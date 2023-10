7 lugares estranhos do Google Maps para 'visitar' e ficar arrepiado

O Google Maps , disponível para Android e iPhone ( iOS ), permite ao usuário realizar trajetos em mais de 220 países e territórios, incluindo locais bem estranhos que muitas vezes não são acessíveis pessoalmente. A plataforma com navegação por GPS em tempo real permite conhecer o Kraken no mar da Antártica e até o Pentagrama do Cazaquistão. Além disso, com a funcionalidade Street View, o Google Maps oferece vistas panorâmicas que garantem a visualização de ambientes como se o usuário estivesse fisicamente presente em determinada localização. Assim, é possível até mesmo “caminhar” dentro de alguns locais, como catacumbas em Paris e na Itália. A seguir, confira uma lista diversos locais bem diferentes mas muito interessantes para visitar usando o Google.

Google Maps permite visitar uma série de lugares curiosos usando coordenadas no app — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

1. Kraken no mar da Antártica

Usando o Google Earth, caçadores de monstros relataram um avistamento intrigante de uma criatura semelhante a um Kraken, descrita como uma lula gigante de 120 metros. O relato ocorreu no dia 9 de abril de 2016, nas coordenadas 63° 2'56.73″S 60°57'32.38″W.

O pesquisador Scott C Waring, ao analisar o caso, utilizou a régua do Google para estimar o comprimento em aproximadamente 30 metros, sugerindo a possibilidade de ultrapassar 60 metros com os tentáculos. Além da teoria do Kraken, há considerações sobre a semelhança com um Plesiossauro e a ideia de um OVNI subaquático.

Estranha formação no mar intriga caçadores de monstros — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O folclore nórdico menciona um Kraken que assombrava os mares gelados do Mar do Norte, agarrando navios com tentáculos gigantescos. Ao levantar hipóteses sobre o caso, Waring considerou a possibilidade de o avistamento estar relacionado a um Plesiossauro extinto.

O mito do Kraken tem origem em avistamentos reais de lulas gigantes que, ao longo do tempo, se transformaram em uma criatura lendária. Recentemente, outro possível avistamento foi compartilhado, desta vez relacionado ao Monstro do Lago Ness, com um vídeo mostrando lombadas misteriosas emergindo das águas escocesas. Para os moradores locais, esse fato estranho pode ser apenas uma ilusão de ótica, causada pelas ondas deixadas por um barco que passava a cerca de 1.200 pés de distância.

2. Vila dos espantalhos no Japão

A Aldeia do Espantalho de Nagoro, na província de Tokushima, Japão, é conhecida por ter mais de 350 espantalhos, aproximadamente 10 unidades para cada residente do local. Eles são meticulosamente confeccionados pela residente Ayano Tsukimi, que recria situações cotidianas com as imagens. A tradição começou quando Tsukimi decidiu criar os bonecos para proteger a horta dela, e a criatividade atraiu a atenção de turistas e moradores locais. Em 2014, o cineasta alemão Fritz Shumann entrevistou Tsukimi em um documentário chamado "Vale das Bonecas" para explorar a história e a técnica por trás desses espantalhos.

É possível explorar a estranha vila do Japão por meio da visualização de rua em 360 graus do Google Maps. Basta pesquisar por “Nagoro Japan” e utilizar o Street View. Cada espantalho tem uma função específica e é vestido de acordo, representando diversas idades e profissões.

Diversos espantalhos podem ser vistos em ruas de vila no Japão utilizando o Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

3. Pentagrama do Cazaquistão

Um grande pentagrama foi descoberto no Cazaquistão, perto do reservatório do Alto Tobol. O símbolo de uma estrela de cinco pontas rodeada por um círculo tem cerca de 366 metros de diâmetro e foi alvo de diversas especulações online, ligando o local à adoração do diabo, seitas religiosas ou habitantes do submundo.

O pentagrama do Cazaquistão pode ser facilmente observado por meio do Google Maps, utilizando a coordenada 52°28'46.9″N 62°11'07.8″E. Mas não se preocupe, a arqueóloga Emma Usmanova, com experiência na área, esclareceu que o pentagrama é o contorno de um parque soviético, marcado por estradas e árvores. Durante a era soviética, as estrelas eram símbolos populares, usados em decorações de edifícios, bandeiras e monumentos em toda a União Soviética. Além disso, o pentagrama é um símbolo antigo usado por várias culturas e grupos religiosos, não apenas associado ao satanismo.

Estranho Pentagrama no Cazaquistão pode ser visto pelo Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

4. OVNI sob o gelo derretido na Antártica

Um objeto em forma de disco, descrito como "nave projetada de forma inteligente", foi descoberto no Google Maps na Antártida devido ao derretimento do gelo e da neve. O vídeo do canal de teorias da conspiração MrMBB333 gerou frenesi online, especulando se o objeto poderia ser de origem extraterrestre ou simplesmente uma formação natural.

Medindo 18 metros de largura, metade do disco estava exposta, enquanto a outra metade estava coberta por degelo e neve. Algumas características sugerem inteligência na construção. Para os curiosos, essa bizarra aparição pode ser vista no Google Maps, ao inserir as coordenadas 66º16’24.0”S100º59’03.0”E.

Estranha formação na Antártica chama a atenção de quem explora a área pelo Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

As imagens do objeto desencadearam teorias da conspiração online, incluindo sugestões de uma nave alienígena que sofreu um acidente ou uma entrada para uma base antiga em ruínas. Em contrapartida, o canal MrMBB333 postou uma refutação, defendendo a autenticidade da descoberta, enquanto outros sugeriram que era apenas uma poça de água de gelo derretido, manipulada para parecer mais proeminente nas imagens.

O apresentador do canal refutou as alegações de que o objeto era uma poça de água, destacando características que indicavam uma estrutura sólida e rejeitando as alegações de manipulação da imagem. Comentários sobre as postagens sugeriram opiniões divididas, com alguns apoiando a descoberta e outros questionando sua autenticidade. Por fim, a controvérsia em torno da descoberta continuou, com discordâncias sobre a natureza e a origem do objeto.

5. Catacumbas dos Capuchinhos na Itália

As Catacumbas do Mosteiro dos Capuchinhos em Palermo, Itália, são uma atração turística única e mórbida, que pode ser visitada no Google Maps. Abaixo do Mosteiro, quase 8 mil cadáveres estão preservados, cada um vestido com suas melhores roupas de domingo.

Este é um contraste marcante com a prática geral de manter os mortos fora da vista na cultura ocidental. Os corredores das catacumbas são divididos para abrigar diferentes categorias de pessoas, como figuras religiosas, mulheres, virgens e crianças.

As Catacumbas dos Capuchinhos na Itália são um local asustador que pode ser visitado pelo Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O cadáver mais antigo remonta a 1599. Um exemplo notável é Rosalia Lombardo, embalsamada em 1920 aos dois anos de idade, mantida tão bem preservada que é chamada de "Bela Adormecida". O procedimento de embalsamamento inclui formalina, álcool, glicerina, ácido salicílico e sais de zinco. As catacumbas podem ser visitadas online, basta digitar no Maps “Catacumbas do Mosteiro dos Capuchinhos, Palermo, Itália” e usar a função street view. Depois, é só clicar em “Ver por dentro”, logo na porta de entrada.

6. Os desenhos em Nazca, Peru

As Linhas de Nazca, localizadas no Deserto de Nazca, no sul do Peru, são uma série de geóglifos antigos, ou seja, grandes desenhos feitos na superfície do solo, removendo pedras e terra para revelar a camada contrastante abaixo. Esses geóglifos foram criados pelos povos Nazca, que viveram na região entre 500 a.C. e 500 d.C.

Para visitá-las, digite as coordenadas geográficas aproximadas de número -14.7250, -75.1250. Após inserir as informações, você será levado diretamente para a área das Linhas, e pode usar as ferramentas de zoom e navegação para explorar em detalhes.

As Linhas de Nazca são uma formação intrigante que pode ser visualizada pelo Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

O propósito das Linhas de Nazca é um tema de muita especulação e debate entre arqueólogos e pesquisadores. Alguns estudiosos sugerem que as Linhas de Nazca tinham significado religioso ou ritualístico, usadas em cerimônias ou rituais relacionados à agricultura, água, fertilidade ou até astronomia. Outra teoria propõe que as Linhas de Nazca estavam conectadas a observações astronômicas. Certos alinhamentos das linhas com eventos celestiais importantes foram sugeridos.

Para os conspiracionistas, as Linhas de Nazca foram criadas como sinais ou pistas de pouso para naves espaciais alienígenas. No entanto, essa ideia não é apoiada pela arqueologia convencional e é frequentemente considerada especulativa. As Linhas de Nazca foram designadas como Patrimônio Mundial da UNESCO em 1994. A escala e precisão desses geóglifos, especialmente considerando a tecnologia limitada disponível para os povos Nazca, as tornam um dos mistérios arqueológicos mais intrigantes do mundo.

7. Catacumbas de Paris

Em 2020, um usuário do Google Maps Street View capturou uma imagem bizarra nas Catacumbas de Paris. A figura translúcida foi vista nos corredores assustadores e causou estardalhaço. Alguns usuários do Reddit sugeriram que poderia ser um "fantasma" devido à localização, que abriga os restos de mais de 6 milhões de pessoas. Nas redes, foram realizados debates sobre se a figura era paranormal ou se poderia ser explicada por truques de luz ou falhas na câmera. Alguns internautas mais céticos afirmavam que parecia ser apenas uma pessoa com roupas claras.

As Catacumbas de Paris são compostas por uma vasta rede subterrânea de túneis e galerias localizada sob a cidade. Originadas a partir de antigas pedreiras, elas foram transformadas no século XVIII para abrigar os restos mortais de milhões de parisienses, removidos de diversos cemitérios da cidade para solucionar problemas de superlotação.

Atualmente, as Catacumbas de Paris são uma atração turística única, exibindo crânios e ossos dispostos artisticamente ao longo de seus corredores, proporcionando um fascinante vislumbre da história macabra da cidade. Você pode visitar os corredores das catacumbas agora mesmo. Para isso, vá até o Google Maps e digite “Catacumbas, Paris, França”. Depois, use o street View para andar pela atração.

As Catacumbas de Paris já foram até cenário de filme, e podem ser visitadas pelo Google Maps — Foto: Reprodução/Júlio César Gonsalves

