7 melhores RPGs para jogar no PC, console ou celular via Xbox Game Pass

Sea of Stars e mais RPGs estão disponíveis para assinantes do Xbox Game Pass; veja uma lista com 7 títulos que você precisa jogar — Foto: Divulgação/Sabotage Studio

👉 Qual a melhor franquia de RPG de todos os tempos? Comente no Fórum TechTudo

1. Yakuza: Like a Dragon - Console, PC e Cloud (com controle e toque na tela)

Yakuza: Like A Dragon foi lançado em 2020 e revolucionou a famosa franquia da SEGA ao introduzir um combate por turnos, inspirado em Dragon Quest. No jogo, Ichiban Kasuga é um ex-membro da Yakuza que retorna após ter passado 18 anos na prisão por um crime que não cometeu. Com isso, ele busca vingança e se junta a um grupo de renegados, incluindo um policial, uma ex-enfermeira e uma hostess. O game ainda conta com outros elementos de RPGs, como a possibilidade de recrutar membros para sua equipe e um sistema de profissões.

Yakuza: Like a Dragon introduz um novo protagonista para a história, Ichiban — Foto: Divulgação/Sega

2. Octopath Traveler - Console e PC

Octopath Traveler é um RPG da Square Enix que permite aos jogadores controlar até oito personagens diferentes. Cada um dos heróis conta com sua própria história, que se entrelaçam ao longo da jornada pelo épico mundo de Orsterra. Enquanto o combate é baseado em turnos, seguindo a tradição de clássicos como Chrono Trigger e Final Fantasy, o jogo se destaca por conta do visual 2H-HD, uma combinação de gráficos retrô com elementos 3D nos cenários.

Octopath Traveler combina gráficos retrô com cenários 3D — Foto: Divulgação/Square Enix

3. Starfield - Console, PC e Cloud (com controle)

Starfield é um game desenvolvido pela Bethesda que traz uma aventura ambientada em 2330, em um mundo onde a humanidade colonizou o espaço. Os jogadores podem criar seus próprios personagens e se unir à organização chamada Constelação para buscar artefatos raros, espalhados pelos mais de mil planetas gerados proceduralmente. Além disso, durante a exploração é necessário enfrentar desafios, como piratas espaciais, facções, criaturas locais e missões opcionais.

Munições podem ser compradas em postos nas principais cidades de Starfield — Foto: Reprodução/Bethesda

4. Sea of Stars - Console, PC e Cloud (com controle)

Sea of Stars é um RPG por turnos da Sabotage Studio (The Messenger) que você pode não ter notado em meio aos grandes lançamentos da segunda metade de 2023, mas que certamente vale a pena conferir. O jogo segue Valere e Zale, os Filhos do Solstício, que usam seus poderes solares e lunares em uma jornada para dominar a Magia do Eclipse. Os usuários precisam passar por um belo mundo em pixel art para enfrentar o alquimista maligno The Fleshmancer, em uma aventura inspirada por clássicos como Chrono Trigger e Super Mario RPG.

Sea of Stars busca inspiração em RPGs clássicos dos anos 90 — Foto: Divulgação/Sabotage Studios

5. Persona 5 Royal - Console, PC e Cloud (com controle e toque na tela)

Persona 5 Royal é um RPG que rapidamente se tornou um clássico da SEGA. A trama segue os Phantom Thieves, um grupo de adolescentes justiceiros que entram na mente dos adultos para combater seus pensamentos corrompidos, antes que possam causar mal aos demais ao seu redor. Para isso, eles utilizam seres chamados Personas em combate e invadem os Palácios, que são manifestações físicas das motivações das pessoas.

Persona 5 Royal mistura elementos de simulador de vida com aventuras e batalhas de um RPG tradicional — Foto: Divulgação/Atlus

6. The Outer Worlds - Console e Cloud (com controle)

The Outer Worlds, desenvolvido pela Obsidian Entertainment, é uma emocionante aventura de exploração espacial ambientada em um futuro alternativo, onde megacorporações colonizaram o universo. No game, os jogadores têm a liberdade de criar seus próprios personagens e viajar entre planetas, onde devem enfrentar escolhas morais complexas que vão moldar o destino de Halcyon, a colônia mais distante da Terra.

The Outer Worlds traz exploração e combates espaciais — Foto: Divulgação/Steam

7. Darkest Dungeon - Console, PC e Cloud (com controle e toque na tela)

Darkest Dungeon é um roguelike desafiante com visuais góticos desenhados à mão e jogabilidade side-scrolling. Os jogadores herdam uma mansão construída sobre um calabouço sinistro e contratam heróis para explorar o labirinto. Dentro desse local, é necessário derrotar inimigos em combates baseados em turnos, além de explorar masmorras e gerenciar o estresse dos heróis. A morte é permanente em Darkest Dungeon, o que obriga os usuários a recrutar e treinar novos aventureiros a cada perda.

Darkest Dungeon é um RPG side-scrolling com morte permanente — Foto: Divulgação/Red Hook Studios

Com informações de GG.deals e Game Rant

🎥 5 jogos para jogar via Xbox Cloud Gaming