado, tamanho portátil e custo-benefício Contras: consumidores apontam que ela enrosca páginas durante o uso

2. HP Ink Tank 416 - a partir de R$ 679

A HP Ink Tank 416 é uma alternativa de impressora multifuncional. Ela acompanha funções de scanner, cópia e impressão. O modelo permite imprimir por recarga, até 8.000 páginas coloridas ou 6.000 em preto e branco. Segundo a fabricante, o periférico conta com capacidade máxima de 60 folhas e pode ser conectada por um cabo USB 2.0, Wi-Fi ou pelo aplicativo próprio para smartphone. Além disso, ela é compatível com ‎Windows 8.1, macOS X 10.11 El Capitan e macOS 10.13 High Sierra.

O aparelho também dispõe de uma velocidade de 8 PPM em preto e branco e 5 PPM para páginas coloridas. O produto é avaliado com 4,6 de 5 estrelas na Amazon e os compradores elogiam a capacidade de tinta e a praticidade de uso. No entanto, alguns consumidores apontam que a configuração é complexa e que o manual de instruções deixa a desejar. O produto é oferecido por preços que partem de R$ 679.

Prós: modelo é multifuncional

modelo é multifuncional Contras: consumidores reclamam de dificuldades na hora de instalar o aparelho

3. HP Smart Tank 581 - a partir de R$ 965

A HP Smart Tank 581 também é um modelo multifuncional. Isso porque ela imprime, copia e digitaliza. De acordo com as especificações, o modelo imprime até 12.000 páginas em preto ou 6.000 páginas coloridas, no entanto, esse valor só é valido com a tinta HP original. O aparelho também dispõe de uma velocidade de 15 PPM em preto e branco e 9 PPM para páginas coloridas. Sua conexão também pode ser feita através do cabo USB 2.0. O periférico pode ser encomendado por R$ 965.

Um dos principais destaques do modelo é o Wi-Fi com autorreparo, em que o sistema da impressora detecta e soluciona problemas de conectividade, mantendo-a sempre conectada. O software é compatível com Windows 11, Windows 10, Windows 7, Android, iOS, macOS 12 Monterey, macOS 11 Big Sur e macOS 10.15 Catalina. Avaliada em 4,7 de 5 estrelas, os compradores destacaram a qualidade da impressão. Porém, pontuaram negativamente que ela imprime com uma certa velocidade baixa.

Prós: qualidade da impressão e Wi-Fi com autorreparo

qualidade da impressão e Wi-Fi com autorreparo Contras: velocidade de impressão baixa

4. Brother Tank DCPT420W - a partir de R$ 929

A Brother Tank DCPT420W Color é uma impressora auto-duplex, uma tecnologia que permite imprimir automaticamente em ambos os lados do papel. Segundo a fabricante, este equipamento consegue imprimir páginas coloridas em uma velocidade de até 11 PPM, enquanto as impressões preto e branco podem chegar a 28 PPM. Assim como o item anterior, este pode ser conectado via cabo USB ou Wi-Fi. O modelo está disponível a partir de R$ 929.

Outras características apontam que o produto é compatível com diversas versões do sistema operacional Windows 7, Windows 8, Windows 10, além do macOS X. No site da Amazon, o dispositivo é avaliado com 4,6 de 5 estrelas e, os compradores elogiam o fato de ela ser econômica, prática de usar e também por ter suporte à papel fotográfico. No entanto, alguns reclamam que a instalação não é intuitiva.

Prós: compatível com diversos sistemas operacionais

compatível com diversos sistemas operacionais Contras: usuários reclamam que a instalação não é prática

5. Epson EcoTank L3250 - a partir de R$ 1.073

A Epson EcoTank L3250 é um modelo que se destaca pela economia e pela agilidade. O item possui um dos menores custos de impressões da linha da marca, imprimindo até 4.500 páginas em preto e 7.500 páginas coloridas com cada kit de tintas de reposição original. O aparelho também dispõe de uma velocidade de 33 PPM em preto e branco e 15 PPM para páginas coloridas. O modelo conta com a tecnologia Heat-Free, função que evita altos custos de impressão e desperdício. Atualmente, a impressora pode ser adquirida por R$ 1.073.

De acordo com as especificações, ela permite conexões a partir de dispositivos móveis, além de impressão Wireless, Wi-Fi Direct 3, cabo USB, Wi-Fi e Ethernet para grupos de trabalho. De acordo com o fabricante, é possível controlar a impressora a partir de dispositivos móveis por meio do aplicativo Smart Panel. Avaliado em 4,8 de 5 estrelas na Amazon, os compradores destacaram a impressão otimizada de fotos, oferecendo uma qualidade maior na impressão de texturas, sombras e contraste em fotos.

Prós: várias opções de conectividade e velocidade de impressão

várias opções de conectividade e velocidade de impressão Contra: incompatível com sistema Apple

A HP Brother DCP-T520W é um modelo de baixo custo. Isso porque com dois refis de tinta, é possível imprimir até 15.000 páginas preto e branco e com os refis de tinta colorida, ela permite até 5.000 páginas. O modelo também conta com velocidade de impressão, de até 30 PPM em preto e branco e 12 PPM em cores. Além disso, a fabricante garante uma qualidade de impressão de até 6.000 x 1.200 DPI. O modelo é vendido por cerca de R$ 1.199.

Na parte de conectividade, o equipamento conta com uma porta USB 2.0 e uma conexão Wi-Fi. A qualidade de impressão alcança uma resolução de 1.200 x 1.200 DPI. Para uma facilidade de visualização e manuseio, o modelo também possui um painel LCD. Na Amazon, o produto é avaliado com 4,5 de 5 estrelas e os compradores indicam que a instalação é prática e que a qualidade de impressão é satisfatória. Contudo, alguns reclamam que não conseguiram conectar a impressora com o aplicativo.

Prós: conexão Wi-Fi

conexão Wi-Fi Contras: preço elevado

